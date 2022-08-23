Яркая зима на Сахалине

Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2 км.

08:00 - 09:00 Завтрак в отеле.

09:00 - 11:00 Выезд на зимнюю рыбалку. Места для рыбалки: река Найба/озеро Буссе/Охотское море, пос. Охотское/озеро Тунайча. Место лова зависит от наличия рыбы.

Ловись, рыбка, большая и маленькая: подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами.

13:00 - 14:00 Обед на месте (горячий чай, бутерброды, и жареная корюшка или навага).

Возвращение в Южно-Сахалинск.

Корейская баня.

Ужин самостоятельно.