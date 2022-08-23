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Яркая зима на Сахалине

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Проведите 4 ярких дня на Сахалине. Вы испытаете невероятные эмоции и ощущения от сахалинских пейзажей, физической активности и гастрономии. Вы узнаете очень много интересного об острове и навсегда влюбитесь в Сахалин — мы знаем это точно!

Вас ждет знакомство с достопримечательностями островной столицы, подледная рыбалка, а также снегоходные приключения. Дальневосточная кухня и корейская баня.

Программа тура

День 1
Прилет на остров Сахалин

Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.

Обзорная экскурсия «Островная столица». Знакомство с достопримечательностями островной столицы: экскурс в историю и культуру острова.

1. Площадь Победы

2. Кафедральный собор Рождества Христова

3. Горнолыжный комплекс "Горный Воздух" (по метеоусловиям)

4. Площадь Славы

5. Площадь Ленина

13:00-14:00 Обед в ресторане корейской кухни.

14:00 Заселение в отель. Свободное время.

18:00 Ужин самостоятельно.

День 2
Зимняя подледная рыбалка

Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2 км.

08:00 - 09:00 Завтрак в отеле.

09:00 - 11:00 Выезд на зимнюю рыбалку. Места для рыбалки: река Найба/озеро Буссе/Охотское море, пос. Охотское/озеро Тунайча. Место лова зависит от наличия рыбы.

Ловись, рыбка, большая и маленькая: подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами.

13:00 - 14:00 Обед на месте (горячий чай, бутерброды, и жареная корюшка или навага).

Возвращение в Южно-Сахалинск.

Корейская баня.

Ужин самостоятельно.

День 3
Снегоходные приключения. Гора Быкова или Мицульский хребет
Продолжительность: 3-4 часов. Общее расстояние: около 20 км.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00-10:00 Выезд на транспорте до места посадки на снегоходы.

11:00-13:00 Катание на снегоходах по маршруту через леса, поля, горы.

Конечно же, нельзя обойтись зимой без приключений на снегоходах. Прокатившись по заснеженным лесам, полям, подниметесь на горы и увидите неописуемую красоту сахалинской зимней сказки. С гор открываются потрясающие виды на сам город Южно-Сахалинск, а также при хорошей погоде можно увидеть морское побережье.

13:00-14:00 Возвращение в город.

14:00-15:00 Обед в кафе японской кухни.

15:00-17:00 Посещение магазинов морепродуктов, сувенирных лавок, магазины с корейской и японской продукцией.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.
День 4
Возвращение домой

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт. Проводы.

Стоимость

Гостиница Мега Палас

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
47 900 ₽

  • Рекомендации по форме одежды: желательно иметь теплую, высокую обувь, теплую шапку и варежки, термо-белье, флисовую кофту, теплые штаны и куртку с капюшоном.

  • В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.

  • Важно: Стоимость тура на человека указана из расчета на группу из 4х человек.
    Стоимость тура на человека при группе из 2-х человек : 58 100 рублей на человека.

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении;
  • питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно);
  • гид-экскурсовод/гид проводник;
  • трансферы по программе;
  • экскурсии по программе;
  • экскурсия на снегоходе – двухместные;
  • входные билеты в сауну.

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

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