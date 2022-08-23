Яркая зима на Сахалине
Вас ждет знакомство с достопримечательностями островной столицы, подледная рыбалка, а также снегоходные приключения. Дальневосточная кухня и корейская баня.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
Обзорная экскурсия «Островная столица». Знакомство с достопримечательностями островной столицы: экскурс в историю и культуру острова.
1. Площадь Победы
2. Кафедральный собор Рождества Христова
3. Горнолыжный комплекс "Горный Воздух" (по метеоусловиям)
4. Площадь Славы
5. Площадь Ленина
13:00-14:00 Обед в ресторане корейской кухни.
14:00 Заселение в отель. Свободное время.
18:00 Ужин самостоятельно.
Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2 км.
08:00 - 09:00 Завтрак в отеле.
09:00 - 11:00 Выезд на зимнюю рыбалку. Места для рыбалки: река Найба/озеро Буссе/Охотское море, пос. Охотское/озеро Тунайча. Место лова зависит от наличия рыбы.
Ловись, рыбка, большая и маленькая: подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами.
13:00 - 14:00 Обед на месте (горячий чай, бутерброды, и жареная корюшка или навага).
Возвращение в Южно-Сахалинск.
Корейская баня.
Ужин самостоятельно.
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00-10:00 Выезд на транспорте до места посадки на снегоходы.
11:00-13:00 Катание на снегоходах по маршруту через леса, поля, горы.
Конечно же, нельзя обойтись зимой без приключений на снегоходах. Прокатившись по заснеженным лесам, полям, подниметесь на горы и увидите неописуемую красоту сахалинской зимней сказки. С гор открываются потрясающие виды на сам город Южно-Сахалинск, а также при хорошей погоде можно увидеть морское побережье.
13:00-14:00 Возвращение в город.
14:00-15:00 Обед в кафе японской кухни.
15:00-17:00 Посещение магазинов морепродуктов, сувенирных лавок, магазины с корейской и японской продукцией.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Стоимость
Гостиница Мега Палас
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Рекомендации по форме одежды: желательно иметь теплую, высокую обувь, теплую шапку и варежки, термо-белье, флисовую кофту, теплые штаны и куртку с капюшоном.
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В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.
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Важно: Стоимость тура на человека указана из расчета на группу из 4х человек.
Стоимость тура на человека при группе из 2-х человек : 58 100 рублей на человека.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении;
- питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно);
- гид-экскурсовод/гид проводник;
- трансферы по программе;
- экскурсии по программе;
- экскурсия на снегоходе – двухместные;
- входные билеты в сауну.
Оплачивается отдельно
- билеты к месту начала тура и обратно
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