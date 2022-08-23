Волшебный Сахалин
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в отель «Мега Палас», ранее заселение.
Обед – в кафе корейской кухни.
13:00 - 18:00 Обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинск (пл. Славы , пл. Победы, Краеведческий музей без захода внутрь), обзорная экскурсия по г. Корсаков, Пригородное, СПГ, залив Анива.
19:00 Ужин самостоятельно.
Продолжительность: 6-7 часов. Общее расстояние: около 40 км.
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом. Трансфер до горнолыжного курорта «Горный воздух».
09:30 Выдача горнолыжного оборудования (на выбор лыжи или сноуборд).
09:30 - 11:30 Катание с инструктором.
11:30 - 13:00 Свободное катание.
13:00 - 14:00 Обед в «Нихон Митае» - японская кухня.
14:00 - 15:00 Трансфер до Березняков. Посадка на снегоходы.
15:00 - 17:00 Снегоходная экскурсия на гору Быкова.
17:00 - 18:00 Трансфер в г. Южно-Сахалинск. Отель «Мега Палас».
19:00 Ужин самостоятельно.
Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.
Завтрак в отеле.
09:00 - 10:30 Трансфер до берега моря.
10:30 - 11:30 Инструктаж, трансфер до места ловли.
11:30 - 14:00 Крабалка.
Обед на месте – рыба жаренная (корюшка, навага). Крабы, суп «хемультан», салаты из дикоросов. Чай/кофе.
18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.
19:00 Ужин самостоятельно.
Сбор группы в лобби отеля. Выезд на рынок «Успех», сувениры.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
Стоимость
Гостиница Мега Палас
- Рекомендации по форме одежды: желательно иметь теплую, высокую обувь, теплую шапку и варежки, термо-белье, флисовую кофту, теплые штаны и куртку с капюшоном
- В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.
- Важно: Стоимость тура на человека указана из расчета на группу из 4х человек. Стоимость тура на человека при группе из 2-х человек : 99 000 рублей на человека.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении;
- питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно);
- гид-экскурсовод/гид проводник;
- трансферы по программе;
- ски-пассы, инструктор (2 часа);
- экскурсии по программе;
- экскурсия на снегоходе – двухместные;
- входные билеты в сауну.
Оплачивается отдельно
-
билеты к месту начала тура и обратно
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