Волшебный Сахалин

Прилет в г. Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту.



Трансфер в отель «Мега Палас», ранее заселение.



Обед – в кафе корейской кухни.



13:00 - 18:00 Обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинск (пл. Славы , пл. Победы, Краеведческий музей без захода внутрь), обзорная экскурсия по г. Корсаков, Пригородное, СПГ, залив Анива.



19:00 Ужин самостоятельно.