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Волшебный Сахалин

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Узнать Сахалин за 4 дня? Это реально! В туре "Волшебный Сахалин" представлены все главные красоты и активности острова - невероятная природа, интересные экскурсии, горные лыжи, сноуборд, катание на снегоходах, и даже целый день посвящен крабалке. 

Программа тура

День 1
Прилёт на остров Сахалин
Прилет в г. Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту.

Трансфер в отель «Мега Палас», ранее заселение.

Обед – в кафе корейской кухни.

13:00 - 18:00 Обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинск (пл. Славы , пл. Победы, Краеведческий музей без захода внутрь), обзорная экскурсия по г. Корсаков, Пригородное, СПГ, залив Анива.

19:00 Ужин самостоятельно.
День 2
Горный воздух. Катание на снегоходах

Продолжительность: 6-7 часов. Общее расстояние: около 40 км.

Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом. Трансфер до горнолыжного курорта «Горный воздух».

09:30 Выдача горнолыжного оборудования (на выбор лыжи или сноуборд).

09:30 - 11:30 Катание с инструктором.

11:30 - 13:00 Свободное катание.

13:00 - 14:00 Обед в «Нихон Митае» - японская кухня.

14:00 - 15:00 Трансфер до Березняков. Посадка на снегоходы.

15:00 - 17:00 Снегоходная экскурсия на гору Быкова.

17:00 - 18:00 Трансфер в г. Южно-Сахалинск. Отель «Мега Палас».

19:00  Ужин самостоятельно.

День 3
Крабалка

Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.

Завтрак в отеле.

09:00 - 10:30 Трансфер до берега моря.

10:30 - 11:30 Инструктаж, трансфер до места ловли.

11:30 - 14:00 Крабалка.

Обед на месте – рыба жаренная (корюшка, навага). Крабы, суп «хемультан», салаты из дикоросов. Чай/кофе.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.

19:00 Ужин самостоятельно.

День 4
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.

Сбор группы в лобби отеля. Выезд на рынок «Успех», сувениры.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Стоимость

Гостиница Мега Палас

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
92 200 ₽
  • Рекомендации по форме одежды: желательно иметь теплую, высокую обувь, теплую шапку и варежки, термо-белье, флисовую кофту, теплые штаны и куртку с капюшоном
  • В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.
  • Важно: Стоимость тура на человека указана из расчета на группу из 4х человек. Стоимость тура на человека при группе из 2-х человек : 99 000 рублей на человека.




Включено в стоимость

  • проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении;
  • питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно);
  • гид-экскурсовод/гид проводник;
  • трансферы по программе;
  • ски-пассы, инструктор (2 часа);
  • экскурсии по программе;
  • экскурсия на снегоходе – двухместные;
  • входные билеты в сауну.

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

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