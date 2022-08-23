Вкусные выходные на Сахалине 2022
Гурмэ-тур выходного дня позволит вам попробовать блюда из свежайших морепродуктов, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и даже окунуться в невероятную природу этого дальнего острова!
Вас ждет:
Программа тура
Прилет в Южно-Сахалинск. Встреча с гидом в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
14:00 - заселение в отель (за раннее заселение берется дополнительная оплата).
15:00-17:00 - сити тур по городу Южно-Сахалинску (Краеведческий музей без захода внутрь, площадь Славы, площадь Победы, Горный воздух)
Трансфер в отель. Свободное время.
18:00 – 20:00 - Кулинарный мастер класс и ужин в ресторане корейской кухни. Повар из Южной Кореи проведёт для вас мастер класс по приготовлению аутентичного корейского блюда (на выбор: бибимбап, лапша чапче, супчик «от шеф повара»).
Завтрак в отеле.
08:00 – Встреча с гидом, выезд на экскурсию «Бухта Тихая. Крабовое счастье. Ледопады (Ледопады только февраль-март)
Маршрут: Южно-Сахалинск → п. Взморье → бухта Тихая (обед - пикник) → Южно-Сахалинск. Приблизительное время на дорогу от Южно-Сахалинска до бухты 2-3 часа.
По пути будем останавливаться, чтобы услышать рассказ о японском периоде жизни островитян и увидеть остатки разрушенного синтоистского храма, главной достопримечательности поселка Взморье - Ворота Тории.
На местном рынке мы научим вас, как выбирать свежих крабов.
По прибытию на бухту Тихая (имя которой, по преданию, дал знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн, так как бухта защищена от ветров и тайфунов), вас ждёт незабываемая прогулка по побережью.
Замершие ручейки воды, срывающиеся с многометровых скал, живописная скала по прозвищу Слон, бескрайние снежные поля и величественная красота ни с чем другим несравнимая.
Прогулка подарит вам море свежего воздуха и океан отличного настроения!
Пока вы будете любоваться зимними видами, для вас будет готовиться горячий обед - пикник (уха из местной рыбы, жареная корюшка (рыбка с ароматом свежего огурца), камчатские крабы, корейские салаты, сахалинский травяной чай).
18:00 – Возвращение в Южно-Сахалинск. Свободное время.
20:00 – Ужин (самостоятельно). Рекомендованные рестораны: Нихон Митай, Хоккайдо, Бамбу – японская кухня.
Завтрак в гостинице, выезд.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в г. Южно-Сахалинске в гостинице при двухместном размещении;
- завтрак в отеле;
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- экскурсии, мастер класс;
- экскурсовод;
- питание (ужин в первый день, обед во второй день).
Оплачивается отдельно
- авиабилеты
- дополнительные услуги
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