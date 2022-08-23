Вкусные выходные на Сахалине 2022

Завтрак в отеле.

08:00 – Встреча с гидом, выезд на экскурсию «Бухта Тихая. Крабовое счастье. Ледопады (Ледопады только февраль-март)

Маршрут: Южно-Сахалинск → п. Взморье → бухта Тихая (обед - пикник) → Южно-Сахалинск. Приблизительное время на дорогу от Южно-Сахалинска до бухты 2-3 часа.

По пути будем останавливаться, чтобы услышать рассказ о японском периоде жизни островитян и увидеть остатки разрушенного синтоистского храма, главной достопримечательности поселка Взморье - Ворота Тории.

На местном рынке мы научим вас, как выбирать свежих крабов.

По прибытию на бухту Тихая (имя которой, по преданию, дал знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн, так как бухта защищена от ветров и тайфунов), вас ждёт незабываемая прогулка по побережью.

Замершие ручейки воды, срывающиеся с многометровых скал, живописная скала по прозвищу Слон, бескрайние снежные поля и величественная красота ни с чем другим несравнимая.

Прогулка подарит вам море свежего воздуха и океан отличного настроения!

Пока вы будете любоваться зимними видами, для вас будет готовиться горячий обед - пикник (уха из местной рыбы, жареная корюшка (рыбка с ароматом свежего огурца), камчатские крабы, корейские салаты, сахалинский травяной чай).

18:00 – Возвращение в Южно-Сахалинск. Свободное время.

20:00 – Ужин (самостоятельно). Рекомендованные рестораны: Нихон Митай, Хоккайдо, Бамбу – японская кухня.