Твоя яркая зима на Сахалине 2022
Что может быть сказочнее настоящей русской зимы, когда сопки покрыты искрящимся на солнце снежком, а море заковано в ледяные объятия? Что может быть более захватывающим, чем скоростная прогулка на собачьих упряжках или настоящая морская рыбалка? Это твоя яркая зима на Сахалине. Это твои уникальные и непередаваемые эмоции зимнего путешествия на самый большой остров нашей необъятной страны!
Вас ждет:
Программа тура
Воздушные ворота Сахалина - аэропорт имени Антона Чехова. Отсюда начнётся наше путешествие по южной части острова Сахалин. Первые эмоции Вы получите сразу, как только прилетите.
Южно-Сахалинск - удивительное место, город, буквально пронизанный историей. Здесь соединяются русский характер с азиатскими тонкостями. Корейская кухня соседствует с аутентичными блюдами и многообразием даров моря. Японская архитектура расскажет невероятные истории о периоде Карафуто.
В первый день нашего путешествия мы познакомимся со столицей островов. И настроим свои биологические часы на дальневосточное время!
Программа дня:
Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.
14:00 - Заселение. Отдых.
15:00 - Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Посещение Краеведческого музея, Мемориального комплекса Победа, Собора Рождества Христова и смотровой площадки Горный Воздух.
Самые невероятные фотографии заснеженного леса Вы сможете сделать по пути на гору Быкова. Это место возвышается на 954 метра над уровнем моря и расскажем Вам по секрету: у местных жителей есть традиция искать первый снег ещё осенью именно в этом месте.
Зимним днём на горе Быкова Вы прочувствуете весь нрав островной зимы - мягкой, живописной и по-настоящему сказочной. Плавное скольжение снегохода по белоснежной глади Вы запомните навсегда.
В ясную погоду Вам откроется великолепная панорама заснеженных Восточно-Сахалинских гор, часть Южно-Сахалинска, залив Анива и Охотское море на участке от мыса Свободный до Взморья.
Программа дня:
09:00 - Завтрак при гостинице
10:00 - Выезд из отеля на экскурсию
11:00 - Посадка на снегоходы, выезд на гору
11:00-13:00 - Катание на снегоходах
13:00 - Отправление в город
14:00 - Возвращение в отель, свободное время.
Бухта Тихая, а виды потрясающие воображение! Это место живописно в любое время года. Но именно зимой здесь можно наблюдать удивительное природное явления. 30-метровые ледопады зрелище фантастическое! Склоны утесов Охотского моря начиная с февраля украшают масштабные ледяные завесы. Таких гигантских ледяных волн, которые спускаются к ледяному морю со скал, нигде на Дальнем Востоке вы не найдёте.
В декабре и январе мы насладимся красотой самой бухты Тихой. Укрываемая от ветров со всех сторон, она подарит Вам непередаваемое ощущение безмятежности и спокойствия.
Прогулку на восточное побережье Сахалина дополнит посещение японский ворот Тории и крабовый рынок, где островитяне продают пойманный в море деликатес.
Программа дня:
09:00 - Завтрак при гостинице.
10:00 - Выезд из отеля на экскурсию.
11:30 - Посещение ворот Тории
12:30 - Прибытие на Бухту Тихую.
13:00 - Обед.
14:00 - 16:00 - Прогулка по бухте.
16:00 - Отправление обратно в город.
18:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск. Отдых
Отметив экватор нашего путешествия на Сахалин, отправляемся на подлёдную рыбалку. Королева сахалинского моря - корюшка ждёт своего удачливого рыбака. Огромными косяками передвигаются здесь не только корюшка, но и навага, красноперка.
Сахалин, очертаниями своими похожий на рыбу, место лучшей подлёдной ловли. И, как говорят коренные жители острова - нивхи, если к морю отнестись с уважением, оно обязательно вознаградит тебя богатым уловом.
Программа дня:
08:00 - Завтрак при отеле
09:00 - Выезд из гостиницы
11:00 - Приезд на реку
11:00-15:00 - Рыбалка, обед, свободное время
16:00 - Отправление в город
18:00 - Прибытие в отель, отдых
Снегоходы - это хорошо, но собаки значительно интереснее! Не каждому доведётся преодолеть заснеженную трассу на настоящей собачьей упряжке, встав за управление нарт.
В пятый день тура выпадет шанс почувствовать себя настоящим каюром. Маршрут будет пролегать сквозь живописные зимние поляны и хвойные тропинки. Прогулка с ветерком на настоящей собачьей упряжке станет драгоценным воспоминанием. Общение с самыми добродушными и жадными до ласки ездовыми собаками закончится меховыми объятиями. К эмоциями добавятся и знания, сахалинские каюры приготовят лекцию про историю и корни ездового дела на островах.
Программа дня:
09:00 - Завтрак при отеле
10:00 - Выезд из отеля
12:00 - Приезд на место катания
12:00 -15:00 - Катание, свободное время, обед
16:00 - Отправление в город
18:00 - Прибытие в отель, отдых
На шестой день мы отправимся в одно из самых загадочных мест Сахалина. Место, где можно загадать сокровенное желание, которое непременно исполнится.
Останец «Лягушка» - одно из чудес острова. У древних айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа. Существует легенда, что на этом камне завершила свой земной путь шаманка из племени ушты, противостоявшая злым духам.
Путь до скалы не менее живописен, чем сама «Лягушка». У подножия протекает речка Айичка с хрустально-прозрачной водой. Считается, что вода в реке имеет целебные свойства.
Вечером нас ждет мастер-класс по приготовлению корейского блюда. Мы познакомимся с аутентичной кухней и прокачаем свои вкусовые возможности, приготовив национальное блюдо под руководством профессионалов.
Программа дня:
09:30 – Завтрак при гостинице
10:00 – Выезд на экскурсию.
11:00 – Прибытие на место.
11:00-13:30 – Прогулка на останец Лягушка.
14:30 - посещение мастер класса.
18:00 - возвращение в отель. Отдых
Заключительный день на острове Сахалин - время выбирать подарки близким. И если себе Вы точно подарите согревающие воспоминания о самой лучшей зиме, то друзья и родные обрадуются морепродуктам, уверяем Вас!
Этот день мы начнём на рыбном рынке. Вы сможете попробовать и выбрать подарок по вкусу! Японские сладости, красная рыба или икра, настоящий краб или корейский острый соус. А может быть полезнейший сироп клоповки? Всё надёжно упакуют, так что послевкусие поездки на Сахалин останется с вами по прилету домой.
На этом наше путешествие заканчивается. Впереди самолёт домой и время перебрать словно драгоценности ваши воспоминания о Сахалине.
Мы будем с нетерпением ждать Вашего возвращения! И прибережем для Вас еще массу ярких впечатлений и эмоций! Это была твоя самая яркая зима на Сахалине!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице в Южно-Сахалинске «Гагарин» ½ при двухместном размещении
- встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- трансферы по программе
- питание согласно программе
- экскурсии по программе
- аренда снегохода
- аренда удочек
- аренда снаряжение (шатер, столы, стулья)
- гид
Оплачивается отдельно
- билет на самолет до Южно-Сахалинска и обратно
- ужины
- одноместное размещение в гостинице
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