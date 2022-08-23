Твоя яркая зима на Сахалине 2022

Воздушные ворота Сахалина - аэропорт имени Антона Чехова. Отсюда начнётся наше путешествие по южной части острова Сахалин. Первые эмоции Вы получите сразу, как только прилетите.

Южно-Сахалинск - удивительное место, город, буквально пронизанный историей. Здесь соединяются русский характер с азиатскими тонкостями. Корейская кухня соседствует с аутентичными блюдами и многообразием даров моря. Японская архитектура расскажет невероятные истории о периоде Карафуто.

В первый день нашего путешествия мы познакомимся со столицей островов. И настроим свои биологические часы на дальневосточное время!

Программа дня:

Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.

14:00 - Заселение. Отдых.

15:00 - Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Посещение Краеведческого музея, Мемориального комплекса Победа, Собора Рождества Христова и смотровой площадки Горный Воздух.