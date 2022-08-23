Сахалин. Лед и пламя 2022
Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов.
Конечно, горные лыжи и сноуборд, подледная рыбалка, пикники на побережье, гастрономические специалитеты - все это в одном месте и сразу - только на Сахалине!
SPA-день в подарок!
Вас ждет:
Программа тура
09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем. Гастрономически-новогоднее приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.
17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Завтрак в отеле
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноубордах на ГК «Горный воздух».
«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.
Горнолыжный комплекс «Горный воздух» - это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.
*Мы для вас приготовим вкуснейший глинтвейн и в назначенное время и место на горе будем ждать на глинтвейн-брейк.
Незабываемое 2-х дневное путешествие!
Сегодня, в первый день путешествия едем на джипах в направлении севера, практически вся дорога вдоль Охотского моря. По пути японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. В поселке рыбаков Взморье приобретаем свежесваренных крабов и в ближайшей бухте с ними разделываемся. Tea break с очень вкусными сахалинскими бутербродами на побережье. Конечно, угощаем «итурупским салом» из палтуса.
По прибытию посетим знаковое место – памятник Тайхо Коки – великому японскому чемпиону сумо с русскими корнями, имевшему ранг Йокодзуна – наивысший пожизненный ранг в японском сумо. Мы расскажем вам необычную и интересную историю его жизни.
Размещение в гостинице. Ужин (самостоятельно).
Завтрак ланч-бокс
Ранний выезд из гостиницы. Мы едем встречать рассвет (одни из первых в России) на льду самого большого озера Сахалина. В пути примерно 1.5 - 2 часа, все зависит от погоды!
Зимний джиппинг – захватывающее приключение! Путь по зимнику через замерзшие реки, протоки, переметы, но вдоль незамерзающего залива.
Вас ждут удивительные пейзажи, первозданный снег, необычные коктейли и, конечно, самое главное мероприятие рыбалка-махалка! О! это аттракцион! С таким явлением вы точно не сталкивались раньше. В теплой палатке отведаем сразу рыбку-корюшку «тайфунчик» со сковородки и сахалинский чай.
Поздно вечером возвращение в Южно-Сахалинск. Размещение в отеле.
Ужин (самостоятельно)
Завтрак в отеле. Необходимый relax!
SPA-день в Paradise Resort Hotel в подарок.
Посещение нового SPA комплекса (аквапарк, джакузи, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).
Завтрак в отеле
08:30 Отправление в питомник к хаскам, в пути 1.5 часа.
10:00 Встреча гостей. Знакомство с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось. Знакомство с собачками профессиональными марафонцами, спринтерами и с рабочими собаками. Собачки невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с людьми и дарят много любви и тепла.
Общий сбор на подготовку к маршруту, инструктаж. После возвращения в питомник в юрте - столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем. Увидите экспозицию собачьей истории времен Карафуто, экспонатам от 80 до 120 лет.
15:00 На обратном пути заедем на залив Анива (не замерзает), где находится первый в России завод СПГ по производству сжиженного природного газа и первый в России порт Пригородное, построенный специально для обслуживания российских и международных нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).
17:00 Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно)
При желании вечернее катание на лыжах/сноубордах.
Завтрак в отеле
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Рекомендуем посетить Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. В этот же день прилет в Москву.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение;
- проживание в гостинице в г. Поронайск, 2-х местное размещение;
- питание согласно программе;
- услуги гида-экскурсовода;
- инструктора и проводники на маршрутах;
- транспортное сопровождение на маршрутах;
- аренда рыболовных снастей и снаряжения.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно;
- ужины в Южно-Сахалинске;
- алкоголь;
- медицинская страховка.
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