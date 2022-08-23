Сахалин. Лед и пламя 2022

Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом сне и хребты с прожилками хвойных лесов.

Конечно, горные лыжи и сноуборд, подледная рыбалка, пикники на побережье, гастрономические специалитеты - все это в одном месте и сразу - только на Сахалине!

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