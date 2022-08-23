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Сахалин. Горнолыжный тур 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.

Горнолыжный комплекс «Горный воздух» - это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, камеры хранения, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.

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Программа тура

День 1
Охотское море. Экскурсия по Южно-Сахалинску

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.

12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем. Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.

17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.

Ужин (самостоятельно).

* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.

День 2
Свободное время. Катание

Завтрак в отеле.

Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

День 3
Свободное время. Катание

Завтрак в отеле.

Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

День 4
Свободное время. Катание

Завтрак в отеле.

Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

День 5
Свободное время. Катание

Завтрак в отеле.

Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

День 6
Свободное время. Катание

Завтрак в отеле.

Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

День 7
Свободное время. Катание

Завтрак в отеле

Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».

Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).

Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.

День 8
День отлета

Завтрак в отеле

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
  • проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение;
  • завтраки в отеле;
  • услуги гида-экскурсовода;
  • полностью программа первого дня.

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно;
  • ужины в Южно-Сахалинске;
  • медицинская страховка.

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