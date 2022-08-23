Сахалин. Горнолыжный тур 2022
«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единственный горнолыжный комплекс, расположенный в черте города, в пешей доступности от которого находятся различного уровня отели.
Горнолыжный комплекс «Горный воздух» - это 14 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 600 м и максимальной длиной 4,4 км, совокупная длина трасс 25 км, устойчивый снежный покров с декабря до середины апреля. Рестораны, кафе, прокат, камеры хранения, полный сервис по обслуживанию. Гондольно-кресельная канатная дорога Doppelmayer поднимает непосредственно из города на вершину горы Большевик (японское название Асахигаока – Холм Восходящего Солнца), откуда лучами рассыпаются трассы во все стороны.
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Программа тура
09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск рейсом SU6283, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.
12:00 – 16:00 Едем здороваться с Охотским морем. Гастрономическое приветствие на побережье с согревающим глинтвейном.
17:00 – 19:00 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу. Зимний Южно-Сахалинск чрезвычайно нарядно выглядит, блестит и переливается как новогодняя елка. А в вечернее время, когда освещены горнолыжные трассы и включена иллюминация особенно привлекательные картинки.
Ужин (самостоятельно).
* В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней, информацию о которых мы предоставляем по прилету.
Завтрак в отеле.
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле.
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Завтрак в отеле
Свободный день. Катание на горных лыжах/сноуборде на ГК «Горный воздух».
Рекомендуем посетить Сахалинский краеведческий музей и Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. В комплексе проводятся внутренние экскурсии (время уточнять).
Непременно посетите Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать.
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- проживание в отеле Гагарин 3* в Южно-Сахалинске, 2-х местное размещение;
- завтраки в отеле;
- услуги гида-экскурсовода;
- полностью программа первого дня.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно;
- ужины в Южно-Сахалинске;
- медицинская страховка.
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