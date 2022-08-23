Неделя на Сахалине и Итурупе 2022

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно)