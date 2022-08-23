Неделя на Сахалине и Итурупе 2022
Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В программе тура вас ждет: экскурсия по г. Южно-Сахалинск, бухта Тихая и ледопады, залив Касатка, поездка на вездеходе на вулкан, лавовое плато и купание в термальных источниках.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно)
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправляемся в бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).
По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух…
Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа. Вылет в Курильск.
Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского».
Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» - потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом.
Возвращение в Курильск, ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Отправление на вездеходе или снегоходах на Залив «Касатка».
По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.
Залив Касатка (японское название - Хитокаппу). В заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей. До сих пор сохранились остатки этих сооружений Песчаный берег залива имеет несколько местных названий - Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени - Курильский асфальт.
Посещение термальных источников «Жаркие воды».
Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая. Температура воды источника Жаркие воды превышает +60 градусов. Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др. Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив - застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.
Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер в гостиницу.
Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей - располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури - это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова: полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя - самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбные рынки.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет.
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице
- Экскурсионная программа на Сахалине
- Проживание в гостинице «Камелия» (Итуруп)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Оформление пограничного пропуска на о. Итуруп
- Термальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе
Оплачивается отдельно
- Авиаперелет до Южно-Сахалинска
- Авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск (Итуруп) – Южно-Сахалинск
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