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Неделя на Сахалине и Итурупе 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В программе тура вас ждет: экскурсия по г. Южно-Сахалинск, бухта Тихая и ледопады, залив Касатка, поездка на вездеходе на вулкан, лавовое плато и купание в термальных источниках.

Программа тура

День 1
Прибытие в Южно-Сахалинск

Прибытие в  Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения, Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно)

День 2
Ледопады бухты Тихая

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправляемся в бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух…

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

День 3
Вылет на о.Итуруп

Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа. Вылет в Курильск.

Прибытие на о. Итуруп (Курильск). Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» - потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги. Ванночки с температурой воды от 42° до 70° так же, возможно насладится стоя под горячим водопадом.

Возвращение в Курильск, ужин в гостинице.

День 4
Бухта Касатка

Завтрак в гостинице.

Отправление на вездеходе или снегоходах на Залив «Касатка».

По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.

Залив Касатка (японское название - Хитокаппу). В заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей. До сих пор сохранились остатки этих сооружений Песчаный берег залива имеет несколько местных названий - Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени - Курильский асфальт.

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая. Температура воды источника Жаркие воды превышает +60 градусов. Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др. Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.

День 5
Лавовое плато. Вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив - застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова, трансфер в гостиницу.

День 6
Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей - располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури - это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова: полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя - самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбные рынки.

День 7
Вылет в Москву

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт. Регистрация и оформление багажа. Вылет.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Проживание в гостинице «Камелия» (Итуруп)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска на о. Итуруп
  • Термальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе

Оплачивается отдельно

  • Авиаперелет до Южно-Сахалинска
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск (Итуруп) – Южно-Сахалинск

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