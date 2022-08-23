Лыжи и крабы на Сахалине 2022
Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адреналина. А ежедневная возможность покататься на горнолыжном курорте - здоровья!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону).
По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух…
Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)
Завтрак в ресторане гостиницы.
06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 2 часа.
08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром. Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.
На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.
18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)
Завтрак в ресторане гостиницы.
11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.
12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.
15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Выезд из Южно-Сахалинска в пос.Охотское на базу отдыха.
10:00 Прибытие на базу отдыха, отправляемся на крабалку (охота на краба).
13:00 Обед, пойманный свежесваренный краб, дальневосточные салаты, чай с Сахалинскими травами.
Отдых, русская баня.
Вечером возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Первую половину дня проведем с Вами за шопингом, посетим рыбный рынок, сувенирные магазины, и конечно же посетим магазины Японских и Корейских товаров.
Ну а во второй половине дня мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей - располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури»- это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова полюбуйтесь Гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя - самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Для тех кто катается на лыжах и сноуборде этот день можно провести на горе Большевик (СТК «Горный Вохдух»).
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа, вылет в Москву и другие регионы.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
- Питание по программе
- Транспортные услуги (трансферы по программе)
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гидов-инструкторов
- Аренда снегоходов
- Снасти для рыбалки и крабалки
- Русская баня
Оплачивается отдельно
- Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно
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