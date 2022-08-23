Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Лыжи и крабы на Сахалине 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адреналина. А ежедневная возможность покататься на горнолыжном курорте - здоровья!

Программа тура

День 1
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения Вас ждет обед в одном из лучших Японских ресторанов города, на обед блюда из морепродуктов, деликатесы.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом. Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами зимнего Южно-Сахалинска.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)

День 2
Бухта Тихая

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправляемся в Бухту «Тихая» – одно из самых впечатляющих мест в зимний период. Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко. В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед. Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом – голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух…

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)

День 3
Подледный лов сахалинской корюшки и наваги

Завтрак в ресторане гостиницы.

06:00 Ранний выезд из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 2 часа.

08:00 Прибытие к месту рыбалки (озеро лагуна «Буссе») оборудованный лагерь с отапливаемым шатром. Рыбалка с опытным инструктором, который расскажет все особенности зимней Сахалинской рыбалки.

На обед жареная корюшка, навага, чай с Сахалинскими травами.

18:00 Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)

День 4
Покорение сахалинских гор на снегоходах

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:00 Выезд из Южно-Сахалинская в пос. Ёлочки.

12:00 Прибытие в пос. Ёлочки, инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в Сахалинские горы, откуда открываются бесподобные виды на весь юг острова Сахалин.

15:00 Возвращение в лагерь, горячий перекус, отправление в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Свободное время для тех кто катается на лыжах или сноуборде можно провести на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»)

День 5
База отдыха с баней. Охота на краба

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Выезд из Южно-Сахалинска в пос.Охотское на базу отдыха.

10:00 Прибытие на базу отдыха, отправляемся на крабалку (охота на краба).

13:00 Обед, пойманный свежесваренный краб, дальневосточные салаты, чай с Сахалинскими травами.

Отдых, русская баня.

Вечером возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

День 6
Шоппинг по-сахалински

Завтрак в ресторане гостиницы.

Первую половину дня проведем с Вами за шопингом, посетим рыбный рынок, сувенирные магазины, и конечно же посетим магазины Японских и Корейских товаров.

Ну а во второй половине дня мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально музейный комплекс «Победа» (на площади Победы). А также Сахалинский Краеведческий Музей - располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури»- это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова полюбуйтесь Гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя - самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Для тех кто катается на лыжах и сноуборде этот день можно провести на горе Большевик (СТК «Горный Вохдух»).

День 7
День отъезда

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа, вылет в Москву и другие регионы.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание по программе
  • Транспортные услуги (трансферы по программе)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Аренда снегоходов
  • Снасти для рыбалки и крабалки
  • Русская баня

Оплачивается отдельно

  • Авиабилет до Южно-Сахалинска и обратно

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Волшебный Сахалин

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 16 февраля

4 дня 3 ночи

от 92200 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний калейдоскоп

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 98600 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽