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Активная зима на Сахалине 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного комплекса и даже полет в аэротрубе. При этом невероятная природные достопримечательности Сахалина тоже не останутся без внимания: останец Лягушка, подледная рыбалка и т.д. А любителей гастрономических изысков порадуют свежие морепродукты и кухня ближайших соседей острова - Кореи и Японии.

Программа тура

День 1
Экскурсия по Южно-Сахалинску

Встреча в аэропорту, трансфер в отель.

14:00- заселение в отель.

Обзорная экскурсия по городу 3 часа: площадь Славы, площадь Победы, музей Победы, храм Христа.

Ужин самостоятельно.

День 2
Подледная рыбалка

Завтрак в отеле.

Выезд на рыбалку. Места для рыбалки: река Найба, озеро Буссе, Охотское море, пос. Охотское; озеро Тунайча.

Обед на месте (горячий чай, бутерброды, корейская лапша (кукса) и жареная корюшка или навага).

Возвращение в Южно-Сахалинск.

Корейская баня.

Ужин самостоятельно.

День 3
Поход на снегоходах на останец Лягушка

Одним из самых таинственных мест на островной земле считается останец Лягушка. Согласно легенде, у древних айнов это место почиталось как храм Мудрости.

Обед-сухпаек на месте в беседке (горячий чай с местными пирожками).

Возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Посещение корейского центра. Мастер-класс по приготовлению корейского блюда.

Ужин в кафе корейской кухни.

Возвращение в отель.

День 4
Катание на ГК Горный воздух. Полет в аэротрубе

Завтрак в отеле.

Посещение ГК «Горный воздух»: экскурсия, свободное катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах.

Обед самостоятельно.

Полет в аэротрубе.

Ужин самостоятельно.

День 5
Активный отдых на «Пушистом»

Завтрак в отеле.

Выезд и экскурсия по г. Корсаков, смотровая, завод СПГ.

Аэродром «Пушистый», катание на снегоходах.

Обед в кафе г. Корсаков.

Возвращение в Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

День 6
День вылета

Завтрак в отеле.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт. Проводы.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении
  • питание по программе
  • трансферы по программе
  • экскурсии по программе
  • входные билеты в музей, в сауну.

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • питание, не входящее в программу
  • личные расходы, не входящие в программу

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