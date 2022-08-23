Активная зима на Сахалине 2022

Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного комплекса и даже полет в аэротрубе. При этом невероятная природные достопримечательности Сахалина тоже не останутся без внимания: останец Лягушка, подледная рыбалка и т.д. А любителей гастрономических изысков порадуют свежие морепродукты и кухня ближайших соседей острова - Кореи и Японии.