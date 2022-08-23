Активная зима на Сахалине 2022
Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного комплекса и даже полет в аэротрубе. При этом невероятная природные достопримечательности Сахалина тоже не останутся без внимания: останец Лягушка, подледная рыбалка и т.д. А любителей гастрономических изысков порадуют свежие морепродукты и кухня ближайших соседей острова - Кореи и Японии.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту, трансфер в отель.
14:00- заселение в отель.
Обзорная экскурсия по городу 3 часа: площадь Славы, площадь Победы, музей Победы, храм Христа.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выезд на рыбалку. Места для рыбалки: река Найба, озеро Буссе, Охотское море, пос. Охотское; озеро Тунайча.
Обед на месте (горячий чай, бутерброды, корейская лапша (кукса) и жареная корюшка или навага).
Возвращение в Южно-Сахалинск.
Корейская баня.
Ужин самостоятельно.
Одним из самых таинственных мест на островной земле считается останец Лягушка. Согласно легенде, у древних айнов это место почиталось как храм Мудрости.
Обед-сухпаек на месте в беседке (горячий чай с местными пирожками).
Возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Посещение корейского центра. Мастер-класс по приготовлению корейского блюда.
Ужин в кафе корейской кухни.
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Посещение ГК «Горный воздух»: экскурсия, свободное катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах.
Обед самостоятельно.
Полет в аэротрубе.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выезд и экскурсия по г. Корсаков, смотровая, завод СПГ.
Аэродром «Пушистый», катание на снегоходах.
Обед в кафе г. Корсаков.
Возвращение в Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении
- питание по программе
- трансферы по программе
- экскурсии по программе
- входные билеты в музей, в сауну.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до г. Южно-Сахалинск и обратно
- питание, не входящее в программу
- личные расходы, не входящие в программу
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