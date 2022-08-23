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Зимние туры на Сахалин : 5

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Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Волшебный Сахалин

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 16 февраля

4 дня 3 ночи

от 92200 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний калейдоскоп

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 98600 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Прошедшие Зимние туры на Сахалин : 7

Сахалин

Зимний Сахалин 2022

Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали ...

Ближайший заезд:

c 07 марта по 12 марта

6 дней 5 ночей

от 51000 ₽

Сахалин

Сахалин. Горнолыжный тур 2022

«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единст...

Ближайший заезд:

c 13 марта по 20 марта

8 дней 7 ночей

от 55000 ₽

Сахалин

Зимняя сказка на Итурупе 2022

Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан  - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно. Зачем мечтать о том, что можно легко у...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 03 января

3 дня 2 ночи

от 56500 ₽

Сахалин

Активная зима на Сахалине 2022

Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного ...

Ближайший заезд:

c 21 марта по 26 марта

6 дней 5 ночей

от 70500 ₽

Сахалин

Неделя на Сахалине и Итурупе 2022

Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 12 марта

7 дней 6 ночей

от 85700 ₽

Сахалин

Лыжи и крабы на Сахалине 2022

Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адр...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 12 марта

7 дней 6 ночей

от 87800 ₽

Сахалин

Сахалин. Лед и пламя 2022

Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом с...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

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