Яркая зима на Сахалине

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом с...

Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адр...

Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В...

Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного ...

Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно. Зачем мечтать о том, что можно легко у...

✈ Зимние туры на Сахалин с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы