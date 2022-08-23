Зимние туры на Сахалин : 5
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Яркая зима на Сахалине
Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.
Ближайший заезд:
c 16 января по 19 января
4 дня 3 ночи
от 47900 ₽
Зимний пакет Мега
Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 71000 ₽
Волшебный Сахалин
Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 16 февраля
4 дня 3 ночи
от 92200 ₽
Зимний калейдоскоп
Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 98600 ₽
Сахалин. Островная зима
Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...
Ближайший заезд:
c 19 февраля по 26 февраля
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
Прошедшие Зимние туры на Сахалин : 7
Зимний Сахалин 2022
Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали ...
Ближайший заезд:
c 07 марта по 12 марта
6 дней 5 ночей
от 51000 ₽
Сахалин. Горнолыжный тур 2022
«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единст...
Ближайший заезд:
c 13 марта по 20 марта
8 дней 7 ночей
от 55000 ₽
Зимняя сказка на Итурупе 2022
Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно. Зачем мечтать о том, что можно легко у...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 03 января
3 дня 2 ночи
от 56500 ₽
Активная зима на Сахалине 2022
Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного ...
Ближайший заезд:
c 21 марта по 26 марта
6 дней 5 ночей
от 70500 ₽
Неделя на Сахалине и Итурупе 2022
Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 12 марта
7 дней 6 ночей
от 85700 ₽
Лыжи и крабы на Сахалине 2022
Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адр...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 12 марта
7 дней 6 ночей
от 87800 ₽
Сахалин. Лед и пламя 2022
Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом с...
Ближайший заезд:
c 02 января по 09 января
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
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