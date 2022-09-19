Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022

Мы составили для вас интереснейший маршрут по Сахалину. Так как поход по Сахалину довольно длительный, то лучше заранее заняться своей физической подготовкой и внимательно ознакомиться со списком рекомендованного снаряжения.

В августе и сентябре на Сахалине вполне комфортная погода. В сентябре, как правило, количество осадков меньше, чем в летние месяцы. Муссоны, которые несут осадки с океана в начале осени ослабевают.

Поход обязательно регистрируется – официально присваивается 1 или 2 категории сложности маршрута. Поэтому каждый участник после завершения активной фазы похода (142 км) получает справку о прохождении маршрута и значок «Турист России».

Мы пройдем по удивительному побережью великого Охотского моря, познакомимся с флорой и фауной, необычными ландшафтами и насладимся ловлей самой лучшей красной рыбы. Вы сможете в очередной раз убедиться в величии, привлекательности и необычности Сахалина!