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Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Мы составили для вас интереснейший маршрут по Сахалину. Так как поход по Сахалину довольно длительный, то лучше заранее заняться своей физической подготовкой и внимательно ознакомиться со списком рекомендованного снаряжения.

В августе и сентябре на Сахалине вполне комфортная погода. В сентябре, как правило, количество осадков меньше, чем в летние месяцы. Муссоны, которые несут осадки с океана в начале осени ослабевают.

Поход обязательно регистрируется – официально присваивается 1 или 2 категории сложности маршрута. Поэтому каждый участник после завершения активной фазы похода (142 км) получает справку о прохождении маршрута и значок «Турист России».

Мы пройдем по удивительному побережью великого Охотского моря, познакомимся с флорой и фауной, необычными ландшафтами и насладимся ловлей самой лучшей красной рыбы. Вы сможете в очередной раз убедиться в величии, привлекательности и необычности Сахалина!

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Сахалин

Сбор участников в Южно-Сахалинске с размещением на съемной квартире и прогулкой по городу. Есть возможность посетить горнолыжный комплекс «Горный воздух» и подняться на фуникулёре на обзорную площадку, откуда весь город, как на ладони.

Организатор заранее фиксирует себе время прибытия всех участников и обязательно всех дождётся.

День 10
Вдоль Охотского моря

Ранний выход от мыса Трудного с продвижением далее по берегу Охотского моря.

По пути много живописных мысов, среди которых памятники природы - мыс Птичий и мыс Великан. Можно увидеть как гнездятся бакланы, чайки и другие птицы.

День 11
Водопады Сахалина

Продолжаем движение по побережью. По пути встречаются красивые водопады. 

День 12
Перевал Лаперуза

В этот день мы уходим с побережья в глубь острова. «Берем» высоту перевала Лаперуза.

Выход к базе недалеко от урочища Свободное.

День 13
Выезжаем в Южно-Сахалинск

Размещаемся на съёмной квартире в центре города. При желании возможна прогулка по городу.

В Южно-Сахалинске можно посетить Сахалинский зооботанический парк - один из крупнейших зоопарков на Дальнем Востоке России. 

День 14
Завершающий день

Вылет домой из международного аэропорта Хомутово Южно-Сахалинска.

День 2
К берегу Анивского залива

Ранний автобусный выезд к порту Корсаков (в пути 1 час) с пересадкой и далее до поселка Новиково (еще 2 часа в пути).

Немного отходим от цивилизации и разбиваем лагерь для ночевки на берегу Анивского залива.

День 3
Первый полный ходовой день

Переход к устью реки Славянки с продвижением к уникальному памятнику природы - мысу Мраморному - белой отвесной скале, выступающая достаточно далеко в море. Имеется небольшая пещера. На фоне остальных серых скал выглядит необычно. По пути попадаются устья небольших рек, в которых есть вероятность поймать красную рыбу: горбуша, кета, голец.

Стандартный ходовой день состоит из 3-х 45-минутных перехода до обеда с 15-минутными перевалами, а также двухчасовая остановка на обед. Днём делаем остановку на обед. После обеда 3-4 перехода. Протяженность пути 25 км.

День 4
К маяку Анива

Переход на 15 км от мыса Мраморный до мыса Слюда. По пути нам будут встречаться симпатичные бухты, песчаные пляжи. В Анивском заливе вода существенно теплее, можно искупаться. Во второй половине дня налегке без рюкзаков идём к маяку Анива. 

День 5
Побережье Охотского моря

Продвижение от мыса Слюда к перевалу залива Анива и побережью Охотского моря (путь 12 км).

В этот день мы уходим с берега в глубь острова по травинистому, заросшему мелким бамбуком, склону. Набираем 200-300 метров. Можно подняться до вертолётной площадки горы Крузенштерна (670 метров) - высшей точки Тонино-Анивского полуострова.

Спускаемся к устью реки Чайка. Выходим снова к побережью открытой части Охотского моря.

День 6
К мысу Евстафьева

Продолжительный (25 км) переход к удивительному по красоте мысу Евстафьева - излюбленному месту отдыха самих жителей Сахалина. Мыс примечателен тем, что узкий перешеек соединяет далеко вдающийся в море скальный массив. Отсюда открывается великолепная панорама окрестностей.

По пути переодически встречаются раболовные станы. На мысах встречаются нерпы, тюлени и ларго.

День 7
Красивые водоемы Сахалина

Сегодня движемся мимо красивого озера Баргузинского до озера Птичье - одного из красивейших водоемов Сахалина. По пути также переходим устье нескольких рек. Возможно пополнение запасов красной рыбы.

За день преодолеваем расстояние примерно в 25 км

День 8
Днёвка на озере Птичьем 

Отдыхаем и рыбачим. Можно искупаться.

День 9
Трудный подъем к мысу Трудный

15-ти километровый пешеходный переход от озера Птичьего к мысу Трудному. Полностью оправдывает своё название. Группе предстоит трудный подъём минуя мыс.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Суточное проживание на съемной квартире/хостеле в Южно-Сахалинске до/после активной части похода
  • Оплата транспорта (Южно-Сахалинск – порт Корсаков – поселок Новиково на начальном этапе и доставка от базы в районе урочища Свободное до Южно-Сахалинска в последний день похода
  • Питание в походе
  • Групповое снаряжение (горелки, газ, аптечки)
  • Сигнальные средства (фальшфайера, сигнал охотника, свистки)
  • Опытный инструктор

Оплачивается отдельно

  • Перелет до Южно-Сахалинска и обратно (авиаперелёт Москва-Южно-Сахалинск туда-обратно стоит около 23 800 рублей)
  • Питание вне похода

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