Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022
Мы составили для вас интереснейший маршрут по Сахалину. Так как поход по Сахалину довольно длительный, то лучше заранее заняться своей физической подготовкой и внимательно ознакомиться со списком рекомендованного снаряжения.
В августе и сентябре на Сахалине вполне комфортная погода. В сентябре, как правило, количество осадков меньше, чем в летние месяцы. Муссоны, которые несут осадки с океана в начале осени ослабевают.
Поход обязательно регистрируется – официально присваивается 1 или 2 категории сложности маршрута. Поэтому каждый участник после завершения активной фазы похода (142 км) получает справку о прохождении маршрута и значок «Турист России».
Мы пройдем по удивительному побережью великого Охотского моря, познакомимся с флорой и фауной, необычными ландшафтами и насладимся ловлей самой лучшей красной рыбы. Вы сможете в очередной раз убедиться в величии, привлекательности и необычности Сахалина!
Вас ждет:
Программа тура
Сбор участников в Южно-Сахалинске с размещением на съемной квартире и прогулкой по городу. Есть возможность посетить горнолыжный комплекс «Горный воздух» и подняться на фуникулёре на обзорную площадку, откуда весь город, как на ладони.
Организатор заранее фиксирует себе время прибытия всех участников и обязательно всех дождётся.
Ранний выход от мыса Трудного с продвижением далее по берегу Охотского моря.
По пути много живописных мысов, среди которых памятники природы - мыс Птичий и мыс Великан. Можно увидеть как гнездятся бакланы, чайки и другие птицы.
Продолжаем движение по побережью. По пути встречаются красивые водопады.
В этот день мы уходим с побережья в глубь острова. «Берем» высоту перевала Лаперуза.
Выход к базе недалеко от урочища Свободное.
Размещаемся на съёмной квартире в центре города. При желании возможна прогулка по городу.
В Южно-Сахалинске можно посетить Сахалинский зооботанический парк - один из крупнейших зоопарков на Дальнем Востоке России.
Вылет домой из международного аэропорта Хомутово Южно-Сахалинска.
Ранний автобусный выезд к порту Корсаков (в пути 1 час) с пересадкой и далее до поселка Новиково (еще 2 часа в пути).
Немного отходим от цивилизации и разбиваем лагерь для ночевки на берегу Анивского залива.
Переход к устью реки Славянки с продвижением к уникальному памятнику природы - мысу Мраморному - белой отвесной скале, выступающая достаточно далеко в море. Имеется небольшая пещера. На фоне остальных серых скал выглядит необычно. По пути попадаются устья небольших рек, в которых есть вероятность поймать красную рыбу: горбуша, кета, голец.
Стандартный ходовой день состоит из 3-х 45-минутных перехода до обеда с 15-минутными перевалами, а также двухчасовая остановка на обед. Днём делаем остановку на обед. После обеда 3-4 перехода. Протяженность пути 25 км.
Переход на 15 км от мыса Мраморный до мыса Слюда. По пути нам будут встречаться симпатичные бухты, песчаные пляжи. В Анивском заливе вода существенно теплее, можно искупаться. Во второй половине дня налегке без рюкзаков идём к маяку Анива.
Продвижение от мыса Слюда к перевалу залива Анива и побережью Охотского моря (путь 12 км).
В этот день мы уходим с берега в глубь острова по травинистому, заросшему мелким бамбуком, склону. Набираем 200-300 метров. Можно подняться до вертолётной площадки горы Крузенштерна (670 метров) - высшей точки Тонино-Анивского полуострова.
Спускаемся к устью реки Чайка. Выходим снова к побережью открытой части Охотского моря.
Продолжительный (25 км) переход к удивительному по красоте мысу Евстафьева - излюбленному месту отдыха самих жителей Сахалина. Мыс примечателен тем, что узкий перешеек соединяет далеко вдающийся в море скальный массив. Отсюда открывается великолепная панорама окрестностей.
По пути переодически встречаются раболовные станы. На мысах встречаются нерпы, тюлени и ларго.
Сегодня движемся мимо красивого озера Баргузинского до озера Птичье - одного из красивейших водоемов Сахалина. По пути также переходим устье нескольких рек. Возможно пополнение запасов красной рыбы.
За день преодолеваем расстояние примерно в 25 км
Отдыхаем и рыбачим. Можно искупаться.
15-ти километровый пешеходный переход от озера Птичьего к мысу Трудному. Полностью оправдывает своё название. Группе предстоит трудный подъём минуя мыс.
Стоимость
Включено в стоимость
- Суточное проживание на съемной квартире/хостеле в Южно-Сахалинске до/после активной части похода
- Оплата транспорта (Южно-Сахалинск – порт Корсаков – поселок Новиково на начальном этапе и доставка от базы в районе урочища Свободное до Южно-Сахалинска в последний день похода
- Питание в походе
- Групповое снаряжение (горелки, газ, аптечки)
- Сигнальные средства (фальшфайера, сигнал охотника, свистки)
- Опытный инструктор
Оплачивается отдельно
- Перелет до Южно-Сахалинска и обратно (авиаперелёт Москва-Южно-Сахалинск туда-обратно стоит около 23 800 рублей)
- Питание вне похода
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