Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022
- Возможность посетить в одном путешествии сразу 2 острова Курильской гряды - Шикотан, Кунашир
- Оформление пропусков для посещения пограничной зоны и посещения заповедника «Курильский»
- Официальная регистрация маршрута. Каждый участник получает справку о прохождении маршрута, значок «Турист России» и удостоверение к нему.
- Регистрация группы в МЧС
- Сертификат о восхождении на вулкан Тятя от заповедника «Курильский»
Остров Кунашир является самым южным островом Курильской гряды. Особенность природы острова - преобладание чёрных почв, темнохвойных лесов и сумрачный облик шлакового конуса вулкана Тятя. Длина острова с севера на юг составляет около 120 км, ширина от 7 до 30 км. Остров отделяет от Японии всего 3-х километровый пролив.
Наш маршрут по Кунаширу включает восхождение на 3 действующих вулкана острова - Гловнина (541 метр), Менделеева (887 метров), а также вулкан Тятя (1819 метров), который является символом Кунашира. Кроме того, в планируется искупаться в 3-х горячих целебных источниках, которые богаты различными веществами, оказывающих лечебное воздействие на опорно-двигательный аппарат и другие недуги. Также в планах посетить ряд мысов, в том числе самый знаменитый - мыс Столбчатый.
Южно-Сахалинск - порт Корсаков - остров Шикотан - Южно-Курильск - заповедник «Курильский» - вулкан Головнина (541 метр) - озеро Горяее - озеро Кипящее - Третьяково - термальные источники - мыс Круглый - вулкан Менделеева (887 метров) - горячие источники - мыс Столбчатый - озеро Алигер - река Илюшина - мыс Рогачёва - река Саратовская - река Тятя - мыс Мысовой - мыс Рубежный - вулкан Тятя (1819 метров) - река Тятя - мыс Рогачёва - горячие источники «Чайка» - Южно-Курильск - аэропорт Менделеева - Южно-Сахалинск.
Требования к физической подготовке участников: маршрут довольно протяжённый, поэтому у вас должна быть хорошая спортивная форма.
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Программа тура
Встреча участников похода в Южно-Сахалинске. Размещение в хостеле. Прогулка по городу. Получение пропусков в пограничную зону. Есть возможность посетить горнолыжный комплекс «Горный воздух» и подняться на фуникулёре на обзорную площадку, откуда весь город, как на ладони.
День довольно сложный, предстоит пройти около 20 км. по берегу Тихого океана. Выходим рано утром. Примерно 4 40-минутных перехода уходит, чтобы дойти до устья реки Тятя - это самая крупная река острова Кунашир. Тут остановка на обед.
Далее по песчаному ровному берегу, примерно 3 перехода до реки Мостовая.
Ужин. Ночевка на берегу Тихого океана.
Тропа, уходит в глубь острова. Огибаем по ней скалистый мыс Рогачёва. Чувствуется перепад высот. Сначала затяжной подъём, брод через реку Болышева и снова выход к океану. Около 3-х переходов.
И ещё переход до горячих источников. Тут заслуженная награда уставшим путникам. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане и согреться в термальных источниках.
Обед. Полудневка. Можно постирать и высушить вещи.
После завтрака сворачиваем лагерь и выдвигаемся в путь, по побережью до устья реки Илюшина. Остаётся всего 4,5 км., и вот он финиш активной части маршрута.
Сюда мы заказываем автотранспорт, который за полчаса доставит нас в порт Южно-Курильска. Гуляем по городу. Сходим на местный рынок, где есть возможность купить красной икры или рыбы в качестве сувенира на «большую землю».
Ближе к вечеру трансфер до аэропорта Менделеево, посадка в самолет и вылет в Южно-Сахалинск. Через полтора часа прибытие в аэропорт Хомутово, в Южно-Сахалинске.
Тут нас ждёт заказанный автобус, который отвезёт нас в хостел в Южно-Сахалинске. В этом хостеле была возможность перед походом оставить чистые городские вещи.
Вообще, этот день резервный, на случай задержки теплохода или самолета (такое бывает в случае штормовой погоды в Охотском море). Поэтому лучше не рисковать билетами на самолёт, а продлить отпуск на ещё один день.
Отъезд участников по домам. Вылет из Южно-Сахалинска.
Утром отправляемся в порт Корсаков, в часе езды от Южно-Сахалинска. Посадка на теплоход, как правило, начинается за 2 часа до времени отправления. Отбытие теплохода ориентировочно в 12 часов по местному времени. Мы заранее покупаем участникам билеты на паром в каюты 3-го класса (4-х местные).
Для жителей Средней полосы России само путешествие на пароме уже довольно примечательное событие. Участники подолгу, как правило, проводят на палубе теплохода и любуются Охотским морем. Даже в каютах 3 класса намного комфортней и больше места, чем в купейном вагоне поезда.
С утра теплоход делает 4-х часовую остановку на острове Шикотан, в уютной бухте. С парома можно сойти, дабы размять ноги. Будет возможность погулять по живописной бухте, либо прогуляться к маяку на мыс Хромова. Обратно нас запустят на теплоход только при общей посадке пассажиров. Затем ещё несколько часов и теплоход прибывает в порт города Южно-Курильска.
От порта на заказном автотранспорте выдвигаемся по дороге в сторону заставы Головнино. Предстоит проехать около получаса. Затем начало активной части. Выдвигаемся по тропе в окружении зарослей бамбука и труднопроходимого леса. Постепенно набираем высоту и выходим к кальдере вулкана Головнина - старейшего и самого южного вулкана Курильских островов.
Кальдера вулкана образовалась примерно 39 тысяч лет назад в результате кальдерообразующего извержения. Тут отличная обзорная площадка. Впереди виднеются два минерализованных озера Горячее и Кипящее. Обедаем на кордоне заповедника Курильский, до него около 6 км. от дороги.
Температура в озере разная, но купаться опасно, так как есть риск обвариться. Затем совершаем подъём на вулканический купол. Из грунта местами идёт пар. Именно тут понимаешь, что процессы горообразования на планете ещё далеко не завершены. После спускаемся и возвращаемся к лагерю на кардоне. Обед.
Выход обратно к автодороге Южно-Курильск - Головнино, 6 км. (2 часа пути). Затем переезд к садам Третьяково. Пока готовиться горячий и сытный обед, желающие могут насладиться купанием в целебных термальных источниках. После обеда идем по живописной бухте вдоль берега Охотского моря, огибаем мыс Круглый. Примерно за 3 перехода доходим до стоянки.
Ранний выход. От стоянки совершим налегке восхождение на вулкан Менделеева. Восхождение займёт 6-7 часов.
Штурм начинается с подъёма по экологической тропе. Тут множество знаков, познавательных информационных стендов о растительности острова Кунашир и многочисленных редких растениях, занесённых в Красную Книгу. Примерно через 1,5 часа пересекаем автомобильную дорогу.
Далее по тропе, заросшей густыми зарослями бамбука. Порой не видно, куда ставишь ноги. Через 2 часа подъёма выходим на сульфатное поле, мощные выделения газа и шум. Далее по едва заметной тропе подъём по крутому склону на сам вулкан Менделеева (887 метров). Спуск в лагерь по пути подъёма. Перед приходом в лагерь остановимся на горячих источниках Ужин.
После раннего завтрака выдвигаемся на мыс Солбчатый - одну из «изюминок» острова. Он образован выходами базальтовых лав вулкана Менделеева, которые при контакте с водами Охотского моря образовали шестигранные колонны. Пройти его не так просто. Сначала группе предстоит преодолеть несколько скальных прижимов.
Они проходятся с рюкзаком, как по ступенькам. Затем местами участки свободного лазания по скалам вдоль моря. Название мыса характеризует сам мыс. Это череда скалистых столбов, имеющих неповторимое строение. После преодоления мыса делаем остановку на обед.
Затем выходим к садам возле озера Алигер. Вечером переезд к устью реки Илюшина, что на противоположной стороне острова Кунашир со стороны Тихого океана, к месту под названием Винай.
Через 4,5 км. ставим лагерь на горячих источниках «Чайка». Ужин, купание в источниках.
Пока готовиться завтрак желающие еще раз могут погреться в горячих источниках.
Начинаем двигаться по узкой песчаной полосе, мимо мыса Медведь. Через час тропа уходит в глубь острова.
Обед на реке. Горбуша скрасит его. Далее подъём на небольшой хребет и спуск, огибаем мыс Рогачёва и выходим к береговой линии.
Обед на реке Мостовая. Далее по широкой песчаной отмели. Несколько бродов (по колено) через притоки. Продолжаем движение по едва заметной грунтовой дороге вдоль побережья.
Ночёвка на берегу самой крупной реки острова - реке Тятина.
С утра переходим реку вброд по колено. Далее тропы только местами. Идти становится сложнее. Череда мелких притоков, местами каменистый берег, местами песчаный. К вечеру приходим к мысу Рубежный. Разбиваем лагерь. Следующие 2 ночи проведём здесь.
Восхождение на вулкан Тятя (1819 метров) - апофеоз нашего путешествия. Один из красивейших вулканов планеты. Второй по высоте вулкан во всей Курильской гряде и высшая точка острова Кунашир. Выходим с утра по-раньше, налегке. Лагерь оставляем на берегу в небольшой бухте, возле мыса Рубежный. Путь сначала пролегает по тропе, вокруг мощный лес.
Постепенно набираем высоту, где-то через час-полтора лес начинает редеть, густые бамбуковые заросли отступать. Далее выходим на шлаковые поля с погибшими (засохшими) деревьями - это лес, погибший в июле 1973 года в результате мощного извержения вулкана Тятя. Впереди кратер Отважный (высота примерно 650 метров). Затем самая сложная часть подъёма, по длинному шлаковому языку.
Поднимаемся на гребень (высота примерно 1400 метров), кольцевая долина, опоясывающая молодой вулканический конус. Тут на склоне конуса обломки вертолёта, разбившегося на высоте примерно 1600 метров в результате мощных электромагнитных излучений. Последний рывок, подъём на молодой конус занимает около 40 минут. Чтобы ощутить тепло, которое вулкан отдаёт окружающему пространству, достаточно потрогать горячие глинистые обложения на краю кратера. Ощущение, что всё «живое» и вулкан вот-вот снова начнёт извергаться.
Спуск по пути подъёма. Самое опасное место - шлаковые поля на границе леса. Главное - держаться всем вместе, чтобы выйти на тропу, ведущую к мысу Рубежному и нашему лагерю. Спуск занимает 3-4 часа, подъём 5-6 часов в зависимости от подготовленности группы (итого на штурм 8-10 часов от лагеря).
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание на съемной квартире или в хостеле (в зависимости от численности группы) в Южно-Сахалинске: 1 день до активной части похода и 2 дня после
- Оплата транспорта (заранее покупаем билеты на паром на остров, каюта 3-го класса и самолёт эконом-класса на обратную дорогу)
- Трансферы по острову Кунашир согласно программе
- Пропуск в пограничную зону (крайний срок подачи документов на пропуск за 1 месяц до начала маршрута для граждан РФ и 2 месяца для иностранных граждан)
- Регистрация группы в МЧС
- Пропуска в заповедник «Курильский»
- Питание на активной части похода
- Групповое снаряжение (горелки, газ, аптечка)
- Сигнальные средства (фальшфайера, сигнал охотника, свистки)
- Опытный инструктор
Оплачивается отдельно
- Перелет до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание в Южно-Сахалинске
- Питание и спальное бельё во время передвижения на пароме, портовые сборы
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