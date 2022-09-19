Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022

Возможность посетить в одном путешествии сразу 2 острова Курильской гряды - Шикотан, Кунашир

Оформление пропусков для посещения пограничной зоны и посещения заповедника «Курильский»

Официальная регистрация маршрута. Каждый участник получает справку о прохождении маршрута, значок «Турист России» и удостоверение к нему.

Регистрация группы в МЧС

Сертификат о восхождении на вулкан Тятя от заповедника «Курильский»

Остров Кунашир является самым южным островом Курильской гряды. Особенность природы острова - преобладание чёрных почв, темнохвойных лесов и сумрачный облик шлакового конуса вулкана Тятя. Длина острова с севера на юг составляет около 120 км, ширина от 7 до 30 км. Остров отделяет от Японии всего 3-х километровый пролив.

Наш маршрут по Кунаширу включает восхождение на 3 действующих вулкана острова - Гловнина (541 метр), Менделеева (887 метров), а также вулкан Тятя (1819 метров), который является символом Кунашира. Кроме того, в планируется искупаться в 3-х горячих целебных источниках, которые богаты различными веществами, оказывающих лечебное воздействие на опорно-двигательный аппарат и другие недуги. Также в планах посетить ряд мысов, в том числе самый знаменитый - мыс Столбчатый.

Южно-Сахалинск - порт Корсаков - остров Шикотан - Южно-Курильск - заповедник «Курильский» - вулкан Головнина (541 метр) - озеро Горяее - озеро Кипящее - Третьяково - термальные источники - мыс Круглый - вулкан Менделеева (887 метров) - горячие источники - мыс Столбчатый - озеро Алигер - река Илюшина - мыс Рогачёва - река Саратовская - река Тятя - мыс Мысовой - мыс Рубежный - вулкан Тятя (1819 метров) - река Тятя - мыс Рогачёва - горячие источники «Чайка» - Южно-Курильск - аэропорт Менделеева - Южно-Сахалинск.

Требования к физической подготовке участников: маршрут довольно протяжённый, поэтому у вас должна быть хорошая спортивная форма.