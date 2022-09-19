Остров Шикотан

Завтрак.

Выход группы (без нагрузки) к мысу Краб и мысу Край Света. Мыс Краб - скалистый мыс, на котором расположен действующий маяк Шпанберга, построенный японцами в 1943 году.

Мыс тянется от берега узким километровым языком обрываясь в океан 40-метровыми скалами. Эта красота оставит весьма сильное впечатление в вашей памяти. С левой стороны от мыса мы насладимся видом очень высоких красивых утесов, которые напоминают пейзажи из фэнтэзи.

Обед на природе.

Ужин. Свободное время, отдых