Остров Шикотан
Этот тур для тех, кто устал от городской суеты и готов полностью погрузится в самого себя на фоне необыкновенной природы. Формат тура — походный, но не требует никаких утомительных переходов с тяжелыми рюкзаками. Основная часть тура будет проходить в походном формате с ночевками в палатках.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в г. Корсакове в пассажирском терминале морского порта.
Сбор группы, регистрация. Выход в море согласно расписания (предварительно 12:00 часов). Размещение на теплоходе.
Питание на теплоходе самостоятельно.
Свободное время, отдых.
Завтрак на борту теплохода (самостоятельно)
В 09:00 прибытие теплохода в пгт. Южно-Курильск (о. Кунашир).
В 13:00 отправление теплохода из пгт. Южно-Курильска (о. Кунашир).
Обед на борту теплохода (самостоятельно)
В 17:00 прибытие теплохода в пос. Малокурильское (о. Шикотан). Переезд на автомобиле в район мыса Краб Установка палаточного лагеря.
Ужин на природе.Свободное время, отдых.
Завтрак.
Выход группы (без нагрузки) к мысу Краб и мысу Край Света. Мыс Краб - скалистый мыс, на котором расположен действующий маяк Шпанберга, построенный японцами в 1943 году.
Мыс тянется от берега узким километровым языком обрываясь в океан 40-метровыми скалами. Эта красота оставит весьма сильное впечатление в вашей памяти. С левой стороны от мыса мы насладимся видом очень высоких красивых утесов, которые напоминают пейзажи из фэнтэзи.
Обед на природе.
Ужин. Свободное время, отдых
Затврак.
Бухта Безымянная славится россыпью красивых островков, расположенных внутри бухты и скорее напоминает исландский ландшафт. Безымянная расположена на океанской (восточной) стороне острова и особенно великолепна на рассвете, когда первые лучи освещают эту неземную красоту. Именно в этой бухте в 1972 году был снят фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», с Леонидом Куравлевым в главной роли. Бухта Безымянная по утверждению многих туристов является самым красивым природным местом острова Шикотан, наряду с бухтой Церковной.
Обед на природе.
Ужин. Свободное время, отдых
Завтрак.
Красива своими островками и бухточками. Интересна историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари. Это самое притягательное место для любителей морских пейзажей. Доказательством тому служит её другое название – «бухта Айвазовского». Дорога проходит через небольшие перевалы, мимо красивых г.Томари и г.Ноторо. Бухта полузакрытая, и в ней два острова – о. Девятый Вал и о.Айвазовского. Берега бухты крутые и обрывистые.
Обед на природе.
Ужин. Свободное время, отдых
Завтрак.
После завтрака совершим радиальный выход на гору Шикотан. Это самая высшая точка острова Шикотан. Высота 412м над уровнем моря. Местные жители называют ее «Сопка 412». С вершины открываются удивительные панорамные виды на остров и Тихий океан.
Обед на природе.
Ужин. Свободное время, отдых
Завтрак на природе.
В 13:00 отправление теплохода из пос. Малокурильского в пгт. Южно-Курильск (о. Кунашир). В 17:00 прибытие теплохода в пгт. Южно-Курильска (о. Кунашир).
Обед на борту теплохода (самостоятельно).
В 22:00 отправление теплохода из пгт. Южно-Курильск (о. Кунашир).
Ужин на теплоходе (самостоятельно). Свободное время, отдых.
Питание на борту теплохода самостоятельно.
Полный день морской переход переход в г. Корсаков.
Ориентировочное прибытие теплохода в 20:00.
Окончание программы
Стоимость
Включено в стоимость
- билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту Южно-Сахалинск — Малокурильское — Южно-Сахалинск
- трансферы по программе на острове Шикотан
- питание по программе (2 день — ужин, 3-6 день — завтрак, обед, ужин, 7 день — завтрак)
- сопровождение группы: до 5 человек — 1 гид-инструктор, от 5 до 12 человек — 2 гида-инструктора
- групповое снаряжение (костровое оборудование, палатки)
- оформление пограничного пропуска (остров Шикотан)
- страховка
- групповая аптечка, средства связи
Оплачивается отдельно
- перелет до г. Южно-Сахалинска и обратно (приблизительная стоимость 22 000 руб./чел)
- питание в предприятиях общественного питания, в т.ч. на теплоходе
- проживание в г. Южно-Сахалинске
- личное снаряжение (рюкзак, коврик, спальник)
- алкогольные напитки
- дополнительные услуги и экскурсии, не входящие в программу
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