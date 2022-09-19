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Остров Шикотан

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Этот тур для тех, кто устал от городской суеты и готов полностью погрузится в самого себя на фоне необыкновенной природы. Формат тура — походный, но не требует никаких утомительных переходов с тяжелыми рюкзаками. Основная часть тура будет проходить в походном формате с ночевками в палатках.

 

Программа тура

День 1
День заезда.&nbsp;

Встречаемся в г. Корсакове в пассажирском терминале морского порта.

Сбор группы, регистрация.  Выход в море согласно расписания (предварительно 12:00 часов). Размещение на теплоходе.

Питание на теплоходе самостоятельно.

Свободное время, отдых.

День 2
Остров Кунашир. Остров Шикотан.

Завтрак на борту теплохода (самостоятельно)

В 09:00 прибытие теплохода в пгт. Южно-Курильск (о. Кунашир).

В 13:00 отправление теплохода из пгт. Южно-Курильска (о. Кунашир).

Обед на борту теплохода (самостоятельно)

В 17:00 прибытие теплохода в пос. Малокурильское (о. Шикотан).  Переезд на автомобиле в район мыса Краб  Установка палаточного лагеря.

Ужин на природе.Свободное время, отдых.

День 3
&nbsp;Мыс Краб. Мыс Край света.

Завтрак.

Выход группы (без нагрузки) к мысу Краб и мысу Край Света. Мыс Краб - скалистый мыс, на котором расположен действующий маяк Шпанберга, построенный японцами в 1943  году. 

Мыс тянется от берега узким километровым языком обрываясь в океан 40-метровыми скалами. Эта красота оставит весьма сильное впечатление в вашей памяти. С левой стороны от мыса мы насладимся видом очень высоких красивых утесов, которые напоминают пейзажи из фэнтэзи.

Обед на природе.

Ужин. Свободное время, отдых  

День 4
&nbsp;Бухта Безымянная.

Затврак.

Бухта Безымянная славится россыпью красивых островков, расположенных внутри бухты и скорее напоминает исландский ландшафт. Безымянная расположена на океанской (восточной) стороне острова и особенно великолепна на рассвете, когда первые лучи освещают эту неземную красоту. Именно в этой бухте в 1972 году был снят фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», с Леонидом Куравлевым в главной роли. Бухта Безымянная по утверждению многих туристов является самым красивым природным местом острова Шикотан, наряду с бухтой Церковной.

Обед на природе.

Ужин. Свободное время, отдых  

День 5
&nbsp;Бухта Церковная.

Завтрак.

Красива своими островками и бухточками. Интересна историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари. Это самое притягательное место для любителей морских пейзажей. Доказательством тому служит её другое название – «бухта Айвазовского».  Дорога проходит через небольшие перевалы, мимо красивых г.Томари и г.Ноторо. Бухта полузакрытая, и в ней два острова – о. Девятый Вал и о.Айвазовского. Берега бухты крутые и обрывистые.

 Обед на природе.

Ужин. Свободное время, отдых  

День 6
Гора Шикотан.

Завтрак.

После завтрака совершим радиальный выход на гору Шикотан. Это самая высшая точка острова Шикотан. Высота 412м над уровнем моря. Местные жители называют ее «Сопка 412». С вершины открываются удивительные панорамные виды на остров и Тихий океан.

Обед на природе.

Ужин. Свободное время, отдых

День 7
Отправление на теплоходе в Южно-Курильск.

Завтрак на природе.

В 13:00 отправление теплохода из пос. Малокурильского в пгт. Южно-Курильск (о. Кунашир). В 17:00 прибытие теплохода в пгт. Южно-Курильска (о. Кунашир).

Обед на борту теплохода (самостоятельно).

В 22:00 отправление теплохода из пгт. Южно-Курильск (о. Кунашир).

Ужин на теплоходе (самостоятельно). Свободное время, отдых.

День 8
Остров Сахалин. Завершение тура.

Питание на борту теплохода самостоятельно.

Полный день морской переход переход в г. Корсаков.

 Ориентировочное прибытие теплохода в 20:00.

Окончание программы

Стоимость

Включено в стоимость

  • билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту Южно-Сахалинск — Малокурильское — Южно-Сахалинск
  • трансферы по программе на острове Шикотан
  • питание по программе (2 день — ужин, 3-6 день — завтрак, обед, ужин, 7 день — завтрак)
  • сопровождение группы: до 5 человек — 1 гид-инструктор, от 5 до 12 человек — 2 гида-инструктора
  • групповое снаряжение (костровое оборудование, палатки)
  • оформление пограничного пропуска (остров Шикотан)
  • страховка
  • групповая аптечка, средства связи

Оплачивается отдельно

  • перелет до г. Южно-Сахалинска и обратно (приблизительная стоимость 22 000 руб./чел)
  • питание в предприятиях общественного питания, в т.ч. на теплоходе
  • проживание в г. Южно-Сахалинске
  • личное снаряжение (рюкзак, коврик, спальник)
  • алкогольные напитки
  • дополнительные услуги и экскурсии, не входящие в программу

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