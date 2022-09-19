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Остров Итуруп

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вулканы, кипящие реки, Тихий океан, уникальный маяк и японская история — перечислять плюсы самого большого острова страны и самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно! Впрочем, сидеть и мечтать о том, что можно легко увидеть, — только зря терять время. Сегодня проще, доступней и быстрей прилететь и все посмотреть своими глазами.

Программа тура

День 1
День заезда.

Встречаемся в аэропорту г. Южно-Сахалинска им. А.П. Чехова за 2 часа до вылета. Регистрация на рейс. Перелет на остров Итуруп. Размещение в Гостинице

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Курильск (смотровая площадка с. Китовый, лавовое плато Янкито). Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Ванночки.

Ужин (самостоятельно)Свободное время, отдых.

День 2
Белые и черные скалы.

Завтрак в гостинице.

Стена водопадов в бухте Лососевой на побережье залива  Простор.

Обед (ланч).

Черные и Белые скалы залива Простор.Посещение водно-оздоровительного комплекса Жаркие воды.

Ужин (самостоятельно). Свободное время, отдых.

День 3
Вулкан Баранского.

Завтрак в гостинице.

Восхождение на вулкан Баранского.

Обед (ланч).

Фумарольное поле вулкана Баранского. Купание в горячих источниках.

Ужин (самостоятельно).

День 4
Озеро Сопочное.

Завтрак в гостинице.

Осмотр озера Сопочное.

Обед (ланч).

Водопад Девичьи Косы. Посещение водно-оздоровительного комплекса Жаркие воды

Ужин (самостоятельно).

День 5
Завершение тура.

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Ясный».  Регистрация на рейс. Вылет в аэропорт «Хомутово» г. Южно-Сахалинск.

Окончание программы

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в пгт. Курильск (2-х местное размещение, завтрак)
  • перелет по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск и обратно
  • трансфер из/в аэропорт, трансферы по программе
  • сопровождение группы: до 5 человек — 1 гид-инструктор, от 5 до 12 человек — 2 гида-инструктора
  • 1-4 день — обед (ланч)
  • оформление пограничного пропуска (остров Итуруп)
  • страховка

Оплачивается отдельно

  • перелет до г. Южно-Сахалинска и обратно (приблизительная стоимость 22 000 руб./чел)
  • проживание в г. Южно-Сахалинске
  • алкогольные напитки
  • дополнительные услуги и экскурсии, не входящие в программу

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