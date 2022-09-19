Встречаемся в аэропорту г. Южно-Сахалинска им. А.П. Чехова за 2 часа до вылета. Регистрация на рейс. Перелет на остров Итуруп. Размещение в Гостинице

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Курильск (смотровая площадка с. Китовый, лавовое плато Янкито). Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Ванночки.

Ужин (самостоятельно)Свободное время, отдых.