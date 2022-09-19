Остров Итуруп
Вулканы, кипящие реки, Тихий океан, уникальный маяк и японская история — перечислять плюсы самого большого острова страны и самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно! Впрочем, сидеть и мечтать о том, что можно легко увидеть, — только зря терять время. Сегодня проще, доступней и быстрей прилететь и все посмотреть своими глазами.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в аэропорту г. Южно-Сахалинска им. А.П. Чехова за 2 часа до вылета. Регистрация на рейс. Перелет на остров Итуруп. Размещение в Гостинице
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Курильск (смотровая площадка с. Китовый, лавовое плато Янкито). Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод «Ванночки.
Ужин (самостоятельно)Свободное время, отдых.
Завтрак в гостинице.
Стена водопадов в бухте Лососевой на побережье залива Простор.
Обед (ланч).
Черные и Белые скалы залива Простор.Посещение водно-оздоровительного комплекса Жаркие воды.
Ужин (самостоятельно). Свободное время, отдых.
Завтрак в гостинице.
Восхождение на вулкан Баранского.
Обед (ланч).
Фумарольное поле вулкана Баранского. Купание в горячих источниках.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
Осмотр озера Сопочное.
Обед (ланч).
Водопад Девичьи Косы. Посещение водно-оздоровительного комплекса Жаркие воды
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Ясный». Регистрация на рейс. Вылет в аэропорт «Хомутово» г. Южно-Сахалинск.
Окончание программы
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в пгт. Курильск (2-х местное размещение, завтрак)
- перелет по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск и обратно
- трансфер из/в аэропорт, трансферы по программе
- сопровождение группы: до 5 человек — 1 гид-инструктор, от 5 до 12 человек — 2 гида-инструктора
- 1-4 день — обед (ланч)
- оформление пограничного пропуска (остров Итуруп)
- страховка
Оплачивается отдельно
- перелет до г. Южно-Сахалинска и обратно (приблизительная стоимость 22 000 руб./чел)
- проживание в г. Южно-Сахалинске
- алкогольные напитки
- дополнительные услуги и экскурсии, не входящие в программу
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