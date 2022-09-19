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Гора Лопатина

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Романтики со всей России приезжают на Сахалин, чтобы «положить к своим ногам» крупнейший остров России, воспарить над этой удивительной землей. Сводящие с ума виды сахалинской природы не оставят никого равнодушными. С восточной стороны виднеется Охотское море. На юго-западе можно увидеть Тымь-Поронайскую долину и отроги Западно-Сахалинских гор. На самой же вершине прекрасные брусничники и низкорослый кедровый стланик.

Программа тура

День 1
День заезда. Базовый лагерь.

Ранним утром сбор всех участников тура на железнодорожном вокзале пгт. Тымовское.

После встречи осуществляем погрузку рюкзаков и готовимся к выезду к подножию горы Лопатина на автомобиле высокой проходимости. Наш путь пролегает по лесным автомобильным дорогам. Нам предстоит проехать около 70 км., несколько раз преодолеть  реку вброд. Переодически делаем остановки в местах, в которых в огромном количестве произрастает голубика. Также в этот день мы пройдем пешком до места, где будет установлен базовый лагерь.

Вечером нас ждут новые знакомства и душевные разговоры у костра.

День 2
Восхождение.

Завтрак.

Сегодня важный день для нашей команды. Мы будем на вершине Сахалина. Ранним утром мы завтракаем и готовимся к выходу. Нам предстоит преодолеть около 10 км. от базового лагеря до вершины. Восхождение на гору займет от 8 до 10 часов. Наш путь будет пролегать по горному распадку вдоль ручья. Движение вверх по горному ручью требует особой бдительности: большинство камней скользкие и подвижные, готовые от легкого толчка, покатиться вниз. Взобравшись на вершину нас ждут постоянно меняющиеся очертания облаков, запах высокогорной флоры.

Обед.

Ужин. Отдых.

При хорошей погоде открываются панорамы на Западно-Сахалинские горы и нетронутые  пространства Тымь-Поронайской долины. Насладившись уникальными местами и набравшись сил, мы начинаем обратный путь к базовому лагерю. Вечером у костра делимся впечатлениями и эмоциями.

День 3
Завершение программы. Отъезд.

Завтрак.

Сегодня немного грустный день. Наше путешествие медленно подходит к своему завершению. После вкусного завтрка мы начинаем собирать базовый лагерь и готовиться к обратной дороге. После недлительного пешеходного перехода до автомобиля, наша команда грузит вещи и отправляется в пгт. Тымовское. Прощание с участниками.

До новых встреч на крыше Сахалина!

Стоимость

Включено в стоимость

     
  •  гора Лопатина
  •  трансфер по программе
  •  питание по программе
  •  услуги гида

Оплачивается отдельно

  • безлимитный Ski-pass
  •  авиаперелет
  •  алкогольные напитки
  •  проживание в Отеле
  •  страховка
  •  снаряжение для катания на лыжах и сноуборде

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