Гора Лопатина
Романтики со всей России приезжают на Сахалин, чтобы «положить к своим ногам» крупнейший остров России, воспарить над этой удивительной землей. Сводящие с ума виды сахалинской природы не оставят никого равнодушными. С восточной стороны виднеется Охотское море. На юго-западе можно увидеть Тымь-Поронайскую долину и отроги Западно-Сахалинских гор. На самой же вершине прекрасные брусничники и низкорослый кедровый стланик.
Вас ждет:
Программа тура
Ранним утром сбор всех участников тура на железнодорожном вокзале пгт. Тымовское.
После встречи осуществляем погрузку рюкзаков и готовимся к выезду к подножию горы Лопатина на автомобиле высокой проходимости. Наш путь пролегает по лесным автомобильным дорогам. Нам предстоит проехать около 70 км., несколько раз преодолеть реку вброд. Переодически делаем остановки в местах, в которых в огромном количестве произрастает голубика. Также в этот день мы пройдем пешком до места, где будет установлен базовый лагерь.
Вечером нас ждут новые знакомства и душевные разговоры у костра.
Завтрак.
Сегодня важный день для нашей команды. Мы будем на вершине Сахалина. Ранним утром мы завтракаем и готовимся к выходу. Нам предстоит преодолеть около 10 км. от базового лагеря до вершины. Восхождение на гору займет от 8 до 10 часов. Наш путь будет пролегать по горному распадку вдоль ручья. Движение вверх по горному ручью требует особой бдительности: большинство камней скользкие и подвижные, готовые от легкого толчка, покатиться вниз. Взобравшись на вершину нас ждут постоянно меняющиеся очертания облаков, запах высокогорной флоры.Обед.
Ужин. Отдых.
При хорошей погоде открываются панорамы на Западно-Сахалинские горы и нетронутые пространства Тымь-Поронайской долины. Насладившись уникальными местами и набравшись сил, мы начинаем обратный путь к базовому лагерю. Вечером у костра делимся впечатлениями и эмоциями.
Завтрак.
Сегодня немного грустный день. Наше путешествие медленно подходит к своему завершению. После вкусного завтрка мы начинаем собирать базовый лагерь и готовиться к обратной дороге. После недлительного пешеходного перехода до автомобиля, наша команда грузит вещи и отправляется в пгт. Тымовское. Прощание с участниками.
До новых встреч на крыше Сахалина!
Стоимость
Включено в стоимость
- гора Лопатина
- трансфер по программе
- питание по программе
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- безлимитный Ski-pass
- авиаперелет
- алкогольные напитки
- проживание в Отеле
- страховка
- снаряжение для катания на лыжах и сноуборде
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