 гора Лопатина

Ранним утром сбор всех участников тура на железнодорожном вокзале пгт. Тымовское.

После встречи осуществляем погрузку рюкзаков и готовимся к выезду к подножию горы Лопатина на автомобиле высокой проходимости. Наш путь пролегает по лесным автомобильным дорогам. Нам предстоит проехать около 70 км., несколько раз преодолеть реку вброд. Переодически делаем остановки в местах, в которых в огромном количестве произрастает голубика. Также в этот день мы пройдем пешком до места, где будет установлен базовый лагерь.

Вечером нас ждут новые знакомства и душевные разговоры у костра.