Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022

Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...

Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...

✈ Походы на Сахалин с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы