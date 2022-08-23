Походы на Сахалин : 0
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Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022
Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 04 сентября
14 дней 13 ночей
от 36900 ₽
Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022
Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...
Ближайший заезд:
c 19 сентября по 02 октября
14 дней 13 ночей
от 55900 ₽
Ближайший заезд:
c 13 октября по 17 октября
5 дней 4 ночи
от 74500 ₽
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