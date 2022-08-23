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Походы на Сахалин : 0

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Прошедшие Походы на Сахалин : 3

Сахалин

Поход по острову Сахалин, побережью Охотского моря 2022

Поход на Сахалин откроет для Вас буйство растительного мира, уникальность фауны с кольчатыми нерпами и тюленями ларго. А ежедневные рыбалки с выловом крупной и жирной к...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 04 сентября

14 дней 13 ночей

от 36900 ₽

Сахалин

Поход по Курильским островам Кунашир и Шикотан 2022

Это один из самых интересных маршрутов . Максимальное разнообразие ландшафтов и первозданной природы: «живые» вулканы, «кипящие» озёра, красная рыба, мощные бамбуковые ...

Ближайший заезд:

c 19 сентября по 02 октября

14 дней 13 ночей

от 55900 ₽

Сахалин

Остров Итуруп

Ближайший заезд:

c 13 октября по 17 октября

5 дней 4 ночи

от 74500 ₽

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