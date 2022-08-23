На Сахалин и Курилы (о.Итуруп) 2022

Бухта Касатка, расположенная на побережье Тихого океана, манит своими видами, а её пейзажи наполнят вас своей определенной энергетикой, где в одном месте соединяются несколько стихий - бескрайнее небо, множество таинственных пещер и ласковый Тихий океан. Именно здесь, на этом побережье, располагалась военно - морская база с аэродромом на котором базировались японские войска. А 26 ноября 1941 года, отсюда вышла мощная авианосная эскадра Японии для разгрома знаменитой американской военной базы Перл-Харбор.

Вулкан Баранский - это действующий вулкан на острове Итуруп, склоны которого изобилуют грязевыми и минеральными источниками, но одной из главных достопримечательностей этих мест является река Кипящая, которая поражает своей уникальностью. В ее верховьях температура воды действительно близка к точке кипения. Речная долина почти скрыта в облачках белого пара, а на склонах - множество фумарол и грязевых котлов с булькающей грязью.

Река вытекает из крошечного, но изумительно красивого кипящего озера Желтое Око (Изумрудное Око), названное так за желтую кайму из окислов серы вдоль берега. Вода в озере насыщенного изумрудного цвета, над ней постоянно стоит столб пара, температурой воды в нем около 100 градусов. Поэтому после прогулки, купаться мы с вами будем в низовье, в специально оборудованном месте, где после насыщенного дня, вы сможете расслабиться в полной мере.

Программа дня:

08:00 - Завтрак

09:00 – Выезд на бухту Касатку

10:30 – Прогулка, свободное время.

13:00 – Обед в Курильске.

14:00 – Поездка на вулкан Баранского. Речка Кипящая.

16:00 – Посещение термальных источников.

18:00 - Окончание тура. Возвращение в гостиницу.

19:00 - Ужин. Отдых.