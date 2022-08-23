На Сахалин и Курилы (о.Итуруп) 2022
На нашей планете существует множество уникальных, неповторимых и уединённых мест, которые скрыты от городской суеты и крупных мегаполисов. Они сохранили первозданную красоту и мощную энергию стихий. И мы знаем, что такой райский уголок существует на самом краю нашей страны, там, где бушующий океан встречается с загадочными бухтами, где замерла застывшая лава и гордо стоят завораживающие вулканы… Сахалин и Курильские острова, вот тот райский уголок, куда мы предлагаем отправиться вместе с нами!
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Программа тура
В день прилета вы познакомитесь с одним из самых красивых и зеленых городов на Дальнем Востоке – Южно-Сахалинском. В огнях вечернего города, мы с вами посетим самые значимые и интересные места, одним из которых является смотровая площадка «Горный Воздух», где на высоте птичьего полета открывается невероятная панорама на областную столицу. И конечно же какой Сахалин без морепродуктов?! Поэтому мы приглашаем вас на приветственный ужин, где вы сможете попробовать самые вкусные морские деликатесы.
Программа дня:
Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.
14:00 - Размещение в гостинице. Отдых.
15:00 - Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Посещение Краеведческого музея, Мемориального комплекса Победа, Собора Рождества Христова и смотровой площадки Горный Воздух.
17:00 - Поездка на побережье Охотского моря. Ужин из морепродуктов.
Лавовое плато находится неподалеку от вулкана Богдана Хмельницкий, ведь именно благодаря ему и образовалось это причудливое чудо природы. Много сотен лет назад, лава потоками спускалась в море, после чего застыв и образовались неповторимые формы и гребни, превратив морскую бухту в произведение природного искусства. Это уникальная возможность, побыть наедине с собой среди суровой красоты Охотского моря.
Курильские острова славятся своими лечебными термальными водами, имеющими свой уникальный состав. И в первый же день прилета в Курильск, мы дадим вам возможность лично ощутить на себе все лечебные свойства горячих источников, оздоровиться и набраться сил, посетив термальный комплекс «Ванночки».
Программа дня:
08:00 - Завтрак в гостинице
10:00 - Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск.
13:30 - Прибытие в Курильск. Трансфер в гостиницу.
15:00 - Обзорная экскурсия по Курильску и с.Китовое.
17:00 - Посещение водно-оздоровительного термального комплекса.
*Время данного дня может быть скорректировано в зависимости от времени вылета самолета.
Мы с вами увидим одно из самых потрясающих творений стихии в природе – Белые скалы. Это уникальные вулканические образования, возникшие из очень легкой и мягкой пемзы, расположены в северной части острова Итуруп, растянутые на 28 километров, уходящие далеко за горизонт. Белоснежные скалы, покрытые ковром зелени, представляют собой неповторимые волнистые хребты. А местный песчаный пляж удивительно безлюден, что придаёт этому месту определенную космическую атмосферу, собственно говоря, вы и сами это все увидите… Программа дня:
09:00 - Завтрак
10:00 – Выезд на Белые скалы
10:30 – Остановка на бухте Оля
11:30 – 13:30 - Черные камни, Белые скалы. Прогулка.
13:30 – 14:00 – Обед ланч бокс.
14:00 – Ветряной перешеек, Бухта Парусная, водопад Девичьи слезы.
16:00 – Посещение термального комплекса.
17:00 - Окончание тура. Возвращение в гостиницу.
19:00 - Ужин. Отдых.
Бухта Касатка, расположенная на побережье Тихого океана, манит своими видами, а её пейзажи наполнят вас своей определенной энергетикой, где в одном месте соединяются несколько стихий - бескрайнее небо, множество таинственных пещер и ласковый Тихий океан. Именно здесь, на этом побережье, располагалась военно - морская база с аэродромом на котором базировались японские войска. А 26 ноября 1941 года, отсюда вышла мощная авианосная эскадра Японии для разгрома знаменитой американской военной базы Перл-Харбор.
Вулкан Баранский - это действующий вулкан на острове Итуруп, склоны которого изобилуют грязевыми и минеральными источниками, но одной из главных достопримечательностей этих мест является река Кипящая, которая поражает своей уникальностью. В ее верховьях температура воды действительно близка к точке кипения. Речная долина почти скрыта в облачках белого пара, а на склонах - множество фумарол и грязевых котлов с булькающей грязью.
Река вытекает из крошечного, но изумительно красивого кипящего озера Желтое Око (Изумрудное Око), названное так за желтую кайму из окислов серы вдоль берега. Вода в озере насыщенного изумрудного цвета, над ней постоянно стоит столб пара, температурой воды в нем около 100 градусов. Поэтому после прогулки, купаться мы с вами будем в низовье, в специально оборудованном месте, где после насыщенного дня, вы сможете расслабиться в полной мере.
Программа дня:
08:00 - Завтрак
09:00 – Выезд на бухту Касатку
10:30 – Прогулка, свободное время.
13:00 – Обед в Курильске.
14:00 – Поездка на вулкан Баранского. Речка Кипящая.
16:00 – Посещение термальных источников.
18:00 - Окончание тура. Возвращение в гостиницу.
19:00 - Ужин. Отдых.
После того, как вы увидите всю красоту острова Итуруп и его нетронутую природу, предлагаем вам отведать свежепойманных морепродуктов острова Сахалин и окунуться в его островную красоту.
В этот день вылет в Южно-Сахалинск. Размещение в гостинице. Отдых.
Программа дня:
09:00 - Завтрак. Свободное время.
11:00 - Трансфер в аэропорт.
12:30 - Встреча в г.Южно-Сахалинске. Трансфер в гостиницу. Заселение.
18:00 - Ужин
*Время данного дня может быть скорректировано в зависимости от времени вылета самолета.
Мыс Великан по праву считается одним из самых красивых мест на Сахалине, это природный памятник регионального значения. Удивительные очертания крутых берегов, арок из обломков скал и бирюзового моря делают это место сказочным и нереальным в суматохе будней и городской жизни. А к вечеру, когда с Охотского моря медленно «ползёт» туман, потихоньку пряча в себе мысы и арки, эта местность приобретает сказочный вид, где вы сможете ощутить особую энергетику и баланс между природой и человеком.Программа дня:
09:00 - Выезд из Южно-Сахалинска
11:00 - Приезд на мыс Великан. Прогулка по побережью.
12:30 - 13:30 – Обед
13:30 - Свободное время.
16:00 - Окончание тура. Посадка в автобус.
16:00 - Выезд в Южно-Сахалинск.
18:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.
Эта одна из самых удивительных и вкусных экскурсий, которые Вы просто должны посетить, ведь Сахалин именно этим и славится на всю Россию - вкусными и свежими морепродуктами, которые Вы сами сможете собрать и съесть. Озеро Буссе (или как его еще называют - лагуна), является памятником природы регионального значения. Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте. Во время тура Вам предстоит попробовать практически все разнообразие сахалинских морепродуктов, которые Вам приготовит наш шеф-повар.Программа дня:
08:00 - Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 - Приезд на берег озера Буссе.
10:30 - Завтрак на берегу озера
11:30 - Прогулки по озеру, сбор мореродуктов.
14:30 - Возвращение в лагерь. Наш шеф-повар проведет мастер-класс по употреблению устриц и гребешков.
16:30 - Окончание тура. Посадка в автобус.17:00 - Выезд в Южно-Сахалинск.
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Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Гагарин при двухместном размещении + завтраки
- проживание в гостинице на Итурупе «Остров», «Итуруп», «Янкито Эконом» при двухместном размещении
- встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- встреча/проводы в аэропорту Курильска
- трансферы по программе
- питание согласно программе (завтрак при гостинице/ обеды/ ужины)
- экскурсии по программе
- гид
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- билет на самолет до Южно-Сахалинска и обратно
- билеты на самолет по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск
- ужины
- одноместное размещение в гостинице
Отзывы
Спасибо за нестираемые впечатления! Сахалин - это сказка и просто природный шедевр! Такие красоты - словами не передать! Остров Итуруп оставил еще большие впечатления! Как же далеко простирается наша Родина! Спасибо организаторам тура, что открыли нам глаза на нашу страну и все настолько четко организовали!
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