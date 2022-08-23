Тур-круиз «Огненное Кольцо России»

В этом путешествии вы исследуете сразу 3 региона: Камчатский полуостров, Командорские и Курильские острова.

Вы увидите, как киты поднимаются из глубин Тихого океана, бурые медведи охотятся на лосося, песцы прячутся среди цветущих кустарников, а исчезающие виды птиц рассекают небо до самого горизонта.

Ваша поездка пройдет на комфортном экспедиционном судне, а морские прогулки будут осуществляться на мобильных лодках-«зодиаках». Ежедневно с вами будут профессиональные гиды, которые расскажут обо всех особенностях флоры и фауны Дальнего Востока России.