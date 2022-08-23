Тур-круиз «Огненное Кольцо России»
В этом путешествии вы исследуете сразу 3 региона: Камчатский полуостров, Командорские и Курильские острова.
Вы увидите, как киты поднимаются из глубин Тихого океана, бурые медведи охотятся на лосося, песцы прячутся среди цветущих кустарников, а исчезающие виды птиц рассекают небо до самого горизонта.
Ваша поездка пройдет на комфортном экспедиционном судне, а морские прогулки будут осуществляться на мобильных лодках-«зодиаках». Ежедневно с вами будут профессиональные гиды, которые расскажут обо всех особенностях флоры и фауны Дальнего Востока России.
Вас ждет:
Программа тура
Утром для вас организуют трансфер до Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире.
Здесь вы подниметесь на борт корабля, познакомитесь с экипажем и отправитесь в путешествие.
При хорошей погоде вы уже утром высадитесь на острове Чирпой, где находятся два действующих вулкана и обитает множество морских птиц.
На острове Уруп вы будете во второй половине дня — погуляете по берегу и зайдете вглубь леса.
Вы высадитесь на берег у Курильска, а оттуда автобусом доберетесь до вулканических образований и горячих источников. Здесь можно не только насладиться великолепными видами, но и искупаться.
Во время прогулки вы снова увидите множество редких птиц.
Название этого места в переводе означает «черный остров». Возможно, его так назвали из-за темнохвойных лесов и угрюмого вулкана Тятя. Кроме него здесь есть еще три действующих вулкана.
Кунашир — самый крупный и самый южный остров из Большой гряды Курильских островов. Вы высадитесь в заповеднике и насладитесь лесными ландшафтами и большим разнообразием птиц. Вечером на корабле вас будет ждать прощальный ужин.
Вы прибудете в порт Корсаков, который находится в 40 км от Южно-Сахалинска.
Оттуда для вас будет организован трансфер в гостиницу или в центр города.
По пути из Петропавловска-Камчатского вы будете наблюдать за китами и морскими птицами с палубы корабля, а также сможете послушать лекции по истории освоения Дальнего Востока от экспедиционной команды.
Острова Беринга и Медный в 1741 году обнаружила экспедиция командора Витуса Беринга. Вы тоже почувствуете себя исследователем. Сначала посетите село Никольское и небольшой музей, где встретитесь с местными жителями.
Потом увидите диких животных региона: берингийского песочника, монгольского зуйка, сибирского конька, а также горного вьюрка. В прибрежных водах обитают несколько видов китов, среди них кашалоты, косатки и горбачи, а также редкий командорский ремнезуб.
На острове Беринга вы заглянете на мыс Северо-Западный, где встретите колонию северных морских котиков, сивучей и каланов, а также песцов среди зарослей диких цветов. Посетите Арий камень, где увидите стаи птиц.
В хорошую погоду высадитесь на месте крушения корабля Беринга и посетите место его захоронения.
Этим утром на моторных лодках вы отправитесь на исследование реки Жупанова. Здесь бурые медведи ловят в реке лосося, а в низовьях гнездятся орлы. Вы увидите разных птиц: белошейную гагару, дальневосточного кроншнепа, серокрылую чайку и алеутскую крачку. На берегу реки расположен завод по переработке красной рыбы и икры.
В живописной бухте Русская во время прогулки по прибрежной лесистой местности у вас будет возможность увидеть множество птиц, в том числе, редких, например, короткоклювого и длинноклювого пыжика, находящихся под угрозой исчезновения. Почти всегда здесь можно встретить сивучей и косаток.
Утром вас ждет высадка на острове Онекатон. Через болота и места обитания диких животных вы выйдете к Черному озеру, расположенному в тени вулкана Немо.
Затем вы исследуете побережье острова Атласова и прогуляетесь по прибрежным дюнам. Вечером пересечете второй Курильский пролив.
Вас снова ждут прогулки на лодках-«зодиаках» и высадки, во время которых вам не раз встретятся уникальные птицы этих краев.
На моторных лодках вы пройдете прямо через затопленный кратер вулкана острова Симушир. Вас окружат тысячи хохлатых и малых канюг, которые ищут рыбу в воде. Также в этих краях встречается песец.
Вы рассмотрите геотермальные источники и базу подводных лодок, напоминающую о временах Холодной войны.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение на судне в каюте выбранной категории
- питание на борту судна (полный пансион)
- трансфер в порт и в аэропорт
- все экскурсии, описанные в программе
- лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов
- информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала путешествия
Оплачивается отдельно
- авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и из Южно-Сахалинска (от 27 200 руб. в обе стороны)
- наземное обслуживание до и после круиза (отель, питание, дополнительные экскурсии)
- личные расходы, связь, услуги прачечной и бара на борту судна
- обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
- портовые сборы (+500 USD/чел.)
- чаевые (по желанию)
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