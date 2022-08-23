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Тур-круиз «Огненное Кольцо России»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В этом путешествии вы исследуете сразу 3 региона: Камчатский полуостров, Командорские и Курильские острова.

Вы увидите, как киты поднимаются из глубин Тихого океана, бурые медведи охотятся на лосося, песцы прячутся среди цветущих кустарников, а исчезающие виды птиц рассекают небо до самого горизонта.

Ваша поездка пройдет на комфортном экспедиционном судне, а морские прогулки будут осуществляться на мобильных лодках-«зодиаках». Ежедневно с вами будут профессиональные гиды, которые расскажут обо всех особенностях флоры и фауны Дальнего Востока России.

Программа тура

День 1
Петропавловск-Камчатский

Утром для вас организуют трансфер до Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире.

Здесь вы подниметесь на борт корабля, познакомитесь с экипажем и отправитесь в путешествие.

День 10
Острова Чирпой и Уруп

При хорошей погоде вы уже утром высадитесь на острове Чирпой, где находятся два действующих вулкана и обитает множество морских птиц.

На острове Уруп вы будете во второй половине дня — погуляете по берегу и зайдете вглубь леса.

День 11
Остров Итуруп

Вы высадитесь на берег у Курильска, а оттуда автобусом доберетесь до вулканических образований и горячих источников. Здесь можно не только насладиться великолепными видами, но и искупаться.

Во время прогулки вы снова увидите множество редких птиц.

День 12
Остров Кунашир

Название этого места в переводе означает «черный остров». Возможно, его так назвали из-за темнохвойных лесов и угрюмого вулкана Тятя. Кроме него здесь есть еще три действующих вулкана.

Кунашир — самый крупный и самый южный остров из Большой гряды Курильских островов. Вы высадитесь в заповеднике и насладитесь лесными ландшафтами и большим разнообразием птиц.   Вечером на корабле вас будет ждать прощальный ужин.

День 13
Прибытие в порт Корсаков, Южно-Сахалинск

Вы прибудете в порт Корсаков, который находится в 40 км от Южно-Сахалинска.

Оттуда для вас будет организован трансфер в гостиницу или в центр города.

День 2
В море

По пути из Петропавловска-Камчатского вы будете наблюдать за китами и морскими птицами с палубы корабля, а также сможете послушать лекции по истории освоения Дальнего Востока от экспедиционной команды.

День 3
Командорские острова

Острова Беринга и Медный в 1741 году обнаружила экспедиция командора Витуса Беринга. Вы тоже почувствуете себя исследователем. Сначала посетите село Никольское и небольшой музей, где встретитесь с местными жителями.

Потом увидите диких животных региона: берингийского песочника, монгольского зуйка, сибирского конька, а также горного вьюрка. В прибрежных водах обитают несколько видов китов, среди них кашалоты, косатки и горбачи, а также редкий командорский ремнезуб.

День 4
Командорские острова

На острове Беринга вы заглянете на мыс Северо-Западный, где встретите колонию северных морских котиков, сивучей и каланов, а также песцов среди зарослей диких цветов. Посетите Арий камень, где увидите стаи птиц.

В хорошую погоду высадитесь на месте крушения корабля Беринга и посетите место его захоронения.

 

День 5
Камчатка, река Жупанова

Этим утром на моторных лодках вы отправитесь на исследование реки Жупанова. Здесь бурые медведи ловят в реке лосося, а в низовьях гнездятся орлы. Вы увидите разных птиц: белошейную гагару, дальневосточного кроншнепа, серокрылую чайку и алеутскую крачку. На берегу реки расположен завод по переработке красной рыбы и икры.

День 6
Камчатка, бухта Русская

В живописной бухте Русская во время прогулки по прибрежной лесистой местности у вас будет возможность увидеть множество птиц, в том числе, редких, например, короткоклювого и длинноклювого пыжика, находящихся под угрозой исчезновения. Почти всегда здесь можно встретить сивучей и косаток.

День 7
Острова Атласова и Онекотан

Утром вас ждет высадка на острове Онекатон. Через болота и места обитания диких животных вы выйдете к Черному озеру, расположенному в тени вулкана Немо.

Затем вы исследуете побережье острова Атласова и прогуляетесь по прибрежным дюнам. Вечером пересечете второй Курильский пролив.

День 8
Острова Топорковый и Экарма

Вас снова ждут прогулки на лодках-«зодиаках» и высадки, во время которых вам не раз встретятся уникальные птицы этих краев. 

День 9
Острова Симушир и Янкича

На моторных лодках вы пройдете прямо через затопленный кратер вулкана острова Симушир. Вас окружат тысячи хохлатых и малых канюг, которые ищут рыбу в воде. Также в этих краях встречается песец.

Вы рассмотрите геотермальные источники и базу подводных лодок, напоминающую о временах Холодной войны.

Стоимость

Включено в стоимость

  • размещение на судне в каюте выбранной категории
  • питание на борту судна (полный пансион)
  • трансфер в порт и в аэропорт
  • все экскурсии, описанные в программе
  • лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов
  • информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала путешествия

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и из Южно-Сахалинска (от 27 200 руб. в обе стороны)
  • наземное обслуживание до и после круиза (отель, питание, дополнительные экскурсии)
  • личные расходы, связь, услуги прачечной и бара на борту судна
  • обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
  • портовые сборы (+500 USD/чел.)
  • чаевые (по желанию)

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