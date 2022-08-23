Три острова: Сахалин + Итуруп + Кунашир 2022
Приглашаем вас в насыщенный 12-ти дневный тур по трем островам Дальнего Востока - Сахалину, Итуруп и Кунашир. Огромное количество природных красот - водопады, бухты, заливы, мысы и вулканы. Перелеты между островами включены в стоимость!
Вас ждет:
Программа тура
09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск (SU6283). Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.
14:00 Заселение в отель в случае раннего прилета (раннее заселение оплачивается самостоятельно).
Обед - корейская кухня.
Обзорная экскурсия по г.Южно-Сахалинску: пл. Славы, горнолыжный курорт «Горный воздух», пл. Победы , собор Рождества Христова, Краеведческий музей (вокруг музея).
Возвращение в отель. Свободное время
Ужин самостоятельно.
08:00 - Завтрак в гостинице.
Сахалин называют озерным краем и не зря, ведь в Сахалинской области насчитывается 17 219 озер. Буссе – лагунообразное озеро с главной достопримечательностью – устрицами, которые образуют небольшой островок посреди воды. Вам предстоит увидеть уникальное озеро Буссе лагунного типа, пройтись вдоль берега, где можно найти гигантскую устрицу, которая живет в естественной среде, найти морского ежа и потрогать ракушку Трубача.
14:00 - Обед на месте.
16:00 – Возвращение в город.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. Тихой бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
Завтрак в гостинице.
09:00 – Сбор группы в лобби, встреча с гидом. Отправление.
11:00 – Клоковский водопад.
12:00 - бухта Тихая, прогулка.
13:00 – Обед: уха из свежей рыбы и свежие крабы и восточные салаты.
16:00 – Возвращение в город.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Выселение в 12:00 (если поздний вылет, доплата за поздний выезд самостоятельно).
Сбор группы в лобби отеля. Выезд.
Посещение рыбного рынка «Успех».
Трансфер в аэропорт. Проводы.
07:00 – завтрак в гостинице.
Сдача номеров в отеле.
07:30 – сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Встреча с гидом, вылет на Итуруп.
10:00 – Прибытие на Итуруп (г. Курильск), трансфер в гостиницу. Заселение в отель
12:00 - Поездка на Черные и Белые скалы - джип-тур.
Обед на маршруте (ланч боксы).
16:00 - На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
18:00 - Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
08:00 – завтрак в гостинице.
09:00 – сбор группы в лобби. Поездка к подножью вулкана Богдан Хмельницкий на лавовое плато Янкито.
Прогулка по плато.
Поездка в залив Касатка. Посещение мыса Чертовка.
Обед на маршруте (ланч-боксы).
16:00 - На обратном пути посещение термального комплекса «Ванночки»
18:00 - Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
08:00 – завтрак в гостинице.
09:00 – сбор группы в лобби. Переезд к подножью вулкана Баранского.
Фумарольные поля. Посещение кипящих озер - истоков реки Кипящая. Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.
Возвращение в гостиницу. Сбор вещей.
Обед в кафе.
Отправление в аэропорт. Прилет в Южно-Сахалинск.
Сбор группы, трансфер в гостиницу, заселение.
Ужин самостоятельно.
08:00 - завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт. Вылет Сахалин-Кунашир.
Обед в кафе.
08:00 - завтрак в гостинице.
Посещение мыса Столбчатый и прогулка по экологической тропе «Столбовская». Мыс Столбчатый – уникальный объект, образовавшихся в результате медленного выдавливания вязкой лавы, с последующим застыванием. Здесь можно увидеть уникальный старо-возрастной лес, деревья-гиганты, которые не обхватить в одиночку, густые заросли бамбучника и трав выше человеческого роста.
На тропе находятся горячие источники вулканического происхождения. Источники относятся к слабокислым, среднеминерализованным, сульфатно-хлоридным, натриевым термам.
Протяженность маршрута в обе стороны – 10 км, время в пути 4-6 часов.
Ужин самостоятельно.
Завтрак (самостоятельно)
Трансфер к началу пешеходной тропы.
Фумарольные поля вулкана Менделеева. Купание в диких горячих источниках.
Вулкан Менделеева – действующий вулкан в южной части острова Кунашир. Конус вулкана имеет высоту 890 м. На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников.Помимо фумарол на сольфатарном поле вулкана Менделеева рождается Кислый ручей. По течению ручья имеются геотермальные источники с температурой воды 90 градусов. Вода в источниках кремнистая, сильно кислая, сульфатно-хлоридная.
Местные жители называют вулкан еще и «спящей красавицей», так как если смотреть на него с определенной стороны, то его силуэт напоминает образ лежащей девушки.
Протяженность маршрута в обе стороны – 6 км (пешком), время в пути 6-7 часов.
Обед- перекус на маршруте.
Трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
08:00 завтрак в гостинице.
Посещение горячих источников в пос. Горячий Пляж.
Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.
Групповой трансфер в г. Южно-Сахалинск. Заселение в отель
Ужин (самостоятельно) .
Свободный день.
Бирюзовые озера. Уникальные водоемы ярко-голубого цвета появились сравнительно недавно на месте выработанного угольного Новиковского карьера. Со временем глубокие кратеры заброшенного разреза заполнились грунтовой водой и стали популярным местом отдыха.
Мыс Евстафия, с которого открывается завораживающий вид на все стороны света, окружен кристально-чистой водой, каменным ландшафтом и невероятно вкусным, свежим запахом моря.
Завтрак в гостинице.
09:00 – Сбор группы в лобби, встреча с гидом. Отправление.
11:00 – Фотостоп на голубых озерах.
12:00 – Прибытие на мыс Евстафия, прогулка.
13:00 – Обед – плов. Свободное время.
16:00 – Возвращение в город.
Ужин (самостоятельно).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в г. Южно-Сахалинске в гостинице
- стандартные номера при двухместном размещении
- проживание в г. Курильске и Южно-Курильске в гостинице эконом класса при двухместном размещении
- питание по программе завтрак +обед
- трансферы по программе
- экскурсии по программе с гидом-экскурсоводом/гидом-проводником
- входные билеты в термальные источники.
- авиабилет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск и авиабилет/ паром Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
- оформление пограничного пропуска
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- личные расходы, не входящие в программу
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