Три острова: Сахалин + Итуруп + Кунашир 2022

08:00 - завтрак в гостинице.

Посещение мыса Столбчатый и прогулка по экологической тропе «Столбовская». Мыс Столбчатый – уникальный объект, образовавшихся в результате медленного выдавливания вязкой лавы, с последующим застыванием. Здесь можно увидеть уникальный старо-возрастной лес, деревья-гиганты, которые не обхватить в одиночку, густые заросли бамбучника и трав выше человеческого роста.

На тропе находятся горячие источники вулканического происхождения. Источники относятся к слабокислым, среднеминерализованным, сульфатно-хлоридным, натриевым термам.

Протяженность маршрута в обе стороны – 10 км, время в пути 4-6 часов.

Ужин самостоятельно.