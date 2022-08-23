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Три острова: Сахалин + Итуруп + Кунашир 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем вас в насыщенный 12-ти дневный тур по трем островам Дальнего Востока - Сахалину, Итуруп и Кунашир. Огромное количество природных красот - водопады, бухты, заливы, мысы и вулканы. Перелеты между островами включены в стоимость!

Программа тура

День 1
Сахалин: Южно-Сахалинск

09:15 Прибытие в Южно-Сахалинск (SU6283). Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.

14:00 Заселение в отель в случае раннего прилета (раннее заселение оплачивается самостоятельно).

Обед - корейская кухня.

Обзорная экскурсия по г.Южно-Сахалинску: пл. Славы, горнолыжный курорт «Горный воздух», пл. Победы , собор Рождества Христова, Краеведческий музей (вокруг музея).

Возвращение в отель. Свободное время

Ужин самостоятельно.

День 10
Сахалин: озеро Буссе

08:00 - Завтрак в гостинице.

Сахалин называют озерным краем и не зря, ведь в Сахалинской области насчитывается 17 219 озер. Буссе – лагунообразное озеро с главной достопримечательностью – устрицами, которые образуют небольшой островок посреди воды. Вам предстоит увидеть уникальное озеро Буссе лагунного типа, пройтись вдоль берега, где можно найти гигантскую устрицу, которая живет в естественной среде, найти морского ежа и потрогать ракушку Трубача.

14:00 - Обед на месте.

16:00 – Возвращение в город.

Ужин (самостоятельно).

День 11
Сахалин: Клоковский водопад и бухта Тихая

Бухта Тихая чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. Тихой бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

Завтрак в гостинице.

09:00 – Сбор группы в лобби, встреча с гидом. Отправление. 

11:00 – Клоковский водопад.

12:00 - бухта Тихая, прогулка.

13:00 – Обед: уха из свежей рыбы и свежие крабы и восточные салаты.

16:00 – Возвращение в город.

Ужин (самостоятельно).

День 12
Завершающий день

Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Выселение в 12:00 (если поздний вылет, доплата за поздний выезд самостоятельно).

Сбор группы в лобби отеля. Выезд.

Посещение рыбного рынка «Успех».

Трансфер в аэропорт. Проводы.

День 2
Итуруп: джип-тур + термальные источники

07:00 – завтрак в гостинице.

Сдача номеров в отеле.

07:30 – сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Встреча с гидом, вылет на Итуруп.

10:00 – Прибытие на Итуруп (г. Курильск), трансфер в гостиницу. Заселение в отель

12:00 - Поездка на Черные и Белые скалы - джип-тур.

Обед на маршруте (ланч боксы).

16:00 - На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

18:00 - Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

День 3
Итуруп: лавовое плато Янкито + залив Касатка + термальные источники

08:00 – завтрак в гостинице. 

09:00 – сбор группы в лобби. Поездка к подножью вулкана Богдан Хмельницкий на лавовое плато Янкито.

Прогулка по плато.

Поездка в залив Касатка. Посещение мыса Чертовка.

Обед на маршруте (ланч-боксы).

16:00 - На обратном пути посещение термального комплекса «Ванночки»

18:00 - Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

День 4
Итуруп: подножье вулкана Баранского

08:00  – завтрак в гостинице. 

09:00 – сбор группы в лобби. Переезд к подножью вулкана Баранского.

Фумарольные поля. Посещение кипящих озер - истоков реки Кипящая. Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.

Возвращение в гостиницу. Сбор вещей. 

Обед в кафе.

Отправление в аэропорт. Прилет в Южно-Сахалинск.

Сбор группы, трансфер в гостиницу, заселение.

Ужин самостоятельно.

День 5
Кунашир

08:00 - завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт. Вылет Сахалин-Кунашир.

Обед в кафе.

День 6
Кунашир: мыс Столбчатый

08:00 - завтрак в гостинице.

Посещение мыса Столбчатый и прогулка по экологической тропе «Столбовская». Мыс Столбчатый – уникальный объект, образовавшихся в результате медленного выдавливания вязкой лавы, с последующим застыванием. Здесь можно увидеть уникальный старо-возрастной лес, деревья-гиганты, которые не обхватить в одиночку, густые заросли бамбучника и трав выше человеческого роста. 

На тропе находятся горячие источники вулканического происхождения. Источники относятся к слабокислым, среднеминерализованным, сульфатно-хлоридным, натриевым термам. 

Протяженность маршрута в обе стороны – 10 км, время в пути 4-6 часов.

Ужин самостоятельно.

День 7
Кунашир: вулкан Менделеева

Завтрак (самостоятельно)

Трансфер к началу пешеходной тропы.

Фумарольные поля вулкана Менделеева. Купание в диких горячих источниках. 

Вулкан Менделеева – действующий вулкан в южной части острова Кунашир. Конус вулкана имеет высоту 890 м. На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников.Помимо фумарол на сольфатарном поле вулкана Менделеева рождается Кислый ручей. По течению ручья имеются геотермальные источники с температурой воды 90 градусов. Вода в источниках кремнистая, сильно кислая, сульфатно-хлоридная.

Местные жители называют вулкан еще и «спящей красавицей», так как если смотреть на него с определенной стороны, то его силуэт напоминает образ лежащей девушки. 

Протяженность маршрута в обе стороны – 6 км (пешком), время в пути 6-7 часов.

Обед- перекус на маршруте.

Трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

День 8
Кунашир: Горячий пляж

08:00 завтрак в гостинице.

Посещение горячих источников в пос. Горячий Пляж.

Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.

Групповой трансфер в г. Южно-Сахалинск. Заселение в отель

Ужин (самостоятельно) .

Свободный день.

День 9
Сахалин: мыс Евстафия и бирюзовые озера

Бирюзовые озера. Уникальные водоемы ярко-голубого цвета появились сравнительно недавно на месте выработанного угольного Новиковского карьера. Со временем глубокие кратеры заброшенного разреза заполнились грунтовой водой и стали популярным местом отдыха.

Мыс Евстафия, с которого открывается завораживающий вид на все стороны света, окружен кристально-чистой водой, каменным ландшафтом и невероятно вкусным, свежим запахом моря.

Завтрак в гостинице.

09:00 – Сбор группы в лобби, встреча с гидом. Отправление. 

11:00 – Фотостоп на голубых озерах.

12:00 – Прибытие на мыс Евстафия, прогулка.

13:00 – Обед – плов. Свободное время.

16:00 – Возвращение в город.

Ужин (самостоятельно).

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в г. Южно-Сахалинске в гостинице
  • стандартные номера при двухместном размещении
  • проживание в г. Курильске и Южно-Курильске в гостинице эконом класса при двухместном размещении
  • питание по программе завтрак +обед
  • трансферы по программе
  • экскурсии по программе с гидом-экскурсоводом/гидом-проводником
  • входные билеты в термальные источники.
  • авиабилет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск и авиабилет/ паром Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
  • оформление пограничного пропуска

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • личные расходы, не входящие в программу

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