Сахалинский драйв по 4 островам: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп

Остров Сахалин

Сахалин — чудный край потрясающих мысов, умиротворяющих бухт и загадочных маяков. Отведайте морские деликатесы и покорите горные вершины. Здесь каждый может совершить подвиг или открытие.

Уникальность Сахалина, прежде всего, в том, что он находится далеко от центральной России, поэтому посетить его — уже подвиг. И не найдется ни одного человека, который бы разочаровался после знакомства с этим удивительным уголком земли. Остров славится разнообразным растительным миром, редкими животными, птицами и промысловой рыбой. Стоит ли говорить об особой чарующей атмосфере, которую невозможно передать даже на самых ярких снимках и видео?

Сахалин — загадочный и непредсказуемый мир.

Во время путешествия туристы узнают о японском периоде в жизни сахалинцев, о военных событиях, происходивших на его территории. Гости Сахалина знакомятся с достопримечательностями края.

Остров Кунашир

Чтобы узнать больше об острове Кунашир, надо познакомиться с главными его достопримечательностями.

Мыс Столбчатый. Нельзя уехать с острова, не увидев это замечательное место. Название мыса говорит о том, что он состоит из столбиков, стоящих вплотную друг к дружке и образующих вертикальные стены. Самое удивительное, что эти столбы образовались в результате извержения вулкана из застывшей базальтовой лавы.

Кальдера-вулкан Головнина. Вулкан назван в честь отважного русского путешественника, осваивавшего Курилы в начале 19 века и совершившего 2 кругосветных путешествия. Его звали Василий Головнин. Кальдера представляет собой впадину диаметром около 4 км, которая образовалась от обрушения вулкана, возникшего на морском дне. Внутри впадины появились 2 озера, и они выбрасывают на поверхность струи газов, густого пара и горячей воды.

Фумарольное поле знаменитого вулкана Менделеева. Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы. В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами. Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!

Остров Итуруп

Итуруп — один из многочисленных островов Курильской гряды, самый крупный из них и богаче других своими достопримечательностями. Одной из них является вулкан Баранского высотой более 1000 метров. Его подножье состоит из грязевых котлов, горячих озер и минеральных ручьев.

Поездки к Белым скалам и бухте Касатка на острове Итуруп наполняют не только географическими, но и историческими знаниями, связанными с древним периодом и военными событиями разных лет.

Плато Янкито — еще одно место, которое интересно своим происхождением. Застывшая черная лава в сочетании с зеленой травой и яркими цветами смотрится необычно, а информация, что здесь были обнаружены следы присутствия людей раннего неолита, придает месту еще большее значение.

Известно ли вам, что остров Итуруп изобилует термальными источниками. Выбрав путешествие на остров Итуруп вместе с нами, вы посетите 3 комплекса с термальными источниками. У вулкана Баранского, вы имеете возможность окунуться в кислые источники, в комплексе "Ванночки" в радоновые источники, а в комплексе "Жаркие воды" - в серные. При этом нужно быть очень осторожным при посещении горячих источников, перед принятием ванн необходимо получить консультацию у специалиста.

Остров Шикотан

Во времена гидрографических описаний конца XVIII — начала XIX века остров также имел номерное обозначение в составе Курильской гряды — Двадцатый.

Название «Шикотан» (по-японски Сикотан) произошло от айнских слов «ши» – большой и «котан» – поселение, город. Это наиболее крупный остров малой гряды Курил.

Именно здесь снимался известный советский фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". И именно с него, с юго-восточной стороны, начинается Россия. Можно побывать здесь, и увидеть всё своими глазами!

Бухта Безымянная. С тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная. По мнению многих очевидцев- эта бухта является самым красивым природным местом острова, наряду с бухтой Церковной.

Мыс Край Света высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан. Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды - только Америка. Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны. Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.