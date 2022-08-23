Сахалин и остров Спящих вулканов

Сахалин в переводе с маньчжурского - «Скалы черной реки», в период японского правления, остров носил название Карафуто. Самый крупный остров в России, имеет форму рыбы, расположен между Японией и Камчаткой. Омывается Охотским и Японскими морями, не имеет вулканов, составлен средневысотными горами и низменными равнинами. Термальные источники есть только в районе пос. Ноглики (север острова) и в Углегорском районе.

За последние 100 лет пережил четыре правления: Российская Империя – до 1905 года, Япония – с 1905-1945, Советский Союз – с 1945 до 1991 года, Российская Федерация с 1991 год и по настоящее время.

Рыбалка на корюшку, вкуснейший краб, устрицы, потрясающей красоты мысы и бухты, маяки и горнолыжный курорт – притягивают людей как магнит к Сахалину. Мы с вами увидим не весь Сахалин, но вы познакомитесь с самыми красивыми местами, а на маршруте вас будут сопровождать удивительные люди: водители, гиды, экскурсоводы - все кто любит край и влюбляет в него своих гостей.

Итуруп на языке айнов означает «большой лосось». Самый крупный остров в архипелаге Курильской островной гряды.

Величественные вулканы, 9 из которых действующие, — «авторы» созданного рельефа и настоящих достопримечательностей острова: застывшие реки лавовых потоков, многочисленные озера, в том числе горячие, вулканы с кратерами, заполненными водой, фумарольные поля, красивые скалы, водопады, грязевые котлы, термальные болота и источники! Часть из них мы собрали в данном путешествии для знакомства с островом!



