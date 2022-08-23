По следам Робинзона Крузо
Курильские острова самые труднодоступные места в России, затерянные в Тихом океане и входящие в ТОП 10 «Самых красивых островов на планете». Попасть сюда не просто: долгий и, бывает, дорогой перелёт на Сахалин, переезды к самим островам на самолете или теплоходе.
Не пожалевшему денег и времени путешественнику, откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники - следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к дегустации морепродуктов! Креветка, краб, гребешок и лосось – всё по-настоящему свежее, всё готовится по своим, местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте. В путь!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Вниманме! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
16:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: площадь Ленина, музейно-мемориальный комплекс «Победа», кафедральный собор Рождества Христова, Площадь Славы, смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам. Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Cамостоятельное возвращение в гостиницу. Отдых.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
08:00 Сдача номеров. Выезд в морской порт г. Корсаков.
09:30 Регистрация и посадка на теплоход.
12:00 Отправление на остров Шикотан (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~ 22 часа.
Важно:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
- Оплата автобуса на причале в Корсакове при посадке на теплоход 200 руб./чел
10:00 подход к о. Шикотан. Высадка. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.
11:00 Завтрак в кафе гостиницы «София».
11:30 Выезд в бухту Снежкова.
Остров Шикотан идеальное место для любителей пеших туров! Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону. Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами.
Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев! Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника! Островки зарослей можжевельника: так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами! Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова!
Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки - это можжевельник (не каждый городской житель это знает!), и подскажет за каким холмом нас ждет чудо!
15:00 Обед походный (ланчбокс) в бухте.
19:00 Возвращение в поселок.
19:30 Ужин в кафе гостиницы.
Важно: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское, он сложный из-за холмистой местности. Расстояние пешком туда и обратно 14-15 км. Время в пути туда ~ 2 – 2,40, обратно до 3х часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд в бухту Церковная, горам Ноторо и Томари.
Бухта Церковная (официальное название – бухта Айвазовского) впечатляет своими островками и бухточками. Она интересна своей историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари. В этой бухте есть домик, построенный силами инспекторов заказника.
Именно в бухте Церковной вы встретите «рыжего хозяина», он всегда рад своим гостям и с удовольствием примет гостинцы от вас.
14:00 Обед походный (сухой паек).
18:00 Трансфер в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важно: Переход туда и обратно 18 км, время в пути пешком туда 2,5 часа, обратно 3 часа. Маршрут проходит переменно с незначительными перепадами рельефа местности, продолжительность перевала 150 м туда, обратно 1.2 км. (подъем).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и непромокаемую обувь.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров
10:00 Выезд на мыс Край света.
Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан. Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами. Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим. На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан. Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах.
14:00 Обед походный (ланчбокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта. По утверждению многих очевидцев - эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты. Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Самые удачные ракурсы для создания фотографий Вам покажут наши сопровождающие!
17:00 Возвращение в Малокурильское.
17:30 Трансфер в морской порт.
18:00 Посадка на теплоход.
20:00 Отправление на остров Итуруп (т\х «Адмирал Невельской»). Время в пути ~13 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется – треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, одеть непромокаемую обувь.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6 – 7 часов.
Важно:
- Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
- Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
- Оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь.
09:00 Прибытие на о. Итуруп. Высадка. Трансфер в гостиницу (размещение в гостинице возможно после экскурсии).
10:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп».
11:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
11:30 Посещение поля грязевых котлов.
13:00 Спуск к Бирюзовым озерам. Прогулка. Фотосессия. Варим яйца и дегустируем с икрой. Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:30 Прогулка вниз по термальному ручью. Фотосессия.
15:30 Выезд к источникам.
16:00 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:30 Трансфер в Курильск. Размещение в гостинице.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка - Бухта Парусная. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Остановка в районе красивого озера Сопочное. Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.
14:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
15:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
17:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
18:00 После прогулки вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
19:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, непромокаемую обувь или резиновые сапоги, шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:00 Залив Касатка. Первая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
13:00 Отправление в Курильск, далее в аэропорт.
14:20 Регистрация на рейс.
15:50 Вылет в г. Южно-Сахалинск.
17:05 Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 – 18:00 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск. Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
Маяк Анива: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера). Сдача номеров.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Стоимость
Гостиница Гагарин
Гостиница Юбилейная
Отель Санта Ризот
Гостиница Юность
- Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
- В случае возникновения свободного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
- При выборе гостиницы Юность (г. Южно-Сахалинск) завтраки оплачиваются дополнительно
Включено в стоимость
- экскурсии по программе
- трансферы по программе
- проживание в выбранной гостинице в г. Южно-Сахалинск (3 ночи)
- проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка», в гостинице «Итуруп»
- проживание на о. Шикотан в гостинице «София», стандартные номера с удобствами
- питание по программе
- транспортное обслуживание на маршрутах
- сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- входные билеты в источники
- оформление погранпропуска на о. Итуруп, о.Шикотан
- страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.
- плащ-дождевик
Оплачивается отдельно
- авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Сахалинск - взрослый - 7900 руб., ребенок 2-12 лет - 4450 руб.
- билет на теплоход по маршруту о. Сахалин (Корсаков) – о. Шикотан (Малокурильское) - взрослый - 4750 руб., ребенок 2-12 лет 2880 руб.
- билет на теплоход по маршруту о. Шикотан (Малокурильское) - о. Итуруп (Курильск) - взрослый - 2450 руб., ребенок 2-12 лет 1730 руб.
- питание на теплоходе, питьевая вода
- ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Похожие туры
Зимний драйв на Сахалине
Тур с зимней рыбалкой и снегоходным сафари на Сахалин, а также эксклюзивным путешествием в мир сахалинской кухни. 4 дня зимнего драйва!
Ближайший заезд:
c 01 февраля по 04 февраля
4 дня 3 ночи
от 31900 ₽
Яркая зима на Сахалине
Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.
Ближайший заезд:
c 30 января по 02 февраля
4 дня 3 ночи
от 47900 ₽
Зимний о. Итуруп
Зимний тур на самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. 3 дня невероятных пейзажей и активностей: снегоходное сафари, вулканы, термальные источники, залив Тихого ...
Ближайший заезд:
c 27 января по 29 января
3 дня 2 ночи
от 52448 ₽
Зимний пакет Мега
Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 71000 ₽
Волшебный Сахалин
Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 16 февраля
4 дня 3 ночи
от 92200 ₽
Зимний калейдоскоп
Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 98600 ₽
Сахалин. Островная зима
Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...
Ближайший заезд:
c 19 февраля по 26 февраля
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
Сахалин и остров Спящих вулканов
В недельном туре Вам откроются фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники - следы пребывания ...
Ближайший заезд:
c 04 июня по 10 июня
7 дней 6 ночей
от 132368 ₽
Два Острова
Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 07 июля
7 дней 6 ночей
от 142700 ₽
Сахалин и остров Белых скал
Курильские острова самые труднодоступные места в России, затерянные в Тихом океане и входящие в ТОП 10 «Самых красивых островов на планете». В этом насыщенном 8-дневном...
Ближайший заезд:
c 31 мая по 07 июня
8 дней 7 ночей
от 144438 ₽
3 в 1: Сахалин, Кунашир, Шикотан
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан очень хорошо подходит для активных туристов, которые любят путешествовать. Каждая экскурсия на о. Шикотан и о. Кунашир станет ...
Ближайший заезд:
c 23 июня по 06 июля
14 дней 13 ночей
от 179900 ₽
Сахалин-Монерон. Таинственные острова
Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 04 июня
9 дней 8 ночей
от 195800 ₽
Сахалинский драйв по 4 островам: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Самый продолжительный и уникальный по своему наполнению тур на Сахалин и Курильские острова. За 17 дней вы побываете на 4 островах нашего региона, увидите все самые поп...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 18 июня
17 дней 16 ночей
от 239900 ₽