Классический тур на Сахалин 2022
На нашей планете существует множество уникальных, неповторимых и уединённых мест, которые скрыты от городской суеты и крупных мегаполисов. Они сохранили первозданную красоту и мощную энергию стихий. И мы знаем, что такой райский уголок существует на самом краю нашей страны … Сахалин - такой далёкий и прекрасный остров!
Вас ждет:
Программа тура
В день прилета вы познакомитесь с одним из самых красивых и зеленых городов на Дальнем Востоке – Южно-Сахалинском.
Мы с вами посетим самые значимые и интересные места, такие как Краеведческий музей, Мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, который украшен самой большой в мире наружной мозаикой, и смотровую площадку «Горный Воздух», где на высоте птичьего полета открывается невероятная панорама на областную столицу.
Вы узнаете историю острова Сахалин, где и когда жили у нас японцы и почему остров называют островом притяжения.
Программа дня:
Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.
Заселение (в 14:00), обед. Отдых.
14:30 – Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Посещение Краеведческого музея, Мемориального комплекса Победа, Собора Рождества Христова и смотровой площадки «Горный Воздух».
Ужин.
Предлагаем вам отправиться на уникальный и совершенно нетипичный для этой местности мыс Слепиковского, на котором гордо возвышается маяк, который был построен ещё во времена правления японцами. Одной из особенностей этого места являются черные пески, где, уютно расположившись на них, вы сможете любоваться бескрайними просторами, свежим ветром и синим морем, пронизанным лучами солнца.
Программа дня:
09:00 – Завтрак при гостинице.
10:00 – Выезд из отеля на экскурсию.
12:00 – Прибытие на место, пешая прогулка до маяка Слепиковского.
13:00 – Обед
14:00 – 16:00 – Прогулка по бухте. Отдых.
16:00 – Отправление обратно в город.
18:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск. Отдых.
Ужин.
По версии сайта RussiaTravel бухта Тихая вошла в пятёрку легендарных пляжей России - несравнимая тишина, удивительные виды, радующие глаз, и неповторимая красота природы. Во время прогулки вы сможете увидеть сказочных персонажей, которые застыли в камне на побережье моря и прочувствовать сказочную атмосферу места, где кажется, что время остановилось…
Программа дня:
09:00 – Завтрак при гостинице.
10:00 – Выезд из отеля на экскурсию.
11:30 – Посещение ворот Тории.
12:30 – Прибытие на Бухту Тихую.
13:00 – Обед.
14:00 – 15:00 – Прогулка по бухте.
15:00 – 17:00 – Поездка на водопад Клоковский.
17:00 – Отправление обратно в город.
19:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск.
Отдых.
Ужин.
Мыс Великан по праву считается одним из самых красивых мест на Сахалине, это природный памятник регионального значения. Удивительные очертания крутых берегов, арок из обломков скал и бирюзового моря делают это место сказочным и нереальным в суматохе будней и городской жизни. А к вечеру, когда с Охотского моря медленно «ползёт» туман, потихоньку пряча в себе мысы и арки, эта местность приобретает сказочный вид, где вы сможете ощутить особую энергетику и баланс между природой и человеком.
Программа дня:
09:00 - Выезд из Южно-Сахалинска
11:00 - Приезд на мыс Великан. Прогулка по побережью.
12:30 - 13:30 - Обед.
13:30 - Свободное время.
16:00 - Окончание тура. Посадка в автобус.
16:00 - Выезд в Южно-Сахалинск.
18:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск.
Ужин.
«Лягушка» - уникум природы возрастом 70 млн. лет, своими очертаниями восьмиметровая скала действительно напоминает сидящую на земле лягушку. Скальный останец является не просто красивой скалой, но и необычным энергетическим местом. Там происходит множество таинственных явлений, которые ученые пытаются объяснить. Мы предлагаем Вам посетить это место чтобы вы убедились в этом сами.
Программа дня:
09:30 – Завтрак.
10:00 – Выезд на экскурсию.
11:00 – Прибытие на место.
11:00 – 13:30 – Прогулка на останец Лягушка.
14:00 – Обед в кафе
Свободное время. Отдых.
Ужин.
Завтрак при гостинице.
Трансфер в аэропорт. Вылет.
Стоимость
Включено в стоимость
- Встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- Проживание в гостинице при двухместном размещении + завтраки
- Питание
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Экскурсовод
- Аренда снаряжения
Оплачивается отдельно
- перелет до Южно-Сахалинска
- доплата за одноместное размещение
- ужины
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