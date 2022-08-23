Классический тур на Сахалин 2022

В день прилета вы познакомитесь с одним из самых красивых и зеленых городов на Дальнем Востоке – Южно-Сахалинском.

Мы с вами посетим самые значимые и интересные места, такие как Краеведческий музей, Мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, который украшен самой большой в мире наружной мозаикой, и смотровую площадку «Горный Воздух», где на высоте птичьего полета открывается невероятная панорама на областную столицу.

Вы узнаете историю острова Сахалин, где и когда жили у нас японцы и почему остров называют островом притяжения.

Программа дня:

Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.

Заселение (в 14:00), обед. Отдых.

14:30 – Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Посещение Краеведческого музея, Мемориального комплекса Победа, Собора Рождества Христова и смотровой площадки «Горный Воздух».

Ужин.