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Экспресс тур по Сахалину

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Специально подобранный маршрут позволит увидеть морское побережье острова, самим посмотреть как растут в дикой природе устрицы и гребешки и конечно же отведать их на вкус, прогуляемся с Вами по чудному побережью Охотского моря, испытаем рыбацкую удачу и приготовим уху из красной рыбы. Ну а наши гиды и экскурсоводы дополнят все это интересными рассказами о нашем уникальном острове Сахалин.

Программа тура

День 1
Знакомство с Южно-Сахалинском

Встреча. В этот день обзорная экскурсия по городу, с посещением самых интересных мест города Южно-Сахалинска, среди которых Краеведческий музей, построенный еще японцами, самый крупный храм на Дальнем Востоке, посмотрим на город Южно-Сахалинск с высоты птичьего полета. Вы также узнаете историю острова Сахалин, где и когда жили у нас японцы, почему остров называют островом притяжения и почему у нас самое лучшее место для жизни.

Программа дня:

9:30 – Встреча в аэропорту 

12:30 – Заселение в гостиницу

13:40 – Обед в ресторане гостиницы 

15:00 – Посещение Краеведческого музея , исторического парка Россия, прогулка в собор Рождества Христова, посещение Собора

17:40 – Отправление на смотровую площадку Спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух»

18:00 – Прогулка по туристическому комплексу.

18:30 – Трансфер обратно в гостиницу 

20:00 – Приветственный ужин при гостинице

21:00 – Отдых

 

 

 

 

День 2
&nbsp;Гастрономический тур на озеро Буссе

Сахалин славится своими морепродуктами, которые можно собирать прямо под ногами. С Вами именно этим мы и займемся – сбором и поеданием свежайших морепродуктов, среди которых устрицы, морские ежи, трубач, гребешок, мидии. Наш повар приготовит из морепродуктов блюда, которые Вы не пробовали в самых лучших ресторанах, расскажет о пользе каждого моллюска и раскроет секреты некоторых блюд.

Программа дня:

08:00 – Завтрак при гостинице 

09:00 – Поездка на гастрономический тур на озеро Буссе

11:45 – Прибытие на место. Гостей встречает наш персонал. Уже установлено место для отдыха (шатры, столы, стулья). Гид дает инструктаж для гостей о предстоящей программе, отвечает на вопросы.

12:00 -  Перекус салатами, закусками и морепродуктами, горячий чай.

13:00  – Посещение устричной банки. Сбор морских деликатесов (устриц, морских ежей, мидий) под присмотром гидов.

15:40 – Отправление на лодке обратно в лагерь.

15:50 – Прибытие в лагерь. Горячий обед ухой.

16:50 – Мастер класс по открытию собранных морских деликатесов.

17:20 – Дегустация морских деликатесов.

18:10 – Трансфер  в город Южно-Сахалинск

19:40 – Прибытие в гостиницу 

20:00 – Отдых

День 3
Посещение легендарного маяка Анива

Отправляемся на край земли, на самую крайнюю точку Сахалина - Маяк Анива. Маяк построен еще японцами прямо на скале под названием Сивучья. Сам маяк вошел в ТОП-5 самых загадочных мест по версии National Geographic. С Вами мы доберемся до маяка морем, потом высадимся на скалу и поднимемся прямо на самый верх, откуда открываются изумительные виды на Охотское море, на птичьи базары и остров Сахалин.

Программа дня:

07:00 – Ранний завтрак при гостинице

08:15 – Поездка на морскую экскурсию на маяк Анива. Дорога занимает около двух часов

10:15 – Прибытие на место отправления на лодках в п.Новиково

12:00 – Прибытие на маяк Анива, в случае благоприятной погоде высадка на маяк. Гости смогут в сопровождении с гидом прогуляться внутри маяка, послушать интересную историю о его происхождении. Фотографирование

13:15 – Дорога с маяка Анива на мыс Мраморный

14:15 – Перекус на побережье 

15:00  – Прогулка 

15:30 – Отправление в поселок Новиково к автобусу

16:45 – Трансфер в город Южно-Сахалинск.

19:45 – Прибытие в гостиницу 

19:45 – Гости могут подняться в номера и переодеться на ужин

20:35 – Трансфер в автобус Mersedes на ужин в кафе русской кухни

21:00 – Прощальный ужин в кафе традиционной русской кухне

22:00 – Трансфер в гостиницу 

22:20 – Инструктаж от гида по завтрашнему дню. Отдых

День 4
Окончание тура

Утром мы Вас встречаем в гостинице и везем на знаменитый сахалинский рыбный рынок, где Вы сможете купить все сахалинские деликатесы. На рынке всегда есть копченая чавыча, нерка, палтус, гребешок, трубач и много чего еще вкусного и удивительного. Безомно вкусная красная икра и крабы, пойманные и приготовленные у нас. Все высочайшего качества по вполне доступным ценам. На рынке всю продукцию упакуют специально для перевозки. Поэтому вам не стоит даже беспокоиться и том, как все везти.  

После посещения рынка мы Вас отвезем в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча / проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
  • питание (Завтрак в гостинице / Обед на маршруте)
  • работа гидов
  • работа поваров
  • предоставление на туре лодок с мотрами
  • снаряжение для кемпинга

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет  с Москвы туда и обратно
  • проживание в зависимости от выбранной гостиницы 
  • ужины 

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