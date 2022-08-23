Экспресс тур по Сахалину

Отправляемся на край земли, на самую крайнюю точку Сахалина - Маяк Анива. Маяк построен еще японцами прямо на скале под названием Сивучья. Сам маяк вошел в ТОП-5 самых загадочных мест по версии National Geographic. С Вами мы доберемся до маяка морем, потом высадимся на скалу и поднимемся прямо на самый верх, откуда открываются изумительные виды на Охотское море, на птичьи базары и остров Сахалин.

Программа дня:

07:00 – Ранний завтрак при гостинице

08:15 – Поездка на морскую экскурсию на маяк Анива. Дорога занимает около двух часов

10:15 – Прибытие на место отправления на лодках в п.Новиково

12:00 – Прибытие на маяк Анива, в случае благоприятной погоде высадка на маяк. Гости смогут в сопровождении с гидом прогуляться внутри маяка, послушать интересную историю о его происхождении. Фотографирование

13:15 – Дорога с маяка Анива на мыс Мраморный

14:15 – Перекус на побережье

15:00 – Прогулка

15:30 – Отправление в поселок Новиково к автобусу

16:45 – Трансфер в город Южно-Сахалинск.

19:45 – Прибытие в гостиницу

19:45 – Гости могут подняться в номера и переодеться на ужин

20:35 – Трансфер в автобус Mersedes на ужин в кафе русской кухни

21:00 – Прощальный ужин в кафе традиционной русской кухне

22:00 – Трансфер в гостиницу

22:20 – Инструктаж от гида по завтрашнему дню. Отдых