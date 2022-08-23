Экспресс тур по Сахалину
Специально подобранный маршрут позволит увидеть морское побережье острова, самим посмотреть как растут в дикой природе устрицы и гребешки и конечно же отведать их на вкус, прогуляемся с Вами по чудному побережью Охотского моря, испытаем рыбацкую удачу и приготовим уху из красной рыбы. Ну а наши гиды и экскурсоводы дополнят все это интересными рассказами о нашем уникальном острове Сахалин.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча. В этот день обзорная экскурсия по городу, с посещением самых интересных мест города Южно-Сахалинска, среди которых Краеведческий музей, построенный еще японцами, самый крупный храм на Дальнем Востоке, посмотрим на город Южно-Сахалинск с высоты птичьего полета. Вы также узнаете историю острова Сахалин, где и когда жили у нас японцы, почему остров называют островом притяжения и почему у нас самое лучшее место для жизни.
Программа дня:
9:30 – Встреча в аэропорту
12:30 – Заселение в гостиницу
13:40 – Обед в ресторане гостиницы
15:00 – Посещение Краеведческого музея , исторического парка Россия, прогулка в собор Рождества Христова, посещение Собора
17:40 – Отправление на смотровую площадку Спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух»
18:00 – Прогулка по туристическому комплексу.
18:30 – Трансфер обратно в гостиницу
20:00 – Приветственный ужин при гостинице
21:00 – Отдых
Сахалин славится своими морепродуктами, которые можно собирать прямо под ногами. С Вами именно этим мы и займемся – сбором и поеданием свежайших морепродуктов, среди которых устрицы, морские ежи, трубач, гребешок, мидии. Наш повар приготовит из морепродуктов блюда, которые Вы не пробовали в самых лучших ресторанах, расскажет о пользе каждого моллюска и раскроет секреты некоторых блюд.
Программа дня:
08:00 – Завтрак при гостинице
09:00 – Поездка на гастрономический тур на озеро Буссе
11:45 – Прибытие на место. Гостей встречает наш персонал. Уже установлено место для отдыха (шатры, столы, стулья). Гид дает инструктаж для гостей о предстоящей программе, отвечает на вопросы.
12:00 - Перекус салатами, закусками и морепродуктами, горячий чай.
13:00 – Посещение устричной банки. Сбор морских деликатесов (устриц, морских ежей, мидий) под присмотром гидов.
15:40 – Отправление на лодке обратно в лагерь.
15:50 – Прибытие в лагерь. Горячий обед ухой.
16:50 – Мастер класс по открытию собранных морских деликатесов.
17:20 – Дегустация морских деликатесов.
18:10 – Трансфер в город Южно-Сахалинск
19:40 – Прибытие в гостиницу
20:00 – Отдых
Отправляемся на край земли, на самую крайнюю точку Сахалина - Маяк Анива. Маяк построен еще японцами прямо на скале под названием Сивучья. Сам маяк вошел в ТОП-5 самых загадочных мест по версии National Geographic. С Вами мы доберемся до маяка морем, потом высадимся на скалу и поднимемся прямо на самый верх, откуда открываются изумительные виды на Охотское море, на птичьи базары и остров Сахалин.
Программа дня:
07:00 – Ранний завтрак при гостинице
08:15 – Поездка на морскую экскурсию на маяк Анива. Дорога занимает около двух часов
10:15 – Прибытие на место отправления на лодках в п.Новиково
12:00 – Прибытие на маяк Анива, в случае благоприятной погоде высадка на маяк. Гости смогут в сопровождении с гидом прогуляться внутри маяка, послушать интересную историю о его происхождении. Фотографирование
13:15 – Дорога с маяка Анива на мыс Мраморный
14:15 – Перекус на побережье
15:00 – Прогулка
15:30 – Отправление в поселок Новиково к автобусу
16:45 – Трансфер в город Южно-Сахалинск.
19:45 – Прибытие в гостиницу
19:45 – Гости могут подняться в номера и переодеться на ужин
20:35 – Трансфер в автобус Mersedes на ужин в кафе русской кухни
21:00 – Прощальный ужин в кафе традиционной русской кухне
22:00 – Трансфер в гостиницу
22:20 – Инструктаж от гида по завтрашнему дню. Отдых
Утром мы Вас встречаем в гостинице и везем на знаменитый сахалинский рыбный рынок, где Вы сможете купить все сахалинские деликатесы. На рынке всегда есть копченая чавыча, нерка, палтус, гребешок, трубач и много чего еще вкусного и удивительного. Безомно вкусная красная икра и крабы, пойманные и приготовленные у нас. Все высочайшего качества по вполне доступным ценам. На рынке всю продукцию упакуют специально для перевозки. Поэтому вам не стоит даже беспокоиться и том, как все везти.
После посещения рынка мы Вас отвезем в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча / проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- питание (Завтрак в гостинице / Обед на маршруте)
- работа гидов
- работа поваров
- предоставление на туре лодок с мотрами
- снаряжение для кемпинга
Оплачивается отдельно
- авиаперелет с Москвы туда и обратно
- проживание в зависимости от выбранной гостиницы
- ужины
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