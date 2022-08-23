Два Острова

Время: 9:00 - 19:00. Продолжительность: 10 часов. Дорога: грунтовая. Общее расстояние: около 83 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. Транспорт: джип (3-4 человека).

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби.

09:00 - 14:00 Поездка в залив Касатка и возможность окунуться в Тихом океане. В заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород.

Залив Касатка - единственное место на острове, где можно легко и просто "пощупать" Тихий океан!

14:00 - 15:00 Обед на маршруте (ланч-боксы)

15:00 - 18:00 Поездка на Черные и Белые скалы. Скалы из мягкого белого вулканического минерала - пемзы. Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана при изливе насыщенной газами лавы и быстром ее охлаждении морской водой.

Черные скалы, скорее по цвету похожи на серые столбчатые скалы с пляжем из черного вулканического песка, который так и переливается на солнце.

18:00 - 19:00 Посещение термальных источников "Ванночки".

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.