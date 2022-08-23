Два Острова
Вас ждут обзорные экскурсии по основным достопримечательностям, посещение лавового плато Янкито, поездка в залив Касатка и возможность окунуться в Тихом океане, Вы увидите Черные и Белые скалы и многое многое другое!
Перелет между островами включен в стоимость. Посещение острова Итуруп проходит в формате джип-тура.
Достопримечательности тура: г. Южно-Сахалинск, г. Курильск, лавовое плато Янкито, залив Касатка, Черные и Белые скалы, термальные источники, вулкан Баранского, фумарольные поля, мыс Весликан, мыс Птичий, ворота Тории, крабовый рынок, бухта Тихая.
Вас ждет:
Программа тура
Обзорная экскурсия «Островная столица». Знакомство с достопримечательностями, экскурс в историю и культуру острова:
1. Площадь Победы
2. Кафедральный собор Рождества Христова
3. Горный Воздух (по метеоусловиям)
4. Площадь Славы
5. Площадь Ленина
13:00 - 14:00 Обед в ресторане корейской кухни.
14:00 Заселение в отель. Свободное время.
18:00 Ужин приветственный.
Продолжительность: 1-2 часа. Общее расстояние: около 12 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. Дорога : грунтовая. Транспорт: джип (3-4 человека).
08:00 Завтрак в отеле
Сдача номеров в отеле.
Сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Встреча с гидом. Вылет на Итуруп (время вылета будет зависеть от выхода летнего расписания).
Прибытие на Итуруп (г. Курильск), трансфер в гостиницу. Заселение в отель.
Обед в кафе.
Экскурсия по г. Курильску.
Посещение лавового плато Янкито - это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00 - 19:00. Продолжительность: 10 часов. Дорога: грунтовая. Общее расстояние: около 83 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. Транспорт: джип (3-4 человека).
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби.
09:00 - 14:00 Поездка в залив Касатка и возможность окунуться в Тихом океане. В заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород.
Залив Касатка - единственное место на острове, где можно легко и просто "пощупать" Тихий океан!
14:00 - 15:00 Обед на маршруте (ланч-боксы)
15:00 - 18:00 Поездка на Черные и Белые скалы. Скалы из мягкого белого вулканического минерала - пемзы. Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана при изливе насыщенной газами лавы и быстром ее охлаждении морской водой.
Черные скалы, скорее по цвету похожи на серые столбчатые скалы с пляжем из черного вулканического песка, который так и переливается на солнце.
18:00 - 19:00 Посещение термальных источников "Ванночки".
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00 - 16:00. Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 23 км. Расстояние пешком: около 2 км. Дорога: грунтовая. Транспорт: джип (3-4 человека).
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби.
Переезд к подножью вулкана Баранского. Фумарольные поля.
У подножия вулкана живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.
Посещение кипящих озер - истоков реки Кипящая. Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.
13:00 - 14:00 Обед ланч-боксы.
Трансфер в аэропорт. Вылет в г. Южно-Сахалинск.
Прибытие в аэропорт, трансфер в отель, заселение.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00–18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 135 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Весточка - п. Охотское - мысы Птичий и Великан.
Транспорт: джип (3-4), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление. Время в пути ориентировочно 2,5 часа. Протяженность маршрута 195 км.
12:00 Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.
13:00 Обед – пикник на берегу Охотского моря (уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченной красной рыбы, чай/кофе, сахалинские сладости).
15:00 Свободное время, прогулка.
Мыс Птичий расположен в Корсаковском районе на южном побережье Охотского моря. По пути к нему открываются панорамы острова и многочисленных озёр. На мысе можно насладиться невероятными пейзажами скальных кекуров, камней и останцев, на которых располагаются птичьи колонии. Великолепный пляж, прогулки по лесу, сбор ягод и грибов, рыбалка - здесь каждый найдет себе занятие по вкусу.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское - п. Весточка – ворота Тории – Бухта Тихая.
Транспорт: автобус.
07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.
10:00 -11:00 Прибытие в с.Стародубское, сбор янтаря.
11:00 - 12:00 Прибытие ворота Тории, крабовый рынок.
13:30 Прибытие в бухту Тихую.
Бухта Тихая - уникальный природный уголок, бережно укрытый от ветров и тайфунов, расположен в Макаровском районе. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.
13:30 -14:30 Обед в бухте Тихой (суп «Хемультан», камчатские крабы, восточные салаты из дикоросов, чай/кофе, сахалинские сладости).
16:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Сбор группы в лобби отеля. Выезд на рынок «Успех», сувениры.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
Стоимость
Проживание по программе
Экскурсионная программа зависит от погодных условий. Возможны изменения внутренних перелетов.Рекомендации по форме одежды:
- треккинговые ботинки (кроссовки, сапоги) - сменная обувь
- головной убор (кепка или шапка)
- купальные костюмы
- не продуваемую куртку(по погоде, дождевики, зонты)
- длинные брюки
- репелленты, солнцезащитный крем
- сушку для обуви, хлопчатобумажные перчатки
- фотоаппарат, пауэрбанк
Включено в стоимость
- трансферы из/в аэропорт, трансферы по программе;
- проживание в г. Южно-Сахалинск в гостинице 4* при 2-х местном размещении;
- проживание в гостевом доме на о. Итуруп при 2-х местном размещении;
- питание по программе;
- гид-экскурсовод на экскурсии/гид-проводник;
- входные билеты по программе;
- входные билеты в термальные источники;
- оформление пограничных пропусков;
- авиаперелеты / теплоход до Курильских островов.
Оплачивается отдельно
- билеты к месту начала тура и обратно
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