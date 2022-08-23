Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Два Острова

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Насыщенная семидневная программа, во время которой Вы побываете на двух островах Сахалин и Итуруп (Курильские острова).

Вас ждут обзорные экскурсии по основным достопримечательностям, посещение лавового плато Янкито, поездка в залив Касатка и возможность окунуться в Тихом океане, Вы увидите Черные и Белые скалы и многое многое другое! 

Перелет между островами включен в стоимость. Посещение острова Итуруп проходит в формате джип-тура.

Достопримечательности тура: г. Южно-Сахалинск, г. Курильск, лавовое плато Янкито, залив Касатка, Черные и Белые скалы, термальные источники, вулкан Баранского, фумарольные поля, мыс Весликан, мыс Птичий, ворота Тории, крабовый рынок, бухта Тихая.

Программа тура

День 1
Прилет на остров Сахалин
Встреча группы в аэропорту г. Южно-Сахалинска.

Обзорная экскурсия «Островная столица». Знакомство с достопримечательностями, экскурс в историю и культуру острова:

1. Площадь Победы
2. Кафедральный собор Рождества Христова
3. Горный Воздух (по метеоусловиям)
4. Площадь Славы
5. Площадь Ленина

13:00 - 14:00 Обед в ресторане корейской кухни.

14:00 Заселение в отель. Свободное время.

18:00 Ужин приветственный.
День 2
Остров Итуруп

Продолжительность: 1-2 часа. Общее расстояние: около 12 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. Дорога : грунтовая. Транспорт: джип (3-4 человека).

08:00 Завтрак в отеле

Сдача номеров в отеле.

Сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы. Трансфер в аэропорт. Встреча с гидом. Вылет на Итуруп (время вылета будет зависеть от выхода летнего расписания).

Прибытие на Итуруп (г. Курильск), трансфер в гостиницу. Заселение в отель.

Обед в кафе.

Экскурсия по г. Курильску.

Посещение лавового плато Янкито - это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате извержения вулкана. Причудливые формы образованных скал придают особое очарование этому месту. 

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 3
Залив Касатка/Черные и Белые скалы

Время: 9:00 - 19:00. Продолжительность: 10 часов. Дорога: грунтовая. Общее расстояние: около 83 км. Расстояние пешком: около 2-3 км. Транспорт: джип (3-4 человека).

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби.

09:00 - 14:00 Поездка в залив Касатка и возможность окунуться в Тихом океане. В заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород.

Залив Касатка - единственное место на острове, где можно легко и просто "пощупать" Тихий океан!

14:00 - 15:00 Обед на маршруте (ланч-боксы)

15:00 - 18:00 Поездка на Черные и Белые скалы. Скалы из мягкого белого вулканического минерала - пемзы. Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана при изливе насыщенной газами лавы и быстром ее охлаждении морской водой. 

Черные скалы, скорее по цвету похожи на серые столбчатые скалы с пляжем из черного вулканического песка, который так и переливается на солнце. 

18:00 - 19:00 Посещение термальных источников "Ванночки".

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 4
Подножие вулкана Баранского

Время: 9:00 - 16:00. Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 23 км. Расстояние пешком: около 2 км. Дорога: грунтовая. Транспорт: джип (3-4 человека).

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби.

Переезд к подножью вулкана Баранского. Фумарольные поля.

У подножия вулкана живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.

Посещение кипящих озер - истоков реки Кипящая. Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.

13:00 - 14:00 Обед ланч-боксы.

Трансфер в аэропорт. Вылет в г. Южно-Сахалинск.

Прибытие в аэропорт, трансфер в отель, заселение.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки, купальные костюмы, полотенце, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 5
Мыс Великан и Мыс Птичий

Время: 9:00–18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 135 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.

Маршрут: г. Южно-Сахалинск - п. Весточка - п. Охотское - мысы Птичий и  Великан.

Транспорт: джип (3-4), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление. Время в пути ориентировочно 2,5 часа. Протяженность маршрута 195 км.

12:00  Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.

13:00 Обед – пикник на берегу Охотского моря (уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченной красной рыбы, чай/кофе, сахалинские сладости).

15:00 Свободное время, прогулка.

Мыс Птичий расположен в Корсаковском районе на южном побережье Охотского моря. По пути к нему открываются панорамы острова и многочисленных озёр. На мысе можно насладиться невероятными пейзажами скальных кекуров, камней и останцев, на которых располагаются птичьи колонии. Великолепный пляж, прогулки по лесу, сбор ягод и грибов, рыбалка - здесь каждый найдет себе занятие по вкусу.

18:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 6
Бухта Тихая

Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 2-3 км.

Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское - п. Весточка – ворота Тории – Бухта Тихая. 

Транспорт: автобус.

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.

10:00 -11:00 Прибытие в с.Стародубское, сбор янтаря.

11:00 - 12:00 Прибытие ворота Тории, крабовый рынок.

13:30 Прибытие в бухту Тихую.

Бухта Тихая - уникальный природный уголок, бережно укрытый от ветров и тайфунов, расположен в Макаровском районе. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность. 

13:30 -14:30 Обед в бухте Тихой (суп «Хемультан», камчатские крабы, восточные салаты из дикоросов, чай/кофе, сахалинские сладости).

16:00 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

День 7
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.

Сбор группы в лобби отеля. Выезд на рынок «Успех», сувениры.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
142 700 ₽
Одноместное размещение
163 700 ₽

Экскурсионная программа зависит от погодных условий. Возможны изменения внутренних перелетов.

Рекомендации по форме одежды:
  • треккинговые ботинки (кроссовки, сапоги) - сменная обувь
  • головной убор (кепка или шапка)
  • купальные костюмы
  • не продуваемую куртку(по погоде, дождевики, зонты)
  • длинные брюки
  • репелленты, солнцезащитный крем
  • сушку для обуви, хлопчатобумажные перчатки
  • фотоаппарат, пауэрбанк

Включено в стоимость

  • трансферы из/в аэропорт, трансферы по программе;
  • проживание в г. Южно-Сахалинск в гостинице 4* при 2-х местном размещении;
  • проживание в гостевом доме на о. Итуруп при 2-х местном размещении;
  • питание по программе;
  • гид-экскурсовод на экскурсии/гид-проводник;
  • входные билеты по программе;
  • входные билеты в термальные источники;
  • оформление пограничных пропусков;
  • авиаперелеты / теплоход до Курильских островов.

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Волшебный Сахалин

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 16 февраля

4 дня 3 ночи

от 92200 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний калейдоскоп

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 98600 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 04 июня

9 дней 8 ночей

от 195800 ₽