7 Чудес Сахалина 2022
Многие ли из вас мечтали попасть на край света и встречать рассвет на берегу океана? Когда первые лучи восходящего солнца весело играют на воде, а морская волна шепчет вам что-то непонятное, пытаясь рассказать какую-то тайну.
Вас мы приглашаем в наш загадочный и удивительно красивый край, на остров Сахалин. В место, где Вы первее всех в нашей стране сможете встретить рассвет, увидеть безумные пейзажи и насладиться свежайшими морепродуктами.
Вас ждет:
Программа тура
В день прилета вы познакомитесь с одним из самых красивых и зеленых городов на Дальнем Востоке - Южно-Сахалинском. Мы с Вами посетим самые значимые и интересные места, такие как Краеведческий музей, Мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, который украшен самой большой В МИРЕ наружной мозаикой и смотровую площадку «Горный Воздух», где на высоте птичьего полета открывается невероятная панорама на областную столицу. Вы узнаете историю острова Сахалин, где и когда жили у нас японцы и почему остров называют островом притяжения.Программа дня:
Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.
14:00 - Заселение. Отдых.
15:00 - Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Посещение Краеведческого музея, Мемориального комплекса Победа, Собора Рождества Христова и смотровой площадки Горный Воздух.
18:00 - Ужин.
Посетим самый легендарный пляж России!
Есть на Сахалине место, уединенный уголок природы, в котором тишину лишь изредка нарушает шум волн и крики чаек. Это место - Бухта Тихая. Потрясающее место, закрытое от холодных ветров, дующих с северного и северо-восточного направлений. Несравнимая тишина, удивительные виды, радующие глаз, неповторимая красота природы – все это Бухта Тихая! По версии сайта Тихая вошла в пятёрку легендарных пляжей России.
Программа дня:
09:00 - Завтрак при гостинице.
10:00 - Выезд из отеля на экскурсию.
11:30 - Посещение ворот Тории.
12:30 - Прибытие на Бухту Тихую.
13:00 - Обед. Ланч бокс.
14:00 - 15:00 - Прогулка по бухте.
15:00 - 17:00 - Поездка на водопад Клоковский.
17:00 - Отправление обратно в город.
19:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.
В этот день Сахалин покажет Вам новые яркие впечатления, за которыми забывается все негативное. Наш путь проходит через перевал, откуда открываются виды на Татарский пролив и на морские ворота Сахалина - город Холмск. Проехав через весь город, мы попадаем на старую железную дорогу, которая была построена еще японцами. По этой узкоколейке нам предстоит пройти два километра. И вот он...
Грандиозное сооружение: высота около 40 м, длина - 125, ширина - почти 9 м. Но не размеры впечатляют, а конструкция моста. Пройдя по туннелю длиной 800 метров, мы отправимся дальше на Ведьмин мост. Мост построен японцами в 1928 году. Находился в составе железнодорожной линии Южно-Сахалинск - Поляково и представляет собой сложное инженерное сооружение, привлекает своей протяжённостью в 200 метров и высотой 50 метров. В 1994 году движение по мосту было закрыто из-за закрытия перегона. В 2007 году из-за лесного пожара часть моста пострадала.Программа дня:
09:00 – Завтрак при гостинице.
10:00 – Выезд из отеля на экскурсию.
12:00 – Экскурсия по городу Холмск
12:30 – Прибытие на станцию Николайчук. Пешая прогулка до Чертова моста (около часа в одну сторону)
13:30 – Обед.
14:30 – 15:30 – Прогулка по мосту, Посещение Ведьминого Моста.
16:00 – 17:00 – Возвращение к машине, на станцию Николайчук.
17:00 – Отправление обратно в город.
19:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.
Приглашаем вас посетить легендарный маяк Анива, который попал в список самых таинственных, интересных и загадочных мест на Земле.
Он находится в труднодоступном месте, на стыке двух водных стихий Японского и Охотского морей. Маяк был построен еще японцами в 1939 году на скале Сивучья. Высота башни маяка составляет 31 метр, а высота огня 40 метров над уровнем моря. Маяк Анива считается одним из самых сложных технический сооружений, т.к. часть маяка состоит из скалы, а часть рукотворная.
Дорога на маяк Анива проходит по Анивскому заливу, где вы насладитесь красотой великолепных гор, морским воздухом и водопадами, падающими вниз, а по дороге, если посчастливится, вас сопроводят касатки, дельфины и нерпы, пока на горизонте не появится он… маяк-призрак, выглядывающий из-за тумана….Программа дня:
Ранний завтрак при гостинице.
07:00 – выезд из Южно-Сахалинска
09:00 - Прибытие в п.Новиково, инструктаж по технике безопасности.
09:30 - Отправление морем на мыс Анива.
11:00 - Прибытие на мыс Анива. Высадка.
11:00 – 12:00 - Экскурсия по маяку.
12:30 - Отправление на мыс Мраморный. Обед.
13:00 – 14:00 - Прогулка по мысу Белый камень.
14:00 - Отправление в п.Новиково.
15:00 - Окончание экскурсии. Пересадка в автобус, трансфер в Южно-Сахалинск.
17:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.
Мы предлагаем Вам побывать почти в самой оконечности острова, где находится одно из удивительных по красоте и по живописности место – мыс святого Евстафия, который расположен в Корсаковском районе, восточного побережья острова Сахалин. Мыс назван легендарным мореплавателем И.Ф. Крузенштерном в память о подвиге линкора «Евстафий» и русских отважных моряках. Мыс Евстафия высотой всего 51 метров, но с него открывается потрясающая панорама, возникает необыкновенное ощущение полёта. С берегом мыс соединён тонким песчаным перешейком. Издали виднеется небольшой птичий базар чаек. Мыс окружён изумительно кристально-чистой водой, каменным ландшафтом и невероятно вкусным, свежим запахом моря.Программа дня:
08:00 – Завтрак при гостинице.
09:00 – Выезд из отеля на экскурсию.
10:00 – Остановка на смотровой площадке СПГ
11:30 – Прибытие на Бирюзовые озера.
13:00 – Прибытие на Мыс Евстафия.
13:00 - Обед
14:00 – 16:00 – Прогулка по побережью.
16:00 – Отправление обратно в город.
19:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск.
Ужин.
Эта одна из самых удивительных и вкусных экскурсий, которые Вы просто должны посетить, ведь Сахалин именно этим и славится на всю Россию - вкусными и свежими морепродуктами, которые Вы сами сможете собрать и съесть.
Озеро Буссе (или как его еще называют - лагуна), является памятником природы регионального значения. Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте. Во время тура Вам предстоит попробовать практически все разнообразие сахалинских морепродуктов, которые Вам приготовит наш шеф-повар.
Программа дня:
08:00 - Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 - Приезд на берег Буссе. Группу уже встречает наш персонал (гиды, повар).
10:30 - Завтрак на берегу озера
11:30 - Прогулки по озеру, посещение устричной банки, где вы увидите устриц в естественной среде обитания
14:30 - Возвращение на берег. Наш шеф-повар проведет мастер-класс по употреблению устриц и гребешков.
16:30 - Окончание тура. Посадка в автобус.
17:00 - Выезд в Южно-Сахалинск.
19:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.
Мыс Великан по праву считается одним из самых красивых мест на Сахалине, это природный памятник регионального значения. Удивительные очертания крутых берегов, арок из обломков скал и бирюзового моря делают это место сказочным и нереальным в суматохе будней и городской жизни. А к вечеру, когда с Охотского моря медленно «ползёт» туман, потихоньку пряча в себе мысы и арки, эта местность приобретает сказочный вид, где вы сможете ощутить особую энергетику и баланс между природой и человеком.Программа дня:
09:00 - Выезд из Южно-Сахалинска
11:00 - Приезд на мыс Великан. Прогулка по побережью.
12:30 - 13:30 - Обед.
13:30 - Свободное время.
16:00 - Окончание тура. Посадка в автобус.
16:00 - Выезд в Южно-Сахалинск.
18:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.
Поднимимся на самую энергетическую точку острова Сахалин.
Лягушка - уникум природы возрастом 70 млн. лет, своими очертаниями восьмиметровая скала действительно напоминает сидящую на земле лягушку. Скальный останец является не просто красивой скалой, но и необычным энергетическим местом. Там происходит множество таинственных явлений, которые ученые пытаются объяснить. Мы предлагаем Вам посетить это место, чтобы Вы убедились в этом сами.
Программа дня:
09:30 – Завтрак при гостинице
10:00 – Выезд на экскурсию.
11:00 – Прибытие на место.
11:00 – 13:30 – Прогулка на останец Лягушка.
14:00 – Обед.
15:00 - Свободное время. Отдых.
18:00 - Ужин.
Заключительный день на острове Сахалин - время выбирать подарки близким. И если себе Вы точно подарите согревающие воспоминания о Сахалине, то друзья и родные обрадуются морепродуктам, уверяем Вас!
Этот день мы начнём на рыбном рынке. Вы сможете попробовать и выбрать подарок по вкусу! Японские сладости, красная рыба или икра, настоящий краб или корейский острый соус. А может быть полезнейший сироп клоповки? Всё надёжно упакуют, так что послевкусие поездки на Сахалин останется с вами по прилету домой.
На этом наше путешествие заканчивается. Впереди самолёт домой и время перебрать словно драгоценности ваши воспоминания о Сахалине.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице в Южно-Сахалинске «Гагарин» при двухместном размещении + Завтраки
- встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- трансферы по программе
- питание согласно программе
- экскурсии по программе
- аренда снаряжение (шатер, столы, стулья)
- гид
- работа поваров
- предоставление на туре лодок с моторами
- медицинская страховка
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
- доплата за одноместное проживание
- питание вне маршрутов
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