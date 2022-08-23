7 Чудес Сахалина 2022

В этот день Сахалин покажет Вам новые яркие впечатления, за которыми забывается все негативное. Наш путь проходит через перевал, откуда открываются виды на Татарский пролив и на морские ворота Сахалина - город Холмск. Проехав через весь город, мы попадаем на старую железную дорогу, которая была построена еще японцами. По этой узкоколейке нам предстоит пройти два километра. И вот он...

Грандиозное сооружение: высота около 40 м, длина - 125, ширина - почти 9 м. Но не размеры впечатляют, а конструкция моста. Пройдя по туннелю длиной 800 метров, мы отправимся дальше на Ведьмин мост. Мост построен японцами в 1928 году. Находился в составе железнодорожной линии Южно-Сахалинск - Поляково и представляет собой сложное инженерное сооружение, привлекает своей протяжённостью в 200 метров и высотой 50 метров. В 1994 году движение по мосту было закрыто из-за закрытия перегона. В 2007 году из-за лесного пожара часть моста пострадала.

Программа дня:

09:00 – Завтрак при гостинице.

10:00 – Выезд из отеля на экскурсию.

12:00 – Экскурсия по городу Холмск

12:30 – Прибытие на станцию Николайчук. Пешая прогулка до Чертова моста (около часа в одну сторону)

13:30 – Обед.

14:30 – 15:30 – Прогулка по мосту, Посещение Ведьминого Моста.

16:00 – 17:00 – Возвращение к машине, на станцию Николайчук.

17:00 – Отправление обратно в город.

19:00 – Прибытие в Южно-Сахалинск. Ужин.