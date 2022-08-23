Экскурсионные туры на Сахалин : 7
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Яркая зима на Сахалине
Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.
Ближайший заезд:
c 16 января по 19 января
4 дня 3 ночи
от 47900 ₽
Зимний пакет Мега
Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 71000 ₽
Волшебный Сахалин
Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 16 февраля
4 дня 3 ночи
от 92200 ₽
Зимний калейдоскоп
Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 98600 ₽
Сахалин. Островная зима
Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...
Ближайший заезд:
c 19 февраля по 26 февраля
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
Два Острова
Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 07 июля
7 дней 6 ночей
от 142700 ₽
Сахалин-Монерон. Таинственные острова
Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 04 июня
9 дней 8 ночей
от 195800 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры на Сахалин : 2
Для настоящих мужчин 2022
Большой насыщенный тур с посещением всех достопримечательностей Сахалина + 2 дня рыбалки. Проживание в гостинице Южно-Сахалинска. Экскурсии по природным красотам, гастр...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 28 августа
9 дней 8 ночей
от 137950 ₽
Три острова: Сахалин + Итуруп + Кунашир 2022
Приглашаем вас в насыщенный 12-ти дневный тур по трем островам Дальнего Востока - Сахалину, Итуруп и Кунашир. Огромное количество природных красот - водопады, бухты, за...
Ближайший заезд:
c 28 августа по 08 сентября
12 дней 11 ночей
от 174500 ₽
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