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Сахалин
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Экскурсионные туры на Сахалин : 7

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Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Волшебный Сахалин

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 16 февраля

4 дня 3 ночи

от 92200 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний калейдоскоп

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 98600 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Сахалин 2023 г.

Два Острова

Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 07 июля

7 дней 6 ночей

от 142700 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 04 июня

9 дней 8 ночей

от 195800 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры на Сахалин : 2

Сахалин

Для настоящих мужчин 2022

Большой насыщенный тур с посещением всех достопримечательностей Сахалина + 2 дня рыбалки. Проживание в гостинице Южно-Сахалинска. Экскурсии по природным красотам, гастр...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 28 августа

9 дней 8 ночей

от 137950 ₽

Сахалин

Три острова: Сахалин + Итуруп + Кунашир 2022

Приглашаем вас в насыщенный 12-ти дневный тур по трем островам Дальнего Востока - Сахалину, Итуруп и Кунашир. Огромное количество природных красот - водопады, бухты, за...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 08 сентября

12 дней 11 ночей

от 174500 ₽

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