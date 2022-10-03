Сахалинская кругосветка
Большое путешествие по южной части острова Сахалин. Захватывающее приключение, наполненное эмоциями, впечатлениями, гастрономическими изысками.
Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Приветственный обед в японском ресторане NIHON MITAI – настоящие японские блюда, свежие морепродукты.
Обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу с посещением ГК Горный воздух, откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск и всю Сусунайскую долину в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на м/автобусах или джипах, время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал. Мчим по кромке моря, потом сквозь сахалинскую тайгу через перевал и вдруг перед вами взмываютвеличественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами.
Прибытие на место. Прогулка вдоль побережья (1 - 1,5 км в одну сторону) - величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами. Красивейшие бухты и гроты, птичьи базары.
Обед - ланч-бокс, икра, дальневосточные салаты, чай.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы
8:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипах.
10:00 Прибытие в г. Невельск. Небольшой отдых и перекус. Далее 15 км по грунтовке и 43 км достаточно сложной дороги по песчаному побережью до базы Кордон, мыс Кузнецова. Реки преодолеваются вброд.
А эмоции в точке кипения… - край острова, джип несется по кромке воды, солнце жмурится в серебряных брызгах, вкусный воздух наполняет легкие, от приближающейся машины дружно взлетают чайки, бакланы, кайры и даже важные неторопливые цапли, на камнях в море суетятся нерпы…
Рай для фотографов!
Остановка на мысе Виндис, увенчанный, похожей на кекс, горой Коврижка (высота 78 м).
К обеду прибытие на Кордон, размещение, обед.
Пешая прогулка вдоль побережья - причудливые скальные останцы, чертовы пальцы, каменные арки, аквариумы и к маяку (недействующий).
На базе живет бурый медведь, не забудьте прихватить с собой баночку сгущенного молока – его самое любимое лакомство.
Баня. Ужин.
Завтрак
Поездка на мыс Крильон (через перевал, дорога очень сложная) - самый южный мыс острова Сахалин. Мыс, омываемый с трех сторон разными водами – с запада Татарским проливом, с востока заливом Анива, а с юга проливом Лаперуза, разделяющим Сахалин и Японию. До нее отсюда 43 км и в хорошую погоду прекрасно видно. Мыс, открытый всем ветрам. Вы, наверняка, не бывали в подобных местах. Этот маленький кусочек земли имеет большую историю. Здесь свидетельства жизни айнов, времен великих первооткрытий и губернаторства Карафуто, здесь проходили ожесточенные освободительные бои 1945 г. и мыс являлся серьезным укрепобъектом. Посещение действующего маяка Тихоокеанского флота 1896 г.
К обеду возвращение на Кордон, сборы, обед, отправление в г. Южно-Сахалинск.
Поздно вечером прибытие в гостиницу.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками 3 часа, 135 км, федеральная асфальтированная трасса.
По пути японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареные).
Далее едем на Грязевой вулкан Монгутан. Пройдя от дороги несколько километров, попадаете на огромное поле грязевого вулкана, похожее на круг, очерченный циркулем. Вулкан словно гигантский глаз, сложенный из концентрических колец, которые появились после извержения, когда грязь равномерно растекалась во все стороны, не образуя «языков». Инопланетный пейзаж, странная энергетика и непривычная тишина - не покидает сомнение, что это чудо природного происхождения.
Прибытие в Бухту Тихая. Прогулка с инструктором вдоль побережья.
Обед – уха, икра, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
19:00 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).
Завтрак (ланч-бокс)
07:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе до п. Новиково, время в пути около 2,5 часов.
По прибытию инструктаж и посадка на резиновые лодки с мотором.
Примерно 1,5 часа вдоль береговой линии идем до мыса Анива - самого красивого мыса острова Сахалин.
Величественный, неприступный и суровый…его нельзя покорить, им можно только восхищаться. Отвесные и отполированные морем скалы, практически никогда не утихающие волны, взбивающие пену на каменистых отмелях, неутомимые чайки, пугливые нерпы.
В непосредственной близости от мыса находится скала Сивучья, на которой и расположен японский маяк Анива – Нака-Сиретоко Мисаки – 31-метровая неприступная башня маяка кажется естественным продолжением скалы. Наверное, так должен выглядеть печально знаменитый замок Иф, где находились в заточении герои романа Александра Дюма. Маяк установлен в 1939 году и был одним из самых уникальных и технически сложных проектов того времени не только в Японии, но и в мире, ведь строительство проходило в чрезвычайно тяжелых условиях – этот район изобилует течениями, подводными каменистыми банками, частыми туманами и холодными ветрами.
Обед - ланч-бокс, чай.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в гостинице.
С Южно-Сахалинска отправляемся в пешую прогулку с инструктором на полдня. Во время прогулки знакомство с флорой и эндемиками острова. С вершинок открываются живописные виды на сахалинские горы.
Небольшой перекус (взять с собой бутерброды, а мы угощаем вкусным чаем из сахалинских ягод) на оборудованной полянке.
К обеду возвращение в город.
Обед/Ужин (самостоятельно).
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Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт;
- проживание в гостинице Гагарин 3*;
- питание согласно программе;
- транспортное обслуживание по программе;
- заброска/выброска из Южно-Сахалинска на мыс Кузнецова/Крильон и обратно (специально подготовленные
- проходимые джипы, 3 чел. в одну машину);
- проживание на кордоне (2-местные номера с удобствами на этаже) и питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин);
- морская экскурсия;
- сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах;
- услуги гида-экскурсовода на обзорную экскурсию;
- аренда лодок и снаряжения.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно;
- дополнительные экскурсии;
- питание, не включенное в программу.
Отзывы
Прекрасный обзорный тур, принесший мне море впечатлений. Организовано все четко, грамотно, с максимальным комфортом для туристов. Красоты вокруг просто неземные, но меня, как экстремала, больше всего впечатлило сафари на джипах...
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