Сахалинская кругосветка

Мыс Анива и маяк Анива (по погоде маршрут может быть организован в другой день)

Завтрак (ланч-бокс)

07:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе до п. Новиково, время в пути около 2,5 часов.

По прибытию инструктаж и посадка на резиновые лодки с мотором.

Примерно 1,5 часа вдоль береговой линии идем до мыса Анива - самого красивого мыса острова Сахалин.

Величественный, неприступный и суровый…его нельзя покорить, им можно только восхищаться. Отвесные и отполированные морем скалы, практически никогда не утихающие волны, взбивающие пену на каменистых отмелях, неутомимые чайки, пугливые нерпы.

В непосредственной близости от мыса находится скала Сивучья, на которой и расположен японский маяк Анива – Нака-Сиретоко Мисаки – 31-метровая неприступная башня маяка кажется естественным продолжением скалы. Наверное, так должен выглядеть печально знаменитый замок Иф, где находились в заточении герои романа Александра Дюма. Маяк установлен в 1939 году и был одним из самых уникальных и технически сложных проектов того времени не только в Японии, но и в мире, ведь строительство проходило в чрезвычайно тяжелых условиях – этот район изобилует течениями, подводными каменистыми банками, частыми туманами и холодными ветрами.

Обед - ланч-бокс, чай.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).