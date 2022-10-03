«Остров Тюлений. Мыс Терпения»
Остров Тюлений уникален невероятным по своим масштабам лежбищем краснокнижных морских котиков и сивучей. Только две страны в мире могут гордиться обитанием на их территориях таких прекрасных животных — Россия и США. Кроме того, здесь крупнейший на Дальнем Востоке и один из самых больших в мире птичий базар. В особенности гнездование кайр. Ежегодно сюда слетаются до 600 тыс. этих птиц. За несколько километров до заповедной зоны слышны рев морских животных и крики птиц.
Крупным судам запрещено приближаться к острову ближе, чем на 50 км, а самолетам и вертолетам пролетать над островом.
Тур проводится только по индивидуальным запросам для готовых групп от 10 человек.
Вас ждет:
Программа тура
16:00 Отправление на микроавтобусе из Южно-Сахалинска в г. Поронайск (290 км на север, 4-5 часов в дороге).
Большая часть пути проходит вдоль побережья Охотского моря.
20:00-21:00 Прибытие в г. Поронайск.
Размещение. Ужин (самостоятельно).
Завтрак. Трансфер на причал.
Посадка на судно. Отправление на о. Тюлений по заливу Терпения.
Высадка на остров Тюлений запрещена. Стоянка на якоре до 30 метров от о. Тюлений (максимально допустимое расстояние, разрешенное нормативными правовыми актами Российской Федерации). Общение с обитателями уникального в своем роде острова (таких островов всего два в мире). Морские котики, тюлени и сивучи подплывают прямо к судну, позволяя сделать хорошие фотоснимки. Вам представится уникальная возможность наблюдать лежбища тюленей и сивучей в дикой среде. Далее переезд на мыс Терпения. Обед. Прогулка по окрестностям. Наблюдение за диким животным миром (северный олень, енотовидная собака, лисица, заяц, бурый медведь; морские млекопитающие: сивуч, морской котик, лежбище тюленей ларга, касатки, дельфины; орланы (белоплечий, белокрылый).
Ужин. Ночевка в деревянном доме на побережье.
Завтрак
Посещение знаменитого птичьего базара – самого большого на Сахалине. Это не менее впечатляюще, чем сивучи и тюлени. Здесь представители различных видов морских птиц в их естественных условиях (тупики, топорки, кайры, чайки маевки, бакланы, крачки и др).
Обед на кордоне. После обеда посещение мыса Георгия. Возможно увидеть северных оленей, лис, енотов, орланов, в том числе гнездо орлана. Познакомитесь с местными дикоросами, некоторые из которых занесены в Красную книгу (например, Венерин башмачок) и попробуете сезонные ягоды: морошка, шикша, клюква, княжника, брусника, клоповка, японская рябина.
Ужин, баня. Ночевка на кордоне на побережье.
Завтрак.
Отправление в г. Поронайск. Прибытие в Поронайск к обеду.
Возвращение в Южно-Сахалинск вечером.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспорт Южно-Сахалинск – Поронайск – Южно-Сахалинск;
- ночевка в гостинице, г. Поронайск;
- аренда судна;
- 2 ночевки на кордоне;
- транспорт (джип) на мысе Терпения;
- 3-х разовое питание, повар;
- разрешение на подход к о. Тюлений.
Оплачивается отдельно
- авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно.
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