«Остров Тюлений. Мыс Терпения»

Остров Тюлений уникален невероятным по своим масштабам лежбищем краснокнижных морских котиков и сивучей. Только две страны в мире могут гордиться обитанием на их территориях таких прекрасных животных — Россия и США. Кроме того, здесь крупнейший на Дальнем Востоке и один из самых больших в мире птичий базар. В особенности гнездование кайр. Ежегодно сюда слетаются до 600 тыс. этих птиц. За несколько километров до заповедной зоны слышны рев морских животных и крики птиц.

Крупным судам запрещено приближаться к острову ближе, чем на 50 км, а самолетам и вертолетам пролетать над островом.

Тур проводится только по индивидуальным запросам для готовых групп от 10 человек.