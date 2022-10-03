Авиатур на остров Итуруп
Наша программа — отличная возможность увидеть далекие Курильские острова. Вулканы, грязевые котлы и горячие источники острова Итуруп — проявления современного вулканизма; причудливые скалы, лежбища морских котиков: каждый день мы видим что-то новое и интересное. Это групповой тур с фиксированными датами проведения. Размещение на Сахалине вы можете организовать сами, либо через нас.
Внимание: Сахалин и Курильские острова — регион с нестабильной погодой. В любой момент возможно изменение программы из-за погодных условий. Рекомендуем добавлять дополнительные дни на Сахалине по окончании данной программы на случай задержки вылета из Курильска на несколько дней.
Важно: желательно иметь прививку от клещевого энцефалита. Пассивная защита от клещей крайне рекомендуется (закрытая одежда, репелленты, осмотр).
Вас ждет:
Программа тура
Вылет в г. Курильск Прибытие на о. Итуруп. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, размещение.
При наличии времени (ранний прилет самолета) поездка на плато Янкито. Курильский залив - гремучий пляж – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты. Посещение термального комплекса «Ванночки» с видом на Курильский залив.
Ужин в кафе гостиницы. Рядом с гостиницей неплохая речная рыбалка (снасти иметь свои).
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 Выезд на маршрут на машинах, в пути 35 км.
«Белые скалы» - белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте. «Черные скалы» - базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. На побережье обед.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин в кафе гостиницы.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.
По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается вид на «Мертвое море» и город. Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. Купание в джакузи с температурой воды от 42° до 70° и под горячим водопадом дарит перерождение. Обед. Отдых.
Вечером возвращение в город. Ужин в кафе гостиницы.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения). Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.
Обед на побережье Тихого океана из морепродуктов. Отдых. Желающие могут порыбачить (снасти предоставляем).
Вечером возвращение в город. Ужин в кафе гостиницы.
Завтрак в кафе гостиницы. При наличии времени (поздний вылет самолета) посещение музея и достопримечательностей г. Курильска. Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансферы,
- проживание на острове Итуруп в гостинице Остров двухместных номерах (частичные удобства в номере),
- трёхразовое питание на острове Итуруп (в день 5 — только завтрак, в день 1 — только обед и ужин),
- транспортное обслуживание по маршруту,
- сопровождение гидами-инструкторами,
- оформление пропуска на остров Итуруп.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск (от 13000 рублей),
- другие авиаперелеты,
- размещение на острове Сахалин,
- прочее питание и личные расходы.
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