Авиатур на остров Итуруп

Наша программа — отличная возможность увидеть далекие Курильские острова. Вулканы, грязевые котлы и горячие источники острова Итуруп — проявления современного вулканизма; причудливые скалы, лежбища морских котиков: каждый день мы видим что-то новое и интересное. Это групповой тур с фиксированными датами проведения. Размещение на Сахалине вы можете организовать сами, либо через нас.

Внимание: Сахалин и Курильские острова — регион с нестабильной погодой. В любой момент возможно изменение программы из-за погодных условий. Рекомендуем добавлять дополнительные дни на Сахалине по окончании данной программы на случай задержки вылета из Курильска на несколько дней.

Важно: желательно иметь прививку от клещевого энцефалита. Пассивная защита от клещей крайне рекомендуется (закрытая одежда, репелленты, осмотр).