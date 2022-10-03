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Авиатур на остров Итуруп

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Наша программа — отличная возможность увидеть далекие Курильские острова. Вулканы, грязевые котлы и горячие источники острова Итуруп — проявления современного вулканизма; причудливые скалы, лежбища морских котиков: каждый день мы видим что-то новое и интересное. Это групповой тур с фиксированными датами проведения. Размещение на Сахалине вы можете организовать сами, либо через нас.

Внимание: Сахалин и Курильские острова — регион с нестабильной погодой. В любой момент возможно изменение программы из-за погодных условий. Рекомендуем добавлять дополнительные дни на Сахалине по окончании данной программы на случай задержки вылета из Курильска на несколько дней.

Важно: желательно иметь прививку от клещевого энцефалита. Пассивная защита от клещей крайне рекомендуется (закрытая одежда, репелленты, осмотр).

Программа тура

День 1
Прибытие на о.Итуруп. Плато Янкито

Вылет в г. Курильск  Прибытие на о. Итуруп.  Встреча в аэропорту.  Трансфер в гостиницу, размещение.

 При наличии времени (ранний прилет самолета) поездка на плато Янкито.  Курильский залив - гремучий пляж – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.   Посещение термального комплекса «Ванночки» с видом на Курильский залив. 

Ужин в кафе гостиницы.  Рядом с гостиницей неплохая речная рыбалка (снасти иметь свои). 

День 2
Белые скалы. Залив «Простор». Охотское море. Перешеек «Ветровое». Водопад «Девичьи косы»

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.   10:00 Выезд на маршрут на машинах, в пути 35 км. 

«Белые скалы» - белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами. Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.   «Черные скалы» - базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.  На побережье обед. 

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды». 

Вечером возвращение в гостиницу.  Ужин в кафе гостиницы.  

День 3
Вулкан «Баранского» и его горячие источники

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.  10:00 Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км. 

По пути остановка на смотровой площадке «Волчки», откуда открывается вид на «Мертвое море» и город.  Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей». Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.  Купание в джакузи с температурой воды от 42° до 70° и под горячим водопадом дарит перерождение. Обед.  Отдых. 

Вечером возвращение в город.  Ужин в кафе гостиницы. 

День 4
Бухта «Касатка». Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.  10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.  

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).  Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова. 

Обед на побережье Тихого океана из морепродуктов.  Отдых.  Желающие могут порыбачить (снасти предоставляем). 

Вечером возвращение в город.  Ужин в кафе гостиницы. 

День 5
Вылет в Южно-Сахалинск. Отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.   При наличии времени (поздний вылет самолета) посещение музея и достопримечательностей г. Курильска.  Трансфер в аэропорт.  Вылет в Южно-Сахалинск.   Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансферы, 
  • проживание на острове Итуруп в гостинице Остров двухместных номерах (частичные удобства в номере), 
  • трёхразовое питание на острове Итуруп (в день 5  — только завтрак, в день 1  — только обед и ужин), 
  • транспортное обслуживание по маршруту, 
  • сопровождение гидами-инструкторами, 
  • оформление пропуска на остров Итуруп.  

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск (от 13000 рублей), 
  • другие авиаперелеты, 
  • размещение на острове Сахалин, 
  • прочее питание и личные расходы.

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