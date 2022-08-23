Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.

Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.

Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...

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