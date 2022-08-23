Джип туры на Сахалин : 1
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Два Острова
Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 07 июля
7 дней 6 ночей
от 142700 ₽
Прошедшие Джип туры на Сахалин : 3
«Остров Тюлений. Мыс Терпения»
Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...
Ближайший заезд:
c 17 сентября по 20 сентября
4 дня 3 ночи
от 86000 ₽
Авиатур на остров Итуруп
Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 13 сентября
5 дней 4 ночи
от 92000 ₽
Сахалинская кругосветка
Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 19 сентября
8 дней 7 ночей
от 99000 ₽
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