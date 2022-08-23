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Джип туры на Сахалин : 1

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Сахалин 2023 г.

Два Острова

Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 07 июля

7 дней 6 ночей

от 142700 ₽

Прошедшие Джип туры на Сахалин : 3

Сахалин

«Остров Тюлений. Мыс Терпения»

Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 20 сентября

4 дня 3 ночи

от 86000 ₽

Сахалин

Авиатур на остров Итуруп

Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 13 сентября

5 дней 4 ночи

от 92000 ₽

Сахалин
(1)

Сахалинская кругосветка

Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 19 сентября

8 дней 7 ночей

от 99000 ₽

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