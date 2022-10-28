Зимние туры по России : 97
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Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 25 февраля
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Отдых в Манжероке
Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 23 декабря
6 дней 5 ночей
от 25600 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
Прошедшие Зимние туры по России : 13
Ближайший заезд:
c 13 марта по 15 марта
3 дня 2 ночи
от 25000 ₽
Два дня в сердце Хибин 2022
Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...
Ближайший заезд:
c 26 марта по 27 марта
2 дня 1 ночь
от 32000 ₽
Хрустальное кольцо Байкала экстрим 2022
Тур для настоящих романтиков и искателей приключений! 2 дня наедине с Великим Байкалом, и 1 ночь на льду, над толщей байкальской воды, посещение двух берегов Байкала и ...
Ближайший заезд:
c 14 марта по 20 марта
7 дней 6 ночей
от 47500 ₽
Зимний Сахалин 2022
Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали ...
Ближайший заезд:
c 07 марта по 12 марта
6 дней 5 ночей
от 51000 ₽
Сахалин. Горнолыжный тур 2022
«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единст...
Ближайший заезд:
c 13 марта по 20 марта
8 дней 7 ночей
от 55000 ₽
Байкал. Ледовая экспедиция 2022
Посещение самых интересных и «знаковых» мест: сердце Байкала - Священный остров Ольхон, заповедная Баргузинская долина и старейший заповедник России – Баргузинский. Лед...
Ближайший заезд:
c 14 марта по 19 марта
6 дней 5 ночей
от 55900 ₽
Зимняя сказка на Итурупе 2022
Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно. Зачем мечтать о том, что можно легко у...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 03 января
3 дня 2 ночи
от 56500 ₽
Активная зима на Сахалине 2022
Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного ...
Ближайший заезд:
c 21 марта по 26 марта
6 дней 5 ночей
от 70500 ₽
Неделя на Сахалине и Итурупе 2022
Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 12 марта
7 дней 6 ночей
от 85700 ₽
Лыжи и крабы на Сахалине 2022
Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адр...
Ближайший заезд:
c 06 марта по 12 марта
7 дней 6 ночей
от 87800 ₽
Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022
Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой по...
Ближайший заезд:
c 27 апреля по 03 мая
7 дней 6 ночей
от 94500 ₽
Сахалин. Лед и пламя 2022
Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом с...
Ближайший заезд:
c 02 января по 09 января
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022
Объекты, которые вы посетите в рамках программы: Авачинский перевал, гора Верблюд;Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата; Авачинский перевал, вершина Углова...
Ближайший заезд:
c 25 апреля по 01 мая
7 дней 6 ночей
от 198000 ₽
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