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Зимние туры по России : 97

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Карелия 2023 г.

Рождество в загородном комплексе Верховье

Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.

Ближайший заезд:

c 04 января по 07 января

4 дня 3 ночи

от 13600 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Февральские праздники в Карелии

Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 25 февраля

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Дагестан 2023 г.

Дагестан - страна гор

Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...

Ближайший заезд:

c 24 февраля по 26 февраля

3 дня 2 ночи

от 17400 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Приэльбрусье: все и сразу!

Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2023 г.

Рождество на базе отдыха Марциальные ключи

Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.

Ближайший заезд:

c 05 января по 08 января

4 дня 3 ночи

от 21900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Долгожданный отпуск в Карелии зима

Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние каникулы в Карелии

Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 22300 ₽

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Краски севера зима

Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сказка зимнего леса

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 24900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Kinfolk in Karelia зима

Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Дагестан 2022 г.

Тайны древнего Дербента

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 25500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Отдых в Манжероке

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 23 декабря

6 дней 5 ночей

от 25600 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Карельский экспресс - 4 зима

Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 27950 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сияние Севера

Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 28000 ₽

Прошедшие Зимние туры по России : 13

Байкал

Зимние забавы Байкала

Ближайший заезд:

c 13 марта по 15 марта

3 дня 2 ночи

от 25000 ₽

Кольский полуостров

Два дня в сердце Хибин 2022

Духдневный снегоходный тур по Кольскому п-ву в сердце живописных Хибинских гор с размещением на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном средстве разме...

Ближайший заезд:

c 26 марта по 27 марта

2 дня 1 ночь

от 32000 ₽

Байкал

Хрустальное кольцо Байкала экстрим 2022

Тур для настоящих романтиков и искателей приключений! 2 дня наедине с Великим Байкалом, и 1 ночь на льду, над толщей байкальской воды, посещение двух берегов Байкала и ...

Ближайший заезд:

c 14 марта по 20 марта

7 дней 6 ночей

от 47500 ₽

Сахалин

Зимний Сахалин 2022

Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали ...

Ближайший заезд:

c 07 марта по 12 марта

6 дней 5 ночей

от 51000 ₽

Сахалин

Сахалин. Горнолыжный тур 2022

«Горный воздух» - лучший дальневосточный горнолыжный комплекс европейского уровня с разнообразием и великолепием трасс, сказочными пейзажами и вечерним катанием. Единст...

Ближайший заезд:

c 13 марта по 20 марта

8 дней 7 ночей

от 55000 ₽

Байкал

Байкал. Ледовая экспедиция 2022

Посещение самых интересных и «знаковых» мест: сердце Байкала - Священный остров Ольхон, заповедная Баргузинская долина и старейший заповедник России – Баргузинский. Лед...

Ближайший заезд:

c 14 марта по 19 марта

6 дней 5 ночей

от 55900 ₽

Сахалин

Зимняя сказка на Итурупе 2022

Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан  - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно. Зачем мечтать о том, что можно легко у...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 03 января

3 дня 2 ночи

от 56500 ₽

Сахалин

Активная зима на Сахалине 2022

Проведите 6 активных дней на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет полный набор активностей: снегоходы, снегоступы, катание на превосходных трассах горнолыжного ...

Ближайший заезд:

c 21 марта по 26 марта

6 дней 5 ночей

от 70500 ₽

Сахалин

Неделя на Сахалине и Итурупе 2022

Побывайте на краю земли! За неделю этого увлекательного путешествия вы посетите сразу два острова - Сахалин и Итуруп. Увидите невообразимые красоты этих дальних мест. В...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 12 марта

7 дней 6 ночей

от 85700 ₽

Сахалин

Лыжи и крабы на Сахалине 2022

Проведите неделю на самом краю земли - острове Сахалин! Вас ждет множество удивительных экскурсии, подледная ловля рыбы и крабалка. Путешествие на снегоходе придаст адр...

Ближайший заезд:

c 06 марта по 12 марта

7 дней 6 ночей

от 87800 ₽

Камчатка

Неделя на Камчатке. Зимнее путешествие 2022

Во время тура вы получите возможность побывать на самых популярных зимних экскурсиях Камчатки, побывать под склоном вулкана, искупаться в термальных источниках зимой по...

Ближайший заезд:

c 27 апреля по 03 мая

7 дней 6 ночей

от 94500 ₽

Сахалин

Сахалин. Лед и пламя 2022

Сахалин зимой красив невероятно. Солнце яркое и сочное, синь неба и волнующееся море, «вкусный» воздух и дороги в охапках хрустящего снега, завороженные сопки в белом с...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Камчатка

Снегоходный тур по Камчатке 6 в 1 2022

Объекты, которые вы посетите в рамках программы: Авачинский перевал, гора Верблюд;Мыс Маячный, смотровая площадка на скалы Три брата; Авачинский перевал, вершина Углова...

Ближайший заезд:

c 25 апреля по 01 мая

7 дней 6 ночей

от 198000 ₽

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