Выходные в Карелии зимой

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур Вилючинский перевал, Дачные источники (Мини Долина гейзеров), ка...

В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...

Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+

Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...

✈ Весенние туры по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы