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Весенние туры по России : 14

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Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Дагестан 2022 г.

Тайны древнего Дербента

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 25500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Отдых в Манжероке

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 23 декабря

6 дней 5 ночей

от 25600 ₽

Адыгея 2022 г.2023 г.

Адыгея прошлого и настоящего

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 40000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Байкальское путешествие зима-весна

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 22 декабря

7 дней 6 ночей

от 43000 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Верхнетуломский-Териберка

Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 21 декабря

3 дня 2 ночи

от 59500 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Край настоящих зим

Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 24 декабря

7 дней 6 ночей

от 62400 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал. Места силы Бурятии

Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+

Ближайший заезд:

c 05 марта по 11 марта

7 дней 6 ночей

от 69000 ₽

Байкал 2023 г.

Ледовые сокровища Байкала

Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+

Ближайший заезд:

c 26 февраля по 04 марта

7 дней 6 ночей

от 87000 ₽

Кольский полуостров 2023 г.

Выходные марта в Мурманске

Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...

Ближайший заезд:

c 10 марта по 13 марта

4 дня 3 ночи

от 88000 ₽

Дагестан 2023 г.

Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...

Ближайший заезд:

c 12 марта по 23 марта

12 дней 11 ночей

от 92300 ₽

Камчатка 2022 г.2023 г.

Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)

Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 19 декабря

6 дней 5 ночей

от 95000 ₽

Камчатка 2023 г.

Зимняя Камчатка

В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 118000 ₽

Камчатка 2022 г.2023 г.

Зимняя сказка Камчатки

В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур Вилючинский перевал, Дачные источники (Мини Долина гейзеров), ка...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 21 декабря

8 дней 7 ночей

от 130000 ₽

Прошедшие Весенние туры по России : 2

Карелия

Выходные в Карелии весна 2022

Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...

Ближайший заезд:

c 22 апреля по 24 апреля

3 дня 2 ночи

от 14900 ₽

Карелия

В Карелию на выходные! весна

Ближайший заезд:

c 23 апреля по 25 апреля

3 дня 2 ночи

от 27500 ₽

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