Весенние туры по России : 14
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Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Отдых в Манжероке
Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 23 декабря
6 дней 5 ночей
от 25600 ₽
Адыгея прошлого и настоящего
Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 40000 ₽
Байкальское путешествие зима-весна
Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 22 декабря
7 дней 6 ночей
от 43000 ₽
Верхнетуломский-Териберка
Авторский трехдневный тур по живописным местам северной природы, по сосновому лесу, по самому большому водохранилищу. А также незабываемая поездка в Териберку - старинн...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 21 декабря
3 дня 2 ночи
от 59500 ₽
Край настоящих зим
Недельный тур на Байкал в край морозных зим! Главные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. Тур начинается и заканчивается в И...
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 24 декабря
7 дней 6 ночей
от 62400 ₽
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур по местам силы Бурятии. Улан-Удэ, экскурсии, треккинг налегке и отдых в комфортных гостиницах. Тур начинается и заканчивается в Улан-Удэ. 8+
Ближайший заезд:
c 05 марта по 11 марта
7 дней 6 ночей
от 69000 ₽
Ледовые сокровища Байкала
Зимне-весенний тур на Байкал на 7 дней. Отдых с комфортом. Катание по льду на УАЗах и хивусе. Зимние красоты и экскурсии. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 8+
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 04 марта
7 дней 6 ночей
от 87000 ₽
Выходные марта в Мурманске
Весенние выходные в Мурманске - это размещение вдали от города в уникальном купольном эко-отеле «Аврора Вилладж», увлекательная фотоохота за Северным сиянием, экскурсия...
Ближайший заезд:
c 10 марта по 13 марта
4 дня 3 ночи
от 88000 ₽
Сокровища Северного Кавказа: зима - весна
Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...
Ближайший заезд:
c 12 марта по 23 марта
12 дней 11 ночей
от 92300 ₽
Зима на Камчатке (Новый год, зима, весна)
Зимний обзорный тур на Камчатку, 6 дней. Разные виды активности: от классических экскурсии до джип-тура на вулканы и катания на собачьих упряжках. Возможность заказа ве...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 19 декабря
6 дней 5 ночей
от 95000 ₽
Зимняя Камчатка
В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...
Ближайший заезд:
c 02 января по 09 января
8 дней 7 ночей
от 118000 ₽
Зимняя сказка Камчатки
В программе зимнего тура на Камчатку: поездки на термальные источники, на берег Тихого океана, джип-тур Вилючинский перевал, Дачные источники (Мини Долина гейзеров), ка...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 21 декабря
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Прошедшие Весенние туры по России : 2
Выходные в Карелии весна 2022
Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...
Ближайший заезд:
c 22 апреля по 24 апреля
3 дня 2 ночи
от 14900 ₽
Ближайший заезд:
c 23 апреля по 25 апреля
3 дня 2 ночи
от 27500 ₽
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