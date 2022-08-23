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Велотур Алтайскими тропами
В рамках данного маршрута Вы совершите путешествие на велосипеде с посещением основных экскурсионных объектов Чемальского, Шебалинского и Онгудайского районов.
Ближайший заезд:
c 27 июля по 02 августа
7 дней 6 ночей
от 25000 ₽
Дорога к Ладоге 2022
Активный отдых в Карелии для любителей путешествовать на велосипедах, сплавляться по рекам и кататься на мотолодках – тур Дорогак Ладоге. Проживание в полевых условиях...
Ближайший заезд:
c 19 августа по 25 августа
7 дней 6 ночей
от 27500 ₽
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