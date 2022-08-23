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Алтай

Велотур Алтайскими тропами

В рамках данного маршрута Вы совершите путешествие на велосипеде с посещением основных экскурсионных объектов Чемальского, Шебалинского и Онгудайского районов.

Ближайший заезд:

c 27 июля по 02 августа

7 дней 6 ночей

от 25000 ₽

Карелия
(7)

Дорога к Ладоге 2022

Активный отдых в Карелии для любителей путешествовать на велосипедах, сплавляться по рекам и кататься на мотолодках – тур Дорогак Ладоге. Проживание в полевых условиях...

Ближайший заезд:

c 19 августа по 25 августа

7 дней 6 ночей

от 27500 ₽

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