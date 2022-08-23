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Туры в горы по России : 8

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Дагестан 2022 г.

Тайны древнего Дербента

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 25500 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Сказочное Приэльбрусье

Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...

Ближайший заезд:

c 08 мая по 13 мая

6 дней 5 ночей

от 28000 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Кавказская мозаика

Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 23 декабря

5 дней 4 ночи

от 29300 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал и предгорье Саян

Экскурсионный тур на Байкал и предгорье Саян на 5 дней. Экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. 5+

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 38400 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус

Зимний тур на 4 дня по трем ущельям Приэльбрусья с подъемом к Эльбрусу. Проведите новогодние каникулы и Рождество с комфортом! Тур начинается и заканчивается в Нальчике...

Ближайший заезд:

c 03 января по 06 января

4 дня 3 ночи

от 45000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Восхождение на Эльбрус с севера

Восхождения на Эльбрус с севера - 10 дней.Невероятные красоты, здесь холмы сменяются камнями и скалами причудливых форм, за горизонтом зеленых полян виднеется снежный м...

Ближайший заезд:

c 09 июня по 18 июня

10 дней 9 ночей

от 55000 ₽

Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодние праздники в горах

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 60000 ₽

Дагестан 2023 г.

Сокровища Северного Кавказа: зима - весна

Большое путешествие по Северному Кавказу: 12 дней. Экскурсионный тур по регионам Северного Кавказа: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-...

Ближайший заезд:

c 12 марта по 23 марта

12 дней 11 ночей

от 92300 ₽

Прошедшие Туры в горы по России : 2

Адыгея

Знаменитая "Тридцатка"

Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...

Ближайший заезд:

c 30 августа по 05 сентября

7 дней 6 ночей

от 18400 ₽

Адыгея

Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи

Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!

Ближайший заезд:

c 29 августа по 05 сентября

8 дней 7 ночей

от 32000 ₽

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