Туры на снегоходах по России : 26
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Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Сафари на снегоходах в долину Семи озер
Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 20 декабря
3 дня 2 ночи
от 37500 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽
По карельской земле
Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...
Ближайший заезд:
c 24 декабря по 25 декабря
2 дня 1 ночь
от 38700 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
По земле карелов-ливвиков
Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 43000 ₽
Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю
4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 21 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Сердце Хибинских гор
Трёхдневный снегоходный тур по Кольскому полуострову в сердце живописных Хибинских гор с проживанием на уникальной базе отдыха Куэльпорр, единственном комфортном месте ...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 46000 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Снегоходный тур в парк Паанаярви
Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 52000 ₽
От Хибин до Сейдозера
Снегоходный тур по Кольскому полуострову. Вы побываете в отдаленных уголках русского севера и насладитесь драйвом на мощных снегоходах. Тур подходит для опытных туристо...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 53500 ₽
Туманный Альбаган
Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 29 декабря
5 дней 4 ночи
от 54500 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Саамские каникулы. Снегоходный тур на выходные
Снегоходное сафари на Кольском полуострове. Тур выходного дня. Программа с этнографической составляющей: культура и кухня саамского народа. Возраст 12+.
Ближайший заезд:
c 13 января по 15 января
3 дня 2 ночи
от 66000 ₽
Саамский Новый год
Трехдневное путешествие по Лапландии на Новый год. Снегоходный тур с этнографической составляющей. Строго 12+. Сложность средняя.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 01 января
3 дня 2 ночи
от 69000 ₽
Новый год в кругу семьи
Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 69500 ₽
Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта
Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 88000 ₽
Сердце Кольского
Красивый, насыщенный маршрут по центру Кольского полуострова. Ночевки в домиках. Маршрут 750 км. Повышенная сложность.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 26 февраля
5 дней 4 ночи
от 103500 ₽
Камчатка зимой и весной
Проведите неделю на Камчатке интересно и доступно. Маршрут тура насыщенный, но при этом несложный, подходящий туристам любого возраста и подготовки. Вы обязательно влюб...
Ближайший заезд:
c 24 января по 30 января
7 дней 6 ночей
от 105000 ₽
Прошедшие Туры на снегоходах по России : 4
Воскресный snow драйв 2022
Оригинальное сочетание тишины, спокойствия и первозданности дикой северо-карельской природы со стремительным покорением заснеженной тайги. Любителям экстремального вида...
Ближайший заезд:
c 19 марта по 20 марта
2 дня 1 ночь
от 21800 ₽
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара
Станьте участником экспедиции и отправьтесь на внедорожниках, снегоходах и снегоступах к загадочной горе в Карелии! Проведите 3 дня и 2 ночи в сердце зимней лесной сказ...
Ближайший заезд:
c 15 апреля по 17 апреля
3 дня 2 ночи
от 59700 ₽
Хибины - Белое море. Снегоходный тур по Кольскому полуострову 2022
Пересечь Полярный круг и прокатиться на снегоходе по горным долинам Хибин, увидеть северное сияние и побывать в центре древней Гипербореи, встретить коренных северян и ...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 08 февраля
6 дней 5 ночей
от 118000 ₽
Большое кольское кольцо. Экспедиция на снегоходах 2022
Отправьтесь туда, где почти нет связи с цивилизацией, а со всех сторон — бесконечные белоснежные просторы.
Ближайший заезд:
c 22 февраля по 27 февраля
6 дней 5 ночей
от 150000 ₽
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