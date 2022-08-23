Адыгея прошлого и настоящего

Экскурсионная 7-дневная программа на Байкал. Интересная программа и экскурсии на выбор. Длительные переезды. Проживание в гостинице и на турбазе. 5+

Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.

Семидневный активный тур - сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса на майские праздники, когда река наиболее полноводна.Сплав предполагает прохождение порогов 1,2,...

Приезжайте в Карелию на майские праздники. 3 дня, чтобы посмотреть Петрозаводск, его окрестности и самый знаменитый водопад Кивач, а также горный парк Рускеала и Рускеа...

В ходе экскурсионного тура вы посмотрите столицу Карелии, посетите знаменитый водопад Кивач и древний вулкан Гирвас. А сплав по реке шуя на рафтах добавит адреналина и ...

Трёхдневный экскурсионный тур в Карелию на майские праздничные дни - 7,8,9 мая.Питание - полупансион (завтраки и обеды). Доплат по туру не требуется.Тур предполагает дл...

Трёхдневный экскурсионный тур для всей семьи с насыщенной экскурсионной программой без лишних доплат с 2-х разовым питанием (завтраки и обеды).Тур начинается в Петрозав...

✈ Майские праздники по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы