Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Туры на квадроциклах по России : 0
Сортировать:
Прошедшие Туры на квадроциклах по России : 10
Ближайший заезд:
c 14 ноября по 15 ноября
2 дня 1 ночь
от 20000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 26000 ₽
К цепочке Каракольских озер 2022
К Каракольским озерам на квадрациклах. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью. По туру пред...
Ближайший заезд:
c 22 сентября по 24 сентября
3 дня 2 ночи
от 36000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 36000 ₽
Красота Сямозерья 2022
Трёхдневный активный тур на квадроциклах. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.В программе тура: посещение Дома полярника, знакомство с хаски, Матросы, Вохтоз...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 03 января
3 дня 2 ночи
от 41900 ₽
Ближайший заезд:
c 24 сентября по 26 сентября
3 дня 2 ночи
от 70400 ₽
Ближайший заезд:
c 29 августа по 02 сентября
5 дней 4 ночи
от 75100 ₽
Вода и тайга Байкала
Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина.
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 90000 ₽
Ближайший заезд:
c 29 августа по 05 сентября
8 дней 7 ночей
от 104000 ₽
По бескрайним просторам плато Укок 2022
Захватывающее путешествие на квадроциклах по югу Горного Алтая. Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-ското...
Ближайший заезд:
c 07 августа по 15 августа
9 дней 8 ночей
от 123000 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Туры на квадроциклах по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы