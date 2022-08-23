Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Захватывающее путешествие на квадроциклах по югу Горного Алтая. Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-ското...

Трёхдневный активный тур на квадроциклах. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.В программе тура: посещение Дома полярника, знакомство с хаски, Матросы, Вохтоз...

К Каракольским озерам на квадрациклах. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью. По туру пред...

✈ Туры на квадроциклах по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы