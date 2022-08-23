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Туры на квадроциклах
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Туры на квадроциклах по России : 0

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Прошедшие Туры на квадроциклах по России : 10

Кольский полуостров

Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Ближайший заезд:

c 14 ноября по 15 ноября

2 дня 1 ночь

от 20000 ₽

Байкал
(1)

Таежные тропы

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 26000 ₽

Алтай

К цепочке Каракольских озер 2022

К Каракольским озерам на квадрациклах. Во время пути необходимо преодолеть два перевала, форсировать несколько рек, передвигаться по серьезному бездорожью. По туру пред...

Ближайший заезд:

c 22 сентября по 24 сентября

3 дня 2 ночи

от 36000 ₽

Байкал
(1)

Дорогами контрабандистов

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 36000 ₽

Карелия

Красота Сямозерья 2022

Трёхдневный активный тур на квадроциклах. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.В программе тура: посещение Дома полярника, знакомство с хаски, Матросы, Вохтоз...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 03 января

3 дня 2 ночи

от 41900 ₽

Байкал

Нарин-Далай

Ближайший заезд:

c 24 сентября по 26 сентября

3 дня 2 ночи

от 70400 ₽

Байкал

Южный Байкал. Открытие.

Ближайший заезд:

c 29 августа по 02 сентября

5 дней 4 ночи

от 75100 ₽

Байкал

Вода и тайга Байкала

Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 90000 ₽

Байкал

Горными вершинами.

Ближайший заезд:

c 29 августа по 05 сентября

8 дней 7 ночей

от 104000 ₽

Алтай

По бескрайним просторам плато Укок 2022

Захватывающее путешествие на квадроциклах по югу Горного Алтая. Вы познакомитесь с традициями народов, проживающих на территории Алтая, окунетесь в мир кочевников-ското...

Ближайший заезд:

c 07 августа по 15 августа

9 дней 8 ночей

от 123000 ₽

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