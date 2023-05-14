Сплавы по рекам по России : 11
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Выходные в Карелии на рафтах
Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...
Ближайший заезд:
c 28 мая по 29 мая
2 дня 1 ночь
от 7200 ₽
Два дня на реке Шуя
Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...
Ближайший заезд:
c 01 мая по 02 мая
2 дня 1 ночь
от 11700 ₽
Трехдневный сплав по реке Шуя
Рафтинг в карелии. Трёхдневный сплав на рафтах по реке Шуя. Протяжённость сплава – 61 км. активного водного маршрута. Питание и ночёвки в полевых условиях. проживание в...
Ближайший заезд:
c 01 мая по 03 мая
3 дня 2 ночи
от 12200 ₽
Неделя на Шуе
Пятидневный активный тур - рафтинг по реке Шуя. Прохождение маршрута сплава не требует спец. подготовки.Протяженность маршрута 90 км.На водном маршруте - прохождение по...
Ближайший заезд:
c 02 мая по 06 мая
5 дней 4 ночи
от 12800 ₽
Выходные на реке Укса
Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...
Ближайший заезд:
c 30 апреля по 02 мая
3 дня 2 ночи
от 13500 ₽
Сплав по реке Тумча
Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.
Ближайший заезд:
c 06 мая по 12 мая
7 дней 6 ночей
от 14500 ₽
Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня
Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...
Ближайший заезд:
c 30 апреля по 03 мая
4 дня 3 ночи
от 16700 ₽
Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть
Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.
Ближайший заезд:
c 17 июля по 23 июля
7 дней 6 ночей
от 21400 ₽
Ближайший заезд:
c 17 июля по 23 июля
7 дней 6 ночей
от 23200 ₽
Северная красавица – река Пистайоки
Сплав на катамаранах в карелии. Река Писта - спортивный сплав и отличная рыбалка на озерах. Северо-карельская природа, чистый воздух,быстрая вода – активный отдых в Кар...
Ближайший заезд:
c 24 июля по 30 июля
7 дней 6 ночей
от 23700 ₽
Тайгапад: активный отдых в Карелии летом
Комбинированный тур в Карелию на 6 дней, основная программа - 5 дней. 0 день - день заезда, 6 день - день отъезда.В программе тура - знакомство с севером Карелии, посел...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 29900 ₽
Прошедшие Сплавы по рекам по России : 13
Сплав по реке Пистайоки
рафтинг в карелии 2016 – река Пистайоки (Писта). На всем протяжении маршрута плесы и озера чередуются с мощными порогами и быстротоками. Средства сплава катамараны, кая...
Ближайший заезд:
c 19 июня по 26 июня
8 дней 7 ночей
от 15500 ₽
Сплав по красавице Умбе
Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 15 сентября
6 дней 5 ночей
от 15500 ₽
Активный тур по реке Тумча
Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...
Ближайший заезд:
c 25 июня по 30 июня
6 дней 5 ночей
от 16500 ₽
Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа
Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 25 августа
6 дней 5 ночей
от 19000 ₽
Сплав Средняя Катунь 2022
Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...
Ближайший заезд:
c 11 сентября по 14 сентября
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022
Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 28 августа
7 дней 6 ночей
от 20400 ₽
Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...
Ближайший заезд:
c 28 августа по 03 сентября
7 дней 6 ночей
от 20500 ₽
Сплав по рекам Умба и Колвица
Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 11 сентября
9 дней 8 ночей
от 22000 ₽
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...
Ближайший заезд:
c 22 августа по 28 августа
7 дней 6 ночей
от 22100 ₽
Сплав Чуя 2022
Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».
Ближайший заезд:
c 17 августа по 21 августа
5 дней 4 ночи
от 27000 ₽
Сплав Чуя – Катунь 2022
Сплав начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», ...
Ближайший заезд:
c 17 августа по 24 августа
8 дней 7 ночей
от 32500 ₽
Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022
Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...
Ближайший заезд:
c 19 июня по 25 июня
7 дней 6 ночей
от 42000 ₽
Сплав Чуя – Башкаус – Чулышман 2022
Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкаусу и Чулышману. Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревн...
Ближайший заезд:
c 08 августа по 17 августа
10 дней 9 ночей
от 61500 ₽
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