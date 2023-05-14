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Сплавы по рекам по России : 11

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Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии на рафтах

Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...

Ближайший заезд:

c 28 мая по 29 мая

2 дня 1 ночь

от 7200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Два дня на реке Шуя

Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 02 мая

2 дня 1 ночь

от 11700 ₽

Карелия 2023 г.
(4)

Трехдневный сплав по реке Шуя

Рафтинг в карелии. Трёхдневный сплав на рафтах по реке Шуя. Протяжённость сплава – 61 км. активного водного маршрута. Питание и ночёвки в полевых условиях. проживание в...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 03 мая

3 дня 2 ночи

от 12200 ₽

Карелия 2023 г.

Неделя на Шуе

Пятидневный активный тур - рафтинг по реке Шуя. Прохождение маршрута сплава не требует спец. подготовки.Протяженность маршрута 90 км.На водном маршруте - прохождение по...

Ближайший заезд:

c 02 мая по 06 мая

5 дней 4 ночи

от 12800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Выходные на реке Укса

Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 02 мая

3 дня 2 ночи

от 13500 ₽

Карелия 2023 г.

Сплав по реке Тумча

Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.

Ближайший заезд:

c 06 мая по 12 мая

7 дней 6 ночей

от 14500 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня

Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 03 мая

4 дня 3 ночи

от 16700 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть

Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 21400 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Умба на катамаранах. Сплав с выходом в Белое море

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 23200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Северная красавица – река Пистайоки

Сплав на катамаранах в карелии. Река Писта - спортивный сплав и отличная рыбалка на озерах. Северо-карельская природа, чистый воздух,быстрая вода – активный отдых в Кар...

Ближайший заезд:

c 24 июля по 30 июля

7 дней 6 ночей

от 23700 ₽

Карелия 2023 г.

Тайгапад: активный отдых в Карелии летом

Комбинированный тур в Карелию на 6 дней, основная программа - 5 дней. 0 день - день заезда, 6 день - день отъезда.В программе тура - знакомство с севером Карелии, посел...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 29900 ₽

Прошедшие Сплавы по рекам по России : 13

Карелия
(1)

Сплав по реке Пистайоки

рафтинг в карелии 2016 – река Пистайоки (Писта). На всем протяжении маршрута плесы и озера чередуются с мощными порогами и быстротоками. Средства сплава катамараны, кая...

Ближайший заезд:

c 19 июня по 26 июня

8 дней 7 ночей

от 15500 ₽

Кольский полуостров

Сплав по красавице Умбе

Умба - одна из самых красивых рек Кольского полуострова, которая берет свое начало из озера Умбозеро находящееся между двумя горными массивами Хибины и Ловозерье

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 15 сентября

6 дней 5 ночей

от 15500 ₽

Кольский полуостров

Активный тур по реке Тумча

Прекрасный тур для любителей активного отдыха. Река Тумча лежит в окружении прекрасной северной природы и кристально чистая вода бежит по порогам, шивермам и манит нас ...

Ближайший заезд:

c 25 июня по 30 июня

6 дней 5 ночей

от 16500 ₽

Кольский полуостров

Сплав и рыбалка по рекам Индель - Варзуа

Сплав по Рекам Индель – Варзуга это отличный семейный и спокойный отдых на Севере, для любителей закинуть удочку. Лицензионная рыбалка на Семгу, хариуса, щуку станет об...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 25 августа

6 дней 5 ночей

от 19000 ₽

Алтай

Сплав Средняя Катунь 2022

Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут -сплав по Катуни проходим по ее среднему течению (пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельд...

Ближайший заезд:

c 11 сентября по 14 сентября

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Кольский полуостров

Сплав для экстремалов по реке Тумча 2022

Семидневный активный тур - сплав по реке Тумча и реке Тунтсайоки на Кольском п-ве. Сплав для хорошо подготовленных, опытных туристов-водников, предполагает прохождение ...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 28 августа

7 дней 6 ночей

от 20400 ₽

Кольский полуостров

Cплав по реке Кереть с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море - это отличная возможность получить неповторимое удовольствие от прохождения порогов на реке Кереть, увидеть красоту Белого ...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 03 сентября

7 дней 6 ночей

от 20500 ₽

Кольский полуостров

Сплав по рекам Умба и Колвица

Сплав по рекам УМБА и КОЛВИЦА - этот потрясающий маршрут проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 11 сентября

9 дней 8 ночей

от 22000 ₽

Кольский полуостров

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море 2022

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море - этот потрясающий маршрут, который проходит на Кольском полуострове с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой.Т...

Ближайший заезд:

c 22 августа по 28 августа

7 дней 6 ночей

от 22100 ₽

Алтай

Сплав Чуя 2022

Рафт, катамаран, баня на Алтае! Сплав по р.Чуя - 5 дней, где каждый год проходят соревнования «Чуя-ралли».

Ближайший заезд:

c 17 августа по 21 августа

5 дней 4 ночи

от 27000 ₽

Алтай

Сплав Чуя – Катунь 2022

Сплав начинается от с. Акташ (в переводе с алтайского – «Белый камень») до слияния с рекой Катунь. В этот участок входят пороги: «Буревестник», «Бегемот», «Слаломный», ...

Ближайший заезд:

c 17 августа по 24 августа

8 дней 7 ночей

от 32500 ₽

Кольский полуостров

Красненькая - Кутсайоки - Тумча - Экстремальный сплав для опытных! 2022

Самые экстремальные реки Кольского полуострова - Красненькая, Кутсайоки и Тумча, сплав только для опытных туристов-водников, которые проходили маршрут не менее 3 катего...

Ближайший заезд:

c 19 июня по 25 июня

7 дней 6 ночей

от 42000 ₽

Алтай

Сплав Чуя – Башкаус – Чулышман 2022

Это интересный и увлекательный водный маршрут на Алтае, он состоит из связки трех горных рек: Чуи, Башкаусу и Чулышману. Сплав по р. Чуя, где каждый год проходят соревн...

Ближайший заезд:

c 08 августа по 17 августа

10 дней 9 ночей

от 61500 ₽

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