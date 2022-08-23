Здравствуй, Алтай!

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Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...

Экскурсионный тур на 5 дней, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, гру...

Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...

Экскурсионный тур на 4 дня, который начинается и заканчивается в Петрозаводске.Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, групп...

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам.1 день - Петрозаводск,во второй половине дня - активные развлечения за доп. плату. 2 день - Кивач, Гирвас, Марциальные ...

Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...

Тур 4 дня (заезд по четвергам) с возможностью провести выходные в Карелии. Удобный заезд для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Кижи - за доп. плату.

Трехдневный тур с посещением двух главных туристких центров - Петрозаводска и Сортавалы, Онеги и Ладоги, достопримечательностей Прионежья и Приладожья. Тур начинается в...

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