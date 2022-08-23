Осенние туры по России : 2
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Здравствуй, Алтай!
Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 52900 ₽
Осенние контрасты Камчатки
Активный тур на Камчатку в сентябре на 10 дней. 3 дня сплава, морская прогулка, восхождение на вулканы, треккинг. Проживание в палатках, домиках, гостиницах.
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 10 сентября
10 дней 9 ночей
от 89000 ₽
Прошедшие Осенние туры по России : 10
Гран-тур Вся Карелия осень
3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 02 декабря
3 дня 2 ночи
от 15750 ₽
Карельский экспресс-3 осень
Трехдневный тур с посещением двух главных туристких центров - Петрозаводска и Сортавалы, Онеги и Ладоги, достопримечательностей Прионежья и Приладожья. Тур начинается в...
Ближайший заезд:
c 26 ноября по 28 ноября
3 дня 2 ночи
от 17950 ₽
Выходные в Карелии осень
Тур 4 дня (заезд по четвергам) с возможностью провести выходные в Карелии. Удобный заезд для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Кижи - за доп. плату.
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 20400 ₽
Осень по-карельски в Верховье: всё включено
Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Краски севера осень
Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам.1 день - Петрозаводск,во второй половине дня - активные развлечения за доп. плату. 2 день - Кивач, Гирвас, Марциальные ...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Осень в Верховье: все включено
Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
В Карелию на 4 дня осень
Экскурсионный тур на 4 дня, который начинается и заканчивается в Петрозаводске.Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, групп...
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
Дивная Карелия осень
Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 29750 ₽
В Карелию на 5 дней осень
Экскурсионный тур на 5 дней, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, гру...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 04 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Легенды Карелии осень
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 29 ноября
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
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