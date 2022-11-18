Обзорные туры по России : 12
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Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Легенды Карелии зима
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 20 декабря
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
Здравствуй, Алтай!
Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 52900 ₽
Зимний пакет Мега
Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.
Ближайший заезд:
c 13 февраля по 17 февраля
5 дней 4 ночи
от 71000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽
Два Острова
Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 07 июля
7 дней 6 ночей
от 142700 ₽
Великолепие северного сияния
10-ти дневный активный тур с возможностью неоднократно любоваться северными сияниями, которые регулярно бывают в этом районе в сентябре и октябре.
Ближайший заезд:
c 02 сентября по 11 сентября
10 дней 9 ночей
от 152000 ₽
Сахалин-Монерон. Таинственные острова
Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 04 июня
9 дней 8 ночей
от 195800 ₽
Прошедшие Обзорные туры по России : 9
Территория Плато Путорана 2022
15-ти дневный поход в край горных вершин и водопадов для опытных путешественников.
Ближайший заезд:
c 11 августа по 25 августа
15 дней 14 ночей
от 66000 ₽
Верхний мир Плато Путорана 2022
Авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.
Ближайший заезд:
c 01 августа по 17 августа
17 дней 16 ночей
от 73000 ₽
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 06 сентября
6 дней 5 ночей
от 79000 ₽
Под полярным небом плато Путорана 2022
Возможность побывать в мире без следов присутствия человека! Только мы и первозданная природа. Сотни водопадов. Ущелья, в которых едва видно дно. Радуги на полнеба. Сур...
Ближайший заезд:
c 29 августа по 09 сентября
12 дней 11 ночей
от 84300 ₽
Ближайший заезд:
c 15 июля по 22 июля
8 дней 7 ночей
от 85000 ₽
Палаточный лагерь озеро Лама 2022
В этом туре Вы попробуете северную кухню, увидите множество Водопадов. Перевернутые горы и каньоны. Запечатлим Северное сияние. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся...
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 07 сентября
7 дней 6 ночей
от 109900 ₽
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 08 января
8 дней 7 ночей
от 110000 ₽
Водопады Плато Путорана 2022
Переход на катере по Курейскому водохранилищу Посещение. Выходы к водопадам: «Два Брата», «Чашки», «Гагарья-1», «Домашний», «Аметистовый-1», «Аметистовый-2», «Лазурный»...
Ближайший заезд:
c 06 сентября по 13 сентября
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
Тур на Плато Путорана
Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.
Ближайший заезд:
c 13 сентября по 20 сентября
8 дней 7 ночей
от 155000 ₽
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