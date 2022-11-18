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Обзорные туры по России : 12

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Дагестан 2023 г.

Дагестан - страна гор

Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...

Ближайший заезд:

c 24 февраля по 26 февраля

3 дня 2 ночи

от 17400 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Краски севера зима

Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Дагестан 2022 г.

Тайны древнего Дербента

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 25500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Легенды Карелии зима

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 20 декабря

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

Алтай 2022 г.

Здравствуй, Алтай!

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 52900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽

Сахалин 2023 г.

Два Острова

Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 07 июля

7 дней 6 ночей

от 142700 ₽

Плато Путорана 2023 г.

Великолепие северного сияния

10-ти дневный активный тур с возможностью неоднократно любоваться северными сияниями, которые регулярно бывают в этом районе в сентябре и октябре.

Ближайший заезд:

c 02 сентября по 11 сентября

10 дней 9 ночей

от 152000 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 04 июня

9 дней 8 ночей

от 195800 ₽

Прошедшие Обзорные туры по России : 9

Плато Путорана

Территория Плато Путорана 2022

15-ти дневный поход в край горных вершин и водопадов для опытных путешественников.

Ближайший заезд:

c 11 августа по 25 августа

15 дней 14 ночей

от 66000 ₽

Плато Путорана

Верхний мир Плато Путорана 2022

Авторский маршрут, длящийся 17 дней, 8 из которых мы проведем не просто в предгориях, а на самом плато Путорана. Большая часть пути пройдет по краю гигантских каньонов.

Ближайший заезд:

c 01 августа по 17 августа

17 дней 16 ночей

от 73000 ₽

Плато Путорана

Первое знакомство с плато Путорана

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 06 сентября

6 дней 5 ночей

от 79000 ₽

Плато Путорана

Под полярным небом плато Путорана 2022

Возможность побывать в мире без следов присутствия человека! Только мы и первозданная природа. Сотни водопадов. Ущелья, в которых едва видно дно. Радуги на полнеба. Сур...

Ближайший заезд:

c 29 августа по 09 сентября

12 дней 11 ночей

от 84300 ₽

Плато Путорана

Голубыми дорогами Плато Путорана

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Ближайший заезд:

c 15 июля по 22 июля

8 дней 7 ночей

от 85000 ₽

Плато Путорана

Палаточный лагерь озеро Лама 2022

В этом туре Вы попробуете северную кухню, увидите множество Водопадов. Перевернутые горы и каньоны. Запечатлим Северное сияние. Порыбачим и поедим свежую уху. Попаримся...

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 07 сентября

7 дней 6 ночей

от 109900 ₽

Плато Путорана

Эконом тур на турбазу Бунисяк 2022

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 08 января

8 дней 7 ночей

от 110000 ₽

Плато Путорана

Водопады Плато Путорана 2022

Переход на катере по Курейскому водохранилищу Посещение. Выходы к водопадам: «Два Брата», «Чашки», «Гагарья-1», «Домашний», «Аметистовый-1», «Аметистовый-2», «Лазурный»...

Ближайший заезд:

c 06 сентября по 13 сентября

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Плато Путорана

Тур на Плато Путорана

Плато Путорана – это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.

Ближайший заезд:

c 13 сентября по 20 сентября

8 дней 7 ночей

от 155000 ₽

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