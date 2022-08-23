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Прошедшие Ноябрьские праздники по России : 8

Карелия

Гран-тур Вся Карелия осень

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 02 декабря

3 дня 2 ночи

от 15750 ₽

Карелия

На ноябрьские праздники в Карелию 2022

Экскурсионный тур на 3 дня на ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. 1 день: Петроза...

Ближайший заезд:

c 04 ноября по 06 ноября

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Карелия

Осень по-карельски в Верховье: всё включено

Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия

Ноябрьские праздники в Карелии

Ноябрьские праздники - 4 дня и главные достопримечательности Карелии. Экскурсионный тур. Начало тура в Петрозаводске, окончание в Сортавала. Места: водопад Кивач, Петро...

Ближайший заезд:

c 03 ноября по 06 ноября

4 дня 3 ночи

от 22400 ₽

Карелия

Краски севера осень

Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам.1 день - Петрозаводск,во второй половине дня - активные развлечения за доп. плату. 2 день - Кивач, Гирвас, Марциальные ...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Карелия

Осень в Верховье: все включено

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия

Дивная Карелия осень

Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 29750 ₽

Карелия

Легенды Карелии осень

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 29 ноября

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

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