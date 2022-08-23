Ноябрьские праздники по России : 0
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Гран-тур Вся Карелия осень
3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 02 декабря
3 дня 2 ночи
от 15750 ₽
На ноябрьские праздники в Карелию 2022
Экскурсионный тур на 3 дня на ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. 1 день: Петроза...
Ближайший заезд:
c 04 ноября по 06 ноября
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Осень по-карельски в Верховье: всё включено
Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники - 4 дня и главные достопримечательности Карелии. Экскурсионный тур. Начало тура в Петрозаводске, окончание в Сортавала. Места: водопад Кивач, Петро...
Ближайший заезд:
c 03 ноября по 06 ноября
4 дня 3 ночи
от 22400 ₽
Краски севера осень
Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам.1 день - Петрозаводск,во второй половине дня - активные развлечения за доп. плату. 2 день - Кивач, Гирвас, Марциальные ...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Осень в Верховье: все включено
Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Дивная Карелия осень
Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 29750 ₽
Легенды Карелии осень
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 29 ноября
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
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