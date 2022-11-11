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Новогодние туры по России : 48

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Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"

4-дневная программа на Новый год и Рождество для ценителей тихого отдыха. Проживание на загородной базе на берегу Онего. Доп. активности на выбор.

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 10500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(3)

Новогодний колорит - 3 дня

Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 17900 ₽

Карелия 2023 г.

Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи

Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 20900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодний пир у викингов

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодние хиты Карелии 3 дня

Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Колоритный Новый год в самой веселой деревне

Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 22550 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодний колорит - 4 дня

Новогодняя программа в Карелии. Подходит для семейного отдыха. Без длительных переездов. Программа предполагает дополнительные экскурсии на выбор: Рускеала или о. Кижи...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 23300 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Карелия 2023 г.

Новогодние каникулы в Карелии

Новогоднее путешествие в Карелию с интересной интерактивной программой. Экскурсионный тур на 4 дня со 2.01 по 6.01 рассчитанный на семьи с детьми от 6 лет с размещением...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сказка зимнего леса

Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 24900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодние хиты Карелии 4 дня

Новогодний экскурсионный тур с национальным колоритом в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор. Тур подойдёт семьям даже с маленькими детьми. В программе: П...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 25850 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Новый год в Манжероке

Новогодний тур на Алтай - 4 дня. Расслабленный отдых и Все включено: комфортное размещение на базе отдыха Манжерок, развлекательная программа, новогодний банкет, увлека...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 26300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год на базе отдыха Марциальные ключи

Новогодний эко-тур 4 дня с проживанием в туркомплексе на на берегу озера. Без лишних доплат, кроме доп. питания, бани и проката зимнего инвентаря. Тур подходит семьям с...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 26400 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сияние Севера

Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 28000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

А в Новый год в Карелии, как в сказке!

Семейный новогодний тур в Карелию на 4 дня с заездом 31.12, который рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. Тур предполагает 2 длительных переезда - в горный парк Рускеал...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Весёлый Новый Год в Карелии

Веселый праздник для детей и взрослых! Новогодний экскурсионный тур на 4 дня в Карелию с 31.12. Дети 6+. Размещение в отеле 4* - Питер Инн или Карелия СПА. Банкет (за д...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 29500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодний обоз к карельскому Деду Морозу

Новогодняя семейная программа на 4 дня в Карелию. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 32450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Сказочный Новый год в Карелии 4 дня

Экскурсионный праздничный тур с возможностью выбора банкета в лучших ресторанах Петрозаводска. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Тур подходит семьям с детьми от 1...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 33700 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодняя сказка в Рускеала

Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 34950 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Ольхона

Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 35000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год на загородной базе «Суйсарь»

4 новогодних дня на природе с яркой и незабываемой программой! Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали о...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 35300 ₽

Прошедшие Новогодние туры по России : 8

Байкал

Новый год в Листвянке

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Адыгея

Новый Год в горной Адыгее

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 31300 ₽

Алтай

Новый год на Горном Алтае, 5 дней

Новый год на Горном Алтае, 5 дней

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 34500 ₽

Алтай

Новый год на Горном Алтае, 7 дней

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 05 января

7 дней 6 ночей

от 39900 ₽

Байкал

Новый год по-Байкальски

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 05 января

6 дней 5 ночей

от 57100 ₽

Байкал

Красочный Новый год на Байкале

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 68000 ₽

Байкал

Новогодние праздники на Байкале

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 68700 ₽

Камчатка

Новогодний бэккантри лагерь

Ближайший заезд:

c 06 января по 13 января

8 дней 7 ночей

от 79000 ₽

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