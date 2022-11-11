Новогодние туры по России : 48
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Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"
4-дневная программа на Новый год и Рождество для ценителей тихого отдыха. Проживание на загородной базе на берегу Онего. Доп. активности на выбор.
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 10500 ₽
Новогодний колорит - 3 дня
Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 20900 ₽
Новогодний пир у викингов
Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21450 ₽
Новогодние хиты Карелии 3 дня
Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21600 ₽
Колоритный Новый год в самой веселой деревне
Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 22550 ₽
Новогодний колорит - 4 дня
Новогодняя программа в Карелии. Подходит для семейного отдыха. Без длительных переездов. Программа предполагает дополнительные экскурсии на выбор: Рускеала или о. Кижи...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 23300 ₽
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Новогодние каникулы в Карелии
Новогоднее путешествие в Карелию с интересной интерактивной программой. Экскурсионный тур на 4 дня со 2.01 по 6.01 рассчитанный на семьи с детьми от 6 лет с размещением...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Сказка зимнего леса
Трехдневная программа на одной из самых высоких точек Кольского полуострова. Экскурсия в Кировск - это знаменитая на весь мир Снежная деревня, Таинственный лес, а также...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 24900 ₽
Новогодние хиты Карелии 4 дня
Новогодний экскурсионный тур с национальным колоритом в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор. Тур подойдёт семьям даже с маленькими детьми. В программе: П...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 25850 ₽
Новый год в Манжероке
Новогодний тур на Алтай - 4 дня. Расслабленный отдых и Все включено: комфортное размещение на базе отдыха Манжерок, развлекательная программа, новогодний банкет, увлека...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 26300 ₽
Новый год на базе отдыха Марциальные ключи
Новогодний эко-тур 4 дня с проживанием в туркомплексе на на берегу озера. Без лишних доплат, кроме доп. питания, бани и проката зимнего инвентаря. Тур подходит семьям с...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 26400 ₽
Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
А в Новый год в Карелии, как в сказке!
Семейный новогодний тур в Карелию на 4 дня с заездом 31.12, который рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. Тур предполагает 2 длительных переезда - в горный парк Рускеал...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
Весёлый Новый Год в Карелии
Веселый праздник для детей и взрослых! Новогодний экскурсионный тур на 4 дня в Карелию с 31.12. Дети 6+. Размещение в отеле 4* - Питер Инн или Карелия СПА. Банкет (за д...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 29500 ₽
Новогодний обоз к карельскому Деду Морозу
Новогодняя семейная программа на 4 дня в Карелию. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 32450 ₽
Сказочный Новый год в Карелии 4 дня
Экскурсионный праздничный тур с возможностью выбора банкета в лучших ресторанах Петрозаводска. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Тур подходит семьям с детьми от 1...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 33700 ₽
Новогодняя сказка в Рускеала
Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 34950 ₽
Новый год: Зимняя сказка Ольхона
Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 35000 ₽
Новый год на загородной базе «Суйсарь»
4 новогодних дня на природе с яркой и незабываемой программой! Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали о...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 35300 ₽
Прошедшие Новогодние туры по России : 8
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 31300 ₽
Новый год на Горном Алтае, 5 дней
Новый год на Горном Алтае, 5 дней
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 03 января
5 дней 4 ночи
от 34500 ₽
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 05 января
7 дней 6 ночей
от 39900 ₽
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 05 января
6 дней 5 ночей
от 57100 ₽
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 68000 ₽
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 68700 ₽
Ближайший заезд:
c 06 января по 13 января
8 дней 7 ночей
от 79000 ₽
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