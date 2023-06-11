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Летние туры по России : 22

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Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Камчатка 2023 г.

Треккинг в Налычевскую долину

Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...

Ближайший заезд:

c 09 июля по 21 июля

13 дней 12 ночей

от 49000 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Камчатка 2023 г.

Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо

14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.

Ближайший заезд:

c 03 июля по 16 июля

14 дней 13 ночей

от 71000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽

Камчатка 2023 г.

Камчатка лайт

Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...

Ближайший заезд:

c 15 июля по 23 июля

9 дней 8 ночей

от 99000 ₽

Камчатка 2023 г.

В сердце Камчатки

Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.

Ближайший заезд:

c 18 июля по 29 июля

12 дней 11 ночей

от 110000 ₽

Камчатка 2023 г.

Контрасты Камчатки

Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...

Ближайший заезд:

c 03 июля по 14 июля

12 дней 11 ночей

от 115000 ₽

Камчатка 2023 г.

Топ 5 мест с комфортом

Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...

Ближайший заезд:

c 02 июля по 08 июля

7 дней 6 ночей

от 120000 ₽

Камчатка 2023 г.

Земля огнедышащих гор

Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...

Ближайший заезд:

c 03 июля по 15 июля

13 дней 12 ночей

от 129000 ₽

Камчатка 2023 г.

На Камчатку - Легко!

Недельный тур на Камчатку. Насыщенная программа. Проживание в спа-отеле Лагуна в курортном районе Паратунка. Один рассвет вы встретите в глэмпинге на Халактырском пляже...

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c 03 июля по 10 июля

8 дней 7 ночей

от 130000 ₽

Сахалин 2023 г.

Два Острова

Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

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c 01 июля по 07 июля

7 дней 6 ночей

от 142700 ₽

Плато Путорана 2023 г.

В гостях у белого Шамана

10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 10 июля

10 дней 9 ночей

от 152000 ₽

Камчатка 2023 г.

Вулканы Камчатки

Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...

Ближайший заезд:

c 01 августа по 11 августа

11 дней 10 ночей

от 170000 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин-Монерон. Таинственные острова

Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 04 июня

9 дней 8 ночей

от 195800 ₽

Камчатка 2023 г.

Горячий край

Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...

Ближайший заезд:

c 11 июля по 23 июля

13 дней 12 ночей

от 205000 ₽

Прошедшие Летние туры по России : 103

Карелия

По земле Калевалы 2022

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 0 ₽

Карелия

7 чудес Карелии на Ретропоезде лето

Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 16 октября

2 дня 1 ночь

от 8350 ₽

Карелия

Карельская палитра 2022

Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 16 сентября

5 дней 4 ночи

от 10250 ₽

Карелия

Карельский экспресс-3 лето 2022

Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 17 октября

3 дня 2 ночи

от 12950 ₽

Алтай

Сплав Аргут

Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...

Ближайший заезд:

c 15 июня по 24 июня

10 дней 9 ночей

от 15000 ₽

Адыгея

Тхачи и Ачешбоки - спрятанные Боги Адыгеи

Ближайший заезд:

c 17 октября по 24 октября

8 дней 7 ночей

от 16300 ₽

Алтай

Поход к подножию Белухи

Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 13 сентября

10 дней 9 ночей

от 16500 ₽

Алтай

Шавлинские озера

Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 13 сентября

10 дней 9 ночей

от 16500 ₽

Алтай

Купол трех озер 3556 м

Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 11 сентября

7 дней 6 ночей

от 16500 ₽

Карелия

Краски севера - выходные лето 2022

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам и в горный парк Рускеала.Ту...

Ближайший заезд:

c 16 сентября по 18 сентября

3 дня 2 ночи

от 17250 ₽

Карелия
(6)

Краски севера - будни лето 2022

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам.Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 07 сентября по 09 сентября

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Алтай
(1)

Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»

«Емурлинский водопад» — это идеально подходящий для начинающих путешественников конный поход по Алтаю.

Ближайший заезд:

c 05 октября по 10 октября

6 дней 5 ночей

от 18500 ₽

Карелия

Дивные места Карелии, 3 дня 2022

Трёхдневный тур с посещением основных достопримечательностей Карелии: столица республики - г. Петрозаводск, музей заповедник Кижи - жемчужина деревянного зодчества Каре...

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 03 сентября

3 дня 2 ночи

от 19900 ₽

Карелия
(1)

Сокровища Карельской земли 2022

Трёхдневный экскурсионный тур на лето с удобными датами заезда по субботам, что позволит провести выходные дни в Карелии.Тур выгодно отличается размещением в различных ...

Ближайший заезд:

c 27 августа по 29 августа

3 дня 2 ночи

от 20500 ₽

Алтай

Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык

Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 13 сентября

9 дней 8 ночей

от 21000 ₽

Карелия

Карельский экспресс-4 лето 2022

Четырёхдневный экскурсионный тур, который начинается в Петрозаводске и заканчивается в Сортавале.В 3-й и 4-й день тура - экскурсионная программа по желанию (за доп. пла...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 18 октября

4 дня 3 ночи

от 21250 ₽

Адыгея

Три вершины Адыгеи

Ближайший заезд:

c 03 октября по 10 октября

8 дней 7 ночей

от 21900 ₽

Карелия

Долгожданный отпуск в Карелии лето 2022

Пятидневный комбинированный тур, который сочетает познавательный - экскурсионный отдых и проведение свободного времени по усмотрению на загародной базе отдыха на берегу...

Ближайший заезд:

c 14 октября по 18 октября

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия

Гуляй, Москва, в Карелии! лето 2022

Пятидневный тур, который сочетает отдых за городом на природе и экскурсии. Первые 3 дня - на базе отдыха, последние 2 дня - на экскурсиях.На базе отдыха предлагаются за...

Ближайший заезд:

c 12 октября по 16 октября

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Алтай

В страну высокогорных озер

Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь

Ближайший заезд:

c 25 июля по 06 августа

13 дней 12 ночей

от 22000 ₽

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