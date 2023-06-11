Летние туры по России : 22
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Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг в Налычевскую долину
Пеший поход с рюкзаками по природному парку Налычево. 13 дней, проживание - палатки, домики, гостиница. Вас ждет преодоление перевалов, восхождения на вулканы, горячие ...
Ближайший заезд:
c 09 июля по 21 июля
13 дней 12 ночей
от 49000 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Вокруг Толбачиков + сплав в Эссо
14-ти дневный пеший тур по Камчатке с рюкзаками. Один из самых интересных походов. Восхождения на вулканы, Толбачинский дол, горячие источники, сплав.
Ближайший заезд:
c 03 июля по 16 июля
14 дней 13 ночей
от 71000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽
Камчатка лайт
Летний активный тур по главным красотам Камчатки. 9 дней без палаток и рюкзаков! Сплав, морская прогулка, восхождения к вулканам, этническая экскурсия и Малая долина ге...
Ближайший заезд:
c 15 июля по 23 июля
9 дней 8 ночей
от 99000 ₽
В сердце Камчатки
Активный экскурсионный тур в самое сердце Камчатки. Насыщенная 12-дневная программа с проживанием на базе отдыха; в гостинице и палатках. Треккинги к вулканам и сплав.
Ближайший заезд:
c 18 июля по 29 июля
12 дней 11 ночей
от 110000 ₽
Контрасты Камчатки
Активный летний тур на Камчатку на 12 дней. Тур без рюкзаков. 3 дня сплава, восхождения на вулканы, треккинги, морская прогулка, экскурсии. Проживание в гостиницах, дом...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 14 июля
12 дней 11 ночей
от 115000 ₽
Топ 5 мест с комфортом
Тур по Камчатке без палаток по наиболее интересным и посещаемым достопримечательностям, которые, по нашему мнению, входят в топ 5 мест Камчатки. Это рыбалка, восхождени...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 08 июля
7 дней 6 ночей
от 120000 ₽
Земля огнедышащих гор
Активный тур к самым интересным и и доступным для посещения вулканам Камчатки: Мутновский, Плоский Толбачик, Горелый, Авачинский. 13 дней. Тур без рюкзаков с проживание...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 15 июля
13 дней 12 ночей
от 129000 ₽
На Камчатку - Легко!
Недельный тур на Камчатку. Насыщенная программа. Проживание в спа-отеле Лагуна в курортном районе Паратунка. Один рассвет вы встретите в глэмпинге на Халактырском пляже...
Ближайший заезд:
c 03 июля по 10 июля
8 дней 7 ночей
от 130000 ₽
Два Острова
Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 07 июля
7 дней 6 ночей
от 142700 ₽
В гостях у белого Шамана
10-дневный тур на Плато Путорана. Путорана это перевернутые горы, необычный вид, красота гор, рек, водопаов и озер. Проживание на турбазе и в гостинице в Норильске. Нач...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 10 июля
10 дней 9 ночей
от 152000 ₽
Вулканы Камчатки
Тур без рюкзаков с восхождением на вулканы Плоский Толбачик, конусы Северного прорыва, Мутновский, Горелый. Возрастное ограничение 14+. Проживание в глэмпингах и гостин...
Ближайший заезд:
c 01 августа по 11 августа
11 дней 10 ночей
от 170000 ₽
Сахалин-Монерон. Таинственные острова
Большой тур по Сахалину и острову Монерон. 9 активных дней и посещение основных достопримечательностей - лагуна Буссе, джип-тур на Мыс Птичий и Мыс Великан, морская экс...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 04 июня
9 дней 8 ночей
от 195800 ₽
Горячий край
Насыщенный и активный тур с акцентом на вулканической и лесной природе. В маршруте восхождения на два действующих вулкана, катания по нерестовой реке и морская прогулка...
Ближайший заезд:
c 11 июля по 23 июля
13 дней 12 ночей
от 205000 ₽
Прошедшие Летние туры по России : 103
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 07 января
7 дней 6 ночей
от 0 ₽
7 чудес Карелии на Ретропоезде лето
Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 16 октября
2 дня 1 ночь
от 8350 ₽
Карельская палитра 2022
Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 16 сентября
5 дней 4 ночи
от 10250 ₽
Карельский экспресс-3 лето 2022
Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 17 октября
3 дня 2 ночи
от 12950 ₽
Сплав Аргут
Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...
Ближайший заезд:
c 15 июня по 24 июня
10 дней 9 ночей
от 15000 ₽
Ближайший заезд:
c 17 октября по 24 октября
8 дней 7 ночей
от 16300 ₽
Поход к подножию Белухи
Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 13 сентября
10 дней 9 ночей
от 16500 ₽
Шавлинские озера
Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 13 сентября
10 дней 9 ночей
от 16500 ₽
Купол трех озер 3556 м
Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 11 сентября
7 дней 6 ночей
от 16500 ₽
Краски севера - выходные лето 2022
Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам и в горный парк Рускеала.Ту...
Ближайший заезд:
c 16 сентября по 18 сентября
3 дня 2 ночи
от 17250 ₽
Краски севера - будни лето 2022
Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам.Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 07 сентября по 09 сентября
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»
«Емурлинский водопад» — это идеально подходящий для начинающих путешественников конный поход по Алтаю.
Ближайший заезд:
c 05 октября по 10 октября
6 дней 5 ночей
от 18500 ₽
Дивные места Карелии, 3 дня 2022
Трёхдневный тур с посещением основных достопримечательностей Карелии: столица республики - г. Петрозаводск, музей заповедник Кижи - жемчужина деревянного зодчества Каре...
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 03 сентября
3 дня 2 ночи
от 19900 ₽
Сокровища Карельской земли 2022
Трёхдневный экскурсионный тур на лето с удобными датами заезда по субботам, что позволит провести выходные дни в Карелии.Тур выгодно отличается размещением в различных ...
Ближайший заезд:
c 27 августа по 29 августа
3 дня 2 ночи
от 20500 ₽
Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык
Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 13 сентября
9 дней 8 ночей
от 21000 ₽
Карельский экспресс-4 лето 2022
Четырёхдневный экскурсионный тур, который начинается в Петрозаводске и заканчивается в Сортавале.В 3-й и 4-й день тура - экскурсионная программа по желанию (за доп. пла...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 18 октября
4 дня 3 ночи
от 21250 ₽
Ближайший заезд:
c 03 октября по 10 октября
8 дней 7 ночей
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии лето 2022
Пятидневный комбинированный тур, который сочетает познавательный - экскурсионный отдых и проведение свободного времени по усмотрению на загародной базе отдыха на берегу...
Ближайший заезд:
c 14 октября по 18 октября
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! лето 2022
Пятидневный тур, который сочетает отдых за городом на природе и экскурсии. Первые 3 дня - на базе отдыха, последние 2 дня - на экскурсиях.На базе отдыха предлагаются за...
Ближайший заезд:
c 12 октября по 16 октября
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
В страну высокогорных озер
Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь
Ближайший заезд:
c 25 июля по 06 августа
13 дней 12 ночей
от 22000 ₽
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