Конный тур по Алтаю «Каракольские озера — кольцевой» 2022

Конный тур к Айгулакскому хребету. Не требует специальной подготовки и подходит для детей.

Конный тур по Алтаю «Каракольские озера» знаменателен тем, что участники смогут увидеть больше красот этого чудесного горного края и оценить разнообразие пейзажей за ве...

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