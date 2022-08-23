Июньские праздники по России : 1
Сортировать:
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Прошедшие Июньские праздники по России : 2
В краю тысячи озёр 2022
Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 9850 ₽
Дивные места Карелии на июньские праздники 2022
Приглашаем провести День России в Карелии! 3 дня с пятницы по воскресенье, насыщенная программа по дивным местам.
Ближайший заезд:
c 10 июня по 12 июня
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Июньские праздники по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы