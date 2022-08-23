Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Приглашаем провести День России в Карелии! 3 дня с пятницы по воскресенье, насыщенная программа по дивным местам.

Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...

✈ Июньские праздники по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы