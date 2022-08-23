Горнолыжные туры по России : 6
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Горнолыжный «AuroraSki»
5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 36000 ₽
Горнолыжный тур на Эльбрус
Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 25 декабря
7 дней 6 ночей
от 43800 ₽
Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш
8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 23 декабря
8 дней 7 ночей
от 44300 ₽
Горнолыжный тур на Домбай
Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.
Ближайший заезд:
c 21 декабря по 27 декабря
7 дней 6 ночей
от 45500 ₽
Зимняя Камчатка
В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...
Ближайший заезд:
c 02 января по 09 января
8 дней 7 ночей
от 118000 ₽
Сахалин. Островная зима
Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...
Ближайший заезд:
c 19 февраля по 26 февраля
8 дней 7 ночей
от 119000 ₽
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