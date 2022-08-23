Горнолыжные туры по России : 6

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В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...

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8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...

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