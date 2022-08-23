Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Туры по России
Все
Все
Горнолыжные туры
Сбросить все

Горнолыжные туры по России : 6

Сортировать:

Дешевле
Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Горнолыжный «AuroraSki»

5 дней горнолыжного отдыха на курорте «BIGWOOD» Хибины (г. Кировск). Катание, работа с инструктором, экскурсии и охота за северным сиянием. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 36000 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Эльбрус

Лучшие трассы, красоты и развлечения Приэльбрусья в 7-ми дневном туре. Катание и экскурсии. Базовый уровень сложности. Проживание в отеле. Тур начинается и заканчиваетс...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 25 декабря

7 дней 6 ночей

от 43800 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш

8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 23 декабря

8 дней 7 ночей

от 44300 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Горнолыжный тур на Домбай

Горнолыжный тур на Домбай на 7 дней. Катание на Домбае и Архызе (1 день). Экскурсии и активности. Проживание в отеле.

Ближайший заезд:

c 21 декабря по 27 декабря

7 дней 6 ночей

от 45500 ₽

Камчатка 2023 г.

Зимняя Камчатка

В программе тура есть всё самое яркое и интересное из возможного в зимнее время: купание в горячих термальных источниках, общение с аборигенами, катание на собачьих упр...

Ближайший заезд:

c 02 января по 09 января

8 дней 7 ночей

от 118000 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Горнолыжные туры по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы