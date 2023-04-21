Экскурсионные туры по России : 76
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Дагестан - страна гор
Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...
Ближайший заезд:
c 24 февраля по 26 февраля
3 дня 2 ночи
от 17400 ₽
Приэльбрусье: все и сразу!
Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 23 декабря по 25 декабря
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Тайны древнего Дербента
Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 25500 ₽
Отдых в Манжероке
Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 23 декабря
6 дней 5 ночей
от 25600 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
Сияние Севера
Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 28000 ₽
Сказочное Приэльбрусье
Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...
Ближайший заезд:
c 08 мая по 13 мая
6 дней 5 ночей
от 28000 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
Застывшие волны Байкала
Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...
Ближайший заезд:
c 07 февраля по 10 февраля
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Кавказская мозаика
Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...
Ближайший заезд:
c 19 декабря по 23 декабря
5 дней 4 ночи
от 29300 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Алтайская неделя
Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 34300 ₽
Арктические каникулы
Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 34900 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры по России : 54
Гран-тур Вся Карелия осень
3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 02 декабря
3 дня 2 ночи
от 15750 ₽
Ближайший заезд:
c 11 июня по 14 июня
4 дня 3 ночи
от 19000 ₽
Ближайший заезд:
c 24 июня по 27 июня
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Встреча с Байкалом 2022
Маршрут выходного дня с посещением основных визитных карточек Байкала. 3 дня. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. Возможно продолжение отдыха.
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 11 сентября
3 дня 2 ночи
от 20800 ₽
Экскурсионный тур в горы Адыгеи
Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...
Ближайший заезд:
c 31 августа по 06 сентября
7 дней 6 ночей
от 21200 ₽
Ближайший заезд:
c 21 августа по 23 августа
3 дня 2 ночи
от 23200 ₽
Приэльбрусье для всех
Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья цел...
Ближайший заезд:
c 03 ноября по 08 ноября
6 дней 5 ночей
от 23800 ₽
Ближайший заезд:
c 07 сентября по 11 сентября
5 дней 4 ночи
от 24000 ₽
Место силы - Ольхон 2022
Короткий тур с посещением острова Ольхон. Остров является географическим, историческим и сакральным центром Байкала, место, считающееся обязательным для посещения.
Ближайший заезд:
c 20 сентября по 24 сентября
5 дней 4 ночи
от 24100 ₽
Осень в Верховье: все включено
Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
По Чуйскому тракту, экскурсионный тур
«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 24 августа
5 дней 4 ночи
от 25000 ₽
"Верхом по Адыгее"
Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре
Ближайший заезд:
c 31 августа по 05 сентября
6 дней 5 ночей
от 25800 ₽
Ближайший заезд:
c 16 сентября по 19 сентября
4 дня 3 ночи
от 27000 ₽
Ближайший заезд:
c 21 декабря по 26 декабря
6 дней 5 ночей
от 29500 ₽
Дивная Карелия осень
Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 29750 ₽
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 12 сентября
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 27 августа по 29 августа
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 12 сентября
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Ближайший заезд:
c 17 сентября по 19 сентября
3 дня 2 ночи
от 30000 ₽
Байкал кристальный 2022
Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения. Красивые фото...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 27 августа
8 дней 7 ночей
от 30100 ₽
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