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Экскурсионные туры по России : 76

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Дагестан 2023 г.

Дагестан - страна гор

Экспресс-тур в Дагестан на 3 дня из Пятигорска. Экскурсии, горы, природа. Главная изюминка тура: Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культуро...

Ближайший заезд:

c 24 февраля по 26 февраля

3 дня 2 ночи

от 17400 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Приэльбрусье: все и сразу!

Всесезонный экскурсионный тур выходного дня в Приэльбрусье. 3 дня насыщены экскурсиями, поездками, природными красотами региона. Проживание в отеле. Начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 23 декабря по 25 декабря

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Краски севера зима

Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2023 г.

Зимняя сказка в Карелии

Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 25100 ₽

Дагестан 2022 г.

Тайны древнего Дербента

Главные достопримечательности Дагестана в экскурсионном туре на 3 дня. Посещение древнего города Дербента, экскурсии и отдых. Тур начинается и заканчивается в Махачкале...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 25500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Отдых в Манжероке

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 23 декабря

6 дней 5 ночей

от 25600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Карельский экспресс - 4 зима

Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 27950 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Сияние Севера

Экскурсионный 3-х дневный тур по красотам Кольского полуострова. Охота на северное сияние. Начинается и заканчивается в Мурманске.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 28000 ₽

Приэльбрусье 2023 г.

Сказочное Приэльбрусье

Восхитительное путешествие 6 дней по жемчужине Большого Кавказа – хлебосольной Кабардино-Балкарской Республике. Экскурсии, легкий треккинг. Начинается и заканчивается в...

Ближайший заезд:

c 08 мая по 13 мая

6 дней 5 ночей

от 28000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 4 дня зима

Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...

Ближайший заезд:

c 22 декабря по 25 декабря

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Байкал 2023 г.

Застывшие волны Байкала

Зимний Байкал в экскурсионном туре на 4 дня. Февраль и март - лучшее время, чтобы полюбоваться неповторимым льдом Байкала. Экскурсии и поездка на хивусе. Проживание в л...

Ближайший заезд:

c 07 февраля по 10 февраля

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Приэльбрусье 2022 г.2023 г.

Кавказская мозаика

Экскурсионный тур по Приэльбрусью - 5 дней. Экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках. Проживание в отелях. Т...

Ближайший заезд:

c 19 декабря по 23 декабря

5 дней 4 ночи

от 29300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 5 дней зима

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтайская неделя

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 34300 ₽

Кольский полуостров 2022 г.2023 г.

Арктические каникулы

Охота за северным сиянием и побережье Северного Ледовитого океана в четырехдневном туре Арктические каникулы на Кольском полуострове.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 34900 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры по России : 54

Карелия

Гран-тур Вся Карелия осень

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 02 декабря

3 дня 2 ночи

от 15750 ₽

Приэльбрусье

Встречаем лето правильно!

Ближайший заезд:

c 11 июня по 14 июня

4 дня 3 ночи

от 19000 ₽

Приэльбрусье

Эльбрус и рододендроны

Ближайший заезд:

c 24 июня по 27 июня

4 дня 3 ночи

от 20000 ₽

Байкал

Встреча с Байкалом 2022

Маршрут выходного дня с посещением основных визитных карточек Байкала. 3 дня. Тур начинается и заканчивается в Иркутске. Возможно продолжение отдыха.

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 11 сентября

3 дня 2 ночи

от 20800 ₽

Адыгея

Экскурсионный тур в горы Адыгеи

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей акти...

Ближайший заезд:

c 31 августа по 06 сентября

7 дней 6 ночей

от 21200 ₽

Приэльбрусье

Астротур на Архыз

Ближайший заезд:

c 21 августа по 23 августа

3 дня 2 ночи

от 23200 ₽

Приэльбрусье

Приэльбрусье для всех

Вы посетите почти все достопримечательности Приэльбрусья, насладитесь видами бескрайних альпийских лугов и ледовых полей Эльбруса, посетите нарзанные источники, чья цел...

Ближайший заезд:

c 03 ноября по 08 ноября

6 дней 5 ночей

от 23800 ₽

Приэльбрусье

Лайт на 5 дней

Ближайший заезд:

c 07 сентября по 11 сентября

5 дней 4 ночи

от 24000 ₽

Байкал

Место силы - Ольхон 2022

Короткий тур с посещением острова Ольхон. Остров является географическим, историческим и сакральным центром Байкала, место, считающееся обязательным для посещения.

Ближайший заезд:

c 20 сентября по 24 сентября

5 дней 4 ночи

от 24100 ₽

Карелия

Осень в Верховье: все включено

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Алтай

По Чуйскому тракту, экскурсионный тур

«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 24 августа

5 дней 4 ночи

от 25000 ₽

Адыгея

"Верхом по Адыгее"

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре

Ближайший заезд:

c 31 августа по 05 сентября

6 дней 5 ночей

от 25800 ₽

Дагестан

Святыни и древности

Ближайший заезд:

c 16 сентября по 19 сентября

4 дня 3 ночи

от 27000 ₽

Дагестан

Мой Дагестан

Ближайший заезд:

c 21 декабря по 26 декабря

6 дней 5 ночей

от 29500 ₽

Карелия

Дивная Карелия осень

Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 29750 ₽

Дагестан

Орлиное гнездо

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 12 сентября

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Жемчужины Дагестана

Ближайший заезд:

c 27 августа по 29 августа

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Узоры на кинжале

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 12 сентября

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Дагестан

Ворота шелкового пути

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 19 сентября

3 дня 2 ночи

от 30000 ₽

Байкал

Байкал кристальный 2022

Байкал кристальный - недорогой экскурсионный тур на Байкал летом. Оптимальный тур для краткого знакомства с Байкалом или повторного комфортного посещения. Красивые фото...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 27 августа

8 дней 7 ночей

от 30100 ₽

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