Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.

Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.

Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...

Какие фотографии вы обычно привозите из путешествий? Сделанные на бегу, в автоматическом режиме? Хотите научиться снимать лучше? Отправляйтесь с нами на Кольский полуос...

12-ти дневный джип-тур по интересным местам и природным достопримечательностям Алтая. По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.

Джип-тур по самым известным и наиболее доступным местам: Чуйский тракт – долина р. Чулышман – озеро Телецкое. По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках ...

Путешествие по Терскому берегу Белого моря. Во время отливов мы будем двигаться прямо по кромке прилива – там, где только что было море! Посещение «Кандалакшского лабир...

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова

джип-тур по Карелии. Тур на 2 дня с посещением горного парка Рускеала, водопада Белые столбы. Трёхразовое питание на маршруте.

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