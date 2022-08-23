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Джип туры по России : 1

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Сахалин 2023 г.

Два Острова

Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...

Ближайший заезд:

c 01 июля по 07 июля

7 дней 6 ночей

от 142700 ₽

Прошедшие Джип туры по России : 15

Карелия

Джип тур Путешествие к горе Воттоваара и озеру Пизанец

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 11 сентября

2 дня 1 ночь

от 18750 ₽

Кольский полуостров

Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Ближайший заезд:

c 14 ноября по 15 ноября

2 дня 1 ночь

от 20000 ₽

Карелия

Мистическая гора Воттоваара

Ближайший заезд:

c 15 августа по 19 августа

5 дней 4 ночи

от 21700 ₽

Карелия

Джип-тур по северному приладожью

джип-тур по Карелии. Тур на 2 дня с посещением горного парка Рускеала, водопада Белые столбы. Трёхразовое питание на маршруте.

Ближайший заезд:

c 24 сентября по 25 сентября

2 дня 1 ночь

от 23125 ₽

Кольский полуостров

Джип-тур на Кольский полуостров

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 41000 ₽

Кольский полуостров

Охота на северное сияние

Попасть на дебютное представление – это бесценно. Представляем Осенний сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря.

Ближайший заезд:

c 31 октября по 03 ноября

4 дня 3 ночи

от 48000 ₽

Кольский полуостров

Шторма Северного Ледовитого

Узнать богатейшую историю этого края и древние саамские легенды. Свежий воздух Арктики, бескрайняя ржавая тундра, разноцветные мхи, укрытый первым снегом горный перевал...

Ближайший заезд:

c 02 ноября по 04 ноября

3 дня 2 ночи

от 48000 ₽

Кольский полуостров

Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"

Путешествие по Терскому берегу Белого моря. Во время отливов мы будем двигаться прямо по кромке прилива – там, где только что было море! Посещение «Кандалакшского лабир...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 48500 ₽

Алтай

Золотое кольцо Алтая на джипах 2022

Джип-тур по самым известным и наиболее доступным местам: Чуйский тракт – долина р. Чулышман – озеро Телецкое. По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках ...

Ближайший заезд:

c 22 октября по 28 октября

7 дней 6 ночей

от 56000 ₽

Кольский полуостров

Притяжение Кольского

Ближайший заезд:

c 30 июня по 06 июля

7 дней 6 ночей

от 82500 ₽

Алтай

По Южному Алтаю на джипах 2022

12-ти дневный джип-тур по интересным местам и природным достопримечательностям Алтая. По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.

Ближайший заезд:

c 19 июля по 30 июля

12 дней 11 ночей

от 83000 ₽

Кольский полуостров

Краски Кольского, осенний фототур

Какие фотографии вы обычно привозите из путешествий? Сделанные на бегу, в автоматическом режиме? Хотите научиться снимать лучше? Отправляйтесь с нами на Кольский полуос...

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 06 сентября

4 дня 3 ночи

от 85000 ₽

Сахалин

«Остров Тюлений. Мыс Терпения»

Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...

Ближайший заезд:

c 17 сентября по 20 сентября

4 дня 3 ночи

от 86000 ₽

Сахалин

Авиатур на остров Итуруп

Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 13 сентября

5 дней 4 ночи

от 92000 ₽

Сахалин
(1)

Сахалинская кругосветка

Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 19 сентября

8 дней 7 ночей

от 99000 ₽

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