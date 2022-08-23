Джип туры по России : 1
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Два Острова
Два острова - Сахалин и Итуруп - за 7 дней. Насыщенная программа: термальные источники, вулканы, заливы, экскурсии, местная кухня. Посещение острова Итуруп проходит в ф...
Ближайший заезд:
c 01 июля по 07 июля
7 дней 6 ночей
от 142700 ₽
Прошедшие Джип туры по России : 15
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 11 сентября
2 дня 1 ночь
от 18750 ₽
Ближайший заезд:
c 14 ноября по 15 ноября
2 дня 1 ночь
от 20000 ₽
Ближайший заезд:
c 15 августа по 19 августа
5 дней 4 ночи
от 21700 ₽
Джип-тур по северному приладожью
джип-тур по Карелии. Тур на 2 дня с посещением горного парка Рускеала, водопада Белые столбы. Трёхразовое питание на маршруте.
Ближайший заезд:
c 24 сентября по 25 сентября
2 дня 1 ночь
от 23125 ₽
Джип-тур на Кольский полуостров
Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Охота на северное сияние
Попасть на дебютное представление – это бесценно. Представляем Осенний сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря.
Ближайший заезд:
c 31 октября по 03 ноября
4 дня 3 ночи
от 48000 ₽
Шторма Северного Ледовитого
Узнать богатейшую историю этого края и древние саамские легенды. Свежий воздух Арктики, бескрайняя ржавая тундра, разноцветные мхи, укрытый первым снегом горный перевал...
Ближайший заезд:
c 02 ноября по 04 ноября
3 дня 2 ночи
от 48000 ₽
Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"
Путешествие по Терскому берегу Белого моря. Во время отливов мы будем двигаться прямо по кромке прилива – там, где только что было море! Посещение «Кандалакшского лабир...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 48500 ₽
Золотое кольцо Алтая на джипах 2022
Джип-тур по самым известным и наиболее доступным местам: Чуйский тракт – долина р. Чулышман – озеро Телецкое. По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках ...
Ближайший заезд:
c 22 октября по 28 октября
7 дней 6 ночей
от 56000 ₽
Ближайший заезд:
c 30 июня по 06 июля
7 дней 6 ночей
от 82500 ₽
По Южному Алтаю на джипах 2022
12-ти дневный джип-тур по интересным местам и природным достопримечательностям Алтая. По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.
Ближайший заезд:
c 19 июля по 30 июля
12 дней 11 ночей
от 83000 ₽
Краски Кольского, осенний фототур
Какие фотографии вы обычно привозите из путешествий? Сделанные на бегу, в автоматическом режиме? Хотите научиться снимать лучше? Отправляйтесь с нами на Кольский полуос...
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 06 сентября
4 дня 3 ночи
от 85000 ₽
«Остров Тюлений. Мыс Терпения»
Единицы людей на земле бывали в таких местах. Подобные путешествия, если случаются, то скорее, один раз в жизни, в этом их исключительность. Но впечатления настолько си...
Ближайший заезд:
c 17 сентября по 20 сентября
4 дня 3 ночи
от 86000 ₽
Авиатур на остров Итуруп
Сахалин и Курилы. Эти загадочные острова на протяжении веков привлекали внимание землепроходцев, мореплавателей, Исследователей.Здесь начало нашей земли и ее край.
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 13 сентября
5 дней 4 ночи
от 92000 ₽
Сахалинская кругосветка
Только в этой программе два самых красивых мыса острова — Крильон и Анива и побережья Охотского моря, Татарского пролива, залива Анива и пролива Лаперуза.
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 19 сентября
8 дней 7 ночей
от 99000 ₽
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