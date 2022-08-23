Новогодний пир у викингов

Все виды царских развлечений и угощений в новогоднем автобусном экскурсионном туре из Санкт-Петербурга на 4 дня с размещением в отелях Петрозаводска 4* и возможностью у...

Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...

Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

7-ми дневный экскурсионный тур в Карелию из Санкт-Петербурга. Насыщенная программа тура позволяет посетить основные достопримечательности Карелии, также предусмотрен вы...

5-ти дневный автобусный экскурсионный тур из Спб с возможностью провести время активно и разнообразить отдых по своему усмотрению (за доп. плату), приняв участие в спла...

Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Спб с насыщенной, но размеренной программой. Содержит длительные переезды. В программе тура - посещение таких достопримечате...

Четырёхдневный автобусный экскурсионный тур, основная программа которого, совпадает с программой тура Гран-тур Вся Карелия, а вариативная часть за доп. плату - это посе...

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Трёхдневный автобусный экскурсионный тур из Санкт-Петербурга с размещением в отелях 3* или 4* в Петрозаводске - столице Карелии. Тур является победителем Всероссийской ...

Трёхдевный автобусный тур в район Северного Приладожья. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В основном объекты показа - природные достопримечательности6 г...

Двухдневный экскурсионный автобусный тур. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В программе тура не только значимые достопримечательности Карелии, но и возм...

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