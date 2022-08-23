Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Туры по России
Все
Все
Автобусные туры
Сбросить все

Автобусные туры по России : 4

Сортировать:

Дешевле
Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодний пир у викингов

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Колоритный Новый год в самой веселой деревне

Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 22550 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодняя сказка в Рускеала

Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 34950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Царский Новый год в Карелии

Все виды царских развлечений и угощений в новогоднем автобусном экскурсионном туре из Санкт-Петербурга на 4 дня с размещением в отелях Петрозаводска 4* и возможностью у...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 41450 ₽

Прошедшие Автобусные туры по России : 8

Карелия

10 чудес Карелии лето

Двухдневный экскурсионный автобусный тур. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В программе тура не только значимые достопримечательности Карелии, но и возм...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 16 октября

2 дня 1 ночь

от 8650 ₽

Карелия

Рускеальская сказка лето

Трёхдевный автобусный тур в район Северного Приладожья. Тур начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге.В основном объекты показа - природные достопримечательности6 г...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 17 октября

3 дня 2 ночи

от 12950 ₽

Карелия
(2)

Гран-тур Вся Карелия Лето 2022

Трёхдневный автобусный экскурсионный тур из Санкт-Петербурга с размещением в отелях 3* или 4* в Петрозаводске - столице Карелии. Тур является победителем Всероссийской ...

Ближайший заезд:

c 31 августа по 02 сентября

3 дня 2 ночи

от 13350 ₽

Карелия

Гран-тур Вся Карелия осень

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 02 декабря

3 дня 2 ночи

от 15750 ₽

Карелия

Гран-тур Вся Карелия + Водопады лето 2022

Четырёхдневный автобусный экскурсионный тур, основная программа которого, совпадает с программой тура Гран-тур Вся Карелия, а вариативная часть за доп. плату - это посе...

Ближайший заезд:

c 14 октября по 17 октября

4 дня 3 ночи

от 21250 ₽

Карелия
(1)

Летние хиты Карелии 2022

Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Спб с насыщенной, но размеренной программой. Содержит длительные переезды. В программе тура - посещение таких достопримечате...

Ближайший заезд:

c 14 октября по 18 октября

5 дней 4 ночи

от 23950 ₽

Карелия

Карельская сага 2022

5-ти дневный автобусный экскурсионный тур из Спб с возможностью провести время активно и разнообразить отдых по своему усмотрению (за доп. плату), приняв участие в спла...

Ближайший заезд:

c 14 октября по 18 октября

5 дней 4 ночи

от 28450 ₽

Карелия
(3)

Большое путешествие по Карелии из Санкт-Петербурга 2022

7-ми дневный экскурсионный тур в Карелию из Санкт-Петербурга. Насыщенная программа тура позволяет посетить основные достопримечательности Карелии, также предусмотрен вы...

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 10 сентября

7 дней 6 ночей

от 62950 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Автобусные туры по России с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы